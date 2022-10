Viertelfinale bei der WM 2022: Alle Termine, Stadien, Tickets

Im Education City Stadium findet das erste Viertelfinale statt © IMAGO / MIS

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar streben 32 Teams die Ausscheidungsrunde an. Was Sie zum Viertelfinale wissen sollten.

Doha – Das auf der arabischen Halbinsel gelegene Emirat Katar fungiert erstmals als Ausrichter der Fußball-WM 2022. Die 22. WM wird vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 in Doha und Umgebung ausgetragen. Um den hohen Temperaturen entgegenzuwirken, werden die Stadien mithilfe spezieller Technik auf 24 Grad heruntergekühlt. Dies offeriert zumindest den europäischen Teams ähnliche Bedingungen wie in der Heimat.

Doch nicht nur die Kicker aus Europa möchten die K.-o.-Runde, die mit dem Achtelfinale beginnt, erreichen. Gesetzt den Fall, eine Nation übersteht das Achtelfinale, erreicht die Auswahl automatisch die zweite Ausscheidungsrunde: das Viertelfinale.

Wann findet das Viertelfinale bei der WM 2022 statt?

Die Termine für das bei der WM 2022 anstehende Viertelfinale wurden im Vorfeld vom Veranstalter der Endrunde, der FIFA, fest terminiert und unterliegen folgender Einordnung:

VF 1: Freitag, 09. Dezember 2022 (16 Uhr MEZ)

VF 2: Freitag, 09. Dezember 2022 (20 Uhr MEZ)

VF 3: Samstag, 10. Dezember 2022 (16 Uhr MEZ)

VF 4: Samstag, 10. Dezember 2022 (20 Uhr MEZ)

Das Emirat Katar ist der mitteleuropäischen Zeitzone um zwei Stunden voraus. Dort ist es demzufolge 120 Minuten später als in Deutschland.

In welchen Stadien findet das Viertelfinale statt?

Das Viertelfinale bei der WM 2022 umschließt acht im Turnier verbliebene Mannschaften. Sie bespielen folgende Stadien:

Viertelfinale (VF) 1 wird im Education City Stadium ausgetragen. Es bietet Platz für 45.000 Menschen.

Viertelfinale (VF) 2 wird im Lusail Stadium angepfiffen. Es umfasst 86.000 