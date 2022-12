„In jedem Kreisliga-Spiel besser organisiert“: Deutscher Ex-Schiri greift FIFA nach Ausschreitungen an

Von: Stefan Schmid, Tim Althoff

Teilen

Daniel Siebert wird nach dem Spiel von den Uruguayern verfolgt, ein Ex-Schiri beklagt die schlechten Sicherheitsbedingungen bei der WM. © IMAGO/Alberto Estevez

Uruguay macht das Ausscheiden aber am deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert fest. Ein deutscher Ex-Schiri greift jetzt die FIFA an.

Update vom 4. Dezember, 9.25 Uhr: Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat den Fußball-Weltverband für den mangelhaften Schutz des deutschen WM-Referees Daniel Siebert (Berlin) heftig kritisiert. „Ich kriege da echt einen Hals: Im Innenraum rennen haufenweise FIFA-Häuptlinge mit Mappen unterm Arm und Knopf im Ohr rum. Aber Sicherheitspersonal, das die Schiedsrichter sicher in die Katakomben geleitet, habe ich vermisst“, schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der Bild am Sonntag: „In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert.“

Siebert war nach dem WM-Aus des zweimaligen Weltmeisters Uruguay heftig von den südamerikanischen Spielern angegangen worden. Uruguay hatte trotz des 2:0 (2:0) im Gruppenfinale gegen Ghana das Achtelfinale verpasst. Der Mannschaft von Kapitän Luis Suarez fehlte ein Tor. Dafür machten die Uruguayer Siebert verantwortlich, weil er ihnen einen Strafstoß verwehrt hatte.

„Ich kann den (subjektiven) Unmut nachvollziehen. Wenn du solch strittige Szenen als Referee entscheiden musst, fühlt sich eine Partei immer betrogen“, schrieb Kinhöfer: „Aber die Uruguayer sind (mal wieder) völlig übers Ziel hinausgeschossen.“

Kuriose Szene im Video: Uruguay-Star lässt seine Wut nach WM-Aus am VAR-Monitor aus

Update vom 3. Dezember, 11.45 Uhr: Edinson Cavani, Luis Suarez, Darwin Nunez. Wenige Mannschaften sind bei der WM 2022 in Katar auf der Stürmerposition mit so großen Namen besetzt, wie die Nationalmannschaft von Uruguay. Die drei Torjäger konnten das Vorrundenaus der Südamerikaner jedoch nicht verhindern. Trotz eines 2:0-Siegs über Ghana, muss Uruguay die Koffer packen.

Sichtlich angefressen von dem bitteren Aus zeigte sich Cavani nach dem Spiel. Auf Twitter kursieren mehrere Videos, den den 35-Jährigen beim Gang in die Kabine zeigen. Dort sieht man auch, wie der Stürmerstar seine Wut am VAR-Monitor auslässt. Ein kraftvoller Schubser reicht aus und der Monitor liegt schon am Boden. Cavani war in der Nachspielzeit nach einem Kontakt im Strafraum zu Boden gegangen und hatte einen Elfmeter gefordert. Der deutsche Hauptschiedsrichter Daniel Siebert hatte auf Weiterspielen entschieden und auch VAR Bastian Dankert hatte sich nicht eingeschalten.

Nach dem Abpfiff hatten sich die Spieler lautstark beim deutschen Referee beschwert. Siebert verteilte im Anschluss zwei Gelbe Karten. Mit einem 3:0-Sieg wäre Uruguay ins Achtelfinale eingezogen.

Uruguay gewinnt verdient gegen Ghana - doch am Ende scheiden beide Teams aus

Update, 18.15 Uhr: Uruguay gewinnt verdient mit 2:0 gegen Ghana, scheidet jedoch aufgrund des 2:1-Siegs von Südkorea gegen Portugal knapp ausgeschieden. Am Ende fehlt den Südamerikanern ein Treffer für das Achtelfinale, Ghana ist durch die Niederlage ebenfalls draußen.

WM 2022: Uruguay zwischenzeitig im Achtelfinale - Ghana vor dem Aus

Update um 16.55 Uhr: Uruguay führt zur Pause 2:0 gegen Ghana! Die Südamerikaner wachen erst nach einem verschossenen Elfmeter von Ghana auf, geben dann aber richtig Gas. Nach dem Studium des Videomaterials durch den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert entschied dieser auf Elfmeter für die Afrikaner. Der allerdings konnte vom portugiesischen Torwart Sergio Rochet gehalten werden (21. Minute), auch weil der Schuss von André Ayew zu unplatziert geriet.

Ghana brauchte etwas, um sich vom Schock zu erholen und das nutzte Giorgian de Arrascaeta zu seinem Doppelschlag binnen sechs Minuten. Sowohl in der 26. als auch in der 32. Minute sorgte Luis Suarez für die Vorlage, wurde beim ersten Tor gar eines Treffers beraubt. Der Ball hätte wohl auch ohne Zutun von de Arrascaeta die Linie passiert. Stand jetzt wäre damit Uruguay weiter, aber nur, wenn Südkorea nicht gegen Portugal gewinnt. Dort steht es zur Pause 1:1.

Erstmeldung vom 2. Dezember: Al-Wakrah ‒ In Gruppe H wird es am Freitag-Nachmittag richtig spannend, drei Teams können sich neben dem bereits qualifizierten Portugal noch ins Achtelfinale der WM 2022 spielen. Im direkten Duell spielen Ghana und Uruguay gegeneinander. Mit einem Sieg würden die Südamerikaner an Ghana vorbeiziehen und müssten dann zum Parallelspiel zwischen Südkorea und Portugal schauen. Sollte Südkorea ebenfalls gewinnen, käme es auf die Tor-Differenz an. Bei einem Punktverlust Südkoreas würde Uruguay den zweiten Platz und damit die nächste Runde sichern.

Begegnung Ghana - Uruguay Anpfiff 2. Dezember, 16.00 Uhr Stadion Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah)

Alles andere würde große Enttäuschung bedeuten. Bei nicht wenigen Experten galt Uruguay als Geheimfavorit vor der WM. Mit Superstar Fede Valverde von Real Madrid und einem soliden Kern aus Spielern mit internationaler Klasse hat sich das Team von Trainer Diego Alonso sicher einen reibungsloseren Verlauf der Gruppenphase gewünscht. Ghana, das als Außenseiter in die WM gestartet ist, kann hingegen für eine weitere WM-Überraschung sorgen und wäre nach dem Senegal und Marokko schon die dritte afrikanische Mannschaft unter den letzten 16. Den Spielplan samt Turnier-Verlauf gibt es hier im Überblick.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Portugal 2 5:2 6 2. Ghana 2 5:5 3 3. Südkorea 2 2:3 1 Uruguay 2 0:2 1

WM 2022 im TV und Live-Stream: Wer überträgt jetzt Ghana gegen Uruguay?

Das Spiel wird im Free-TV vom ZDF live gezeigt. Die Vorberichte zum Spiel starten um 15.05 Uhr, Anpfiff ist um 16 Uhr. Kommentator ist Oliver Schmidt. Außerdem wird die Begegnung im Pay-TV von Magenta TV mit Kommentator Jonas Friedrich gezeigt. Dort wird auch das Parallel-Spiel zwischen Portugal und Südkorea zu sehen sein. Der Telekom-Dienst bietet zudem eine Konferenz an, um beide Spiele gleichzeitig sehen zu können. Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan.

Federico Valverde trifft bei der WM 2022 mit Uruguay auf Ghana. © IMAGO/Sebastian Frej

Die Partien bei Magenta TV können mit Telekom-Receiver im Fernsehen oder per Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 jetzt live im TV: Die Übertragung von Ghana gegen Uruguay in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

Wer ist jetzt bei Ghana gegen Uruguay Schiedsrichter?

Das WM-Spiel Ghana gegen Uruguay wird Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) leiten. Ihm assistieren Jan Seidel (Hennigsdorf) und Rafael Foltyn (Wiesbaden) sowie Yoshimi Yamashita (Japan) als Vierter Offizieller.

Die Aufstellungen bei Ghana gegen Uruguay

Aufstellung Ghana: Ati Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Thomas, Abdul Samed, Kudus, A. Ayew, J. Ayew - I. Williams

Aufstellung Uruguay: Rochet - Varela, Gimenez, Coates, Olivera - Bentancur, Fede Valverde, Pellistri, de Arrascaeta - Suarez, Darwin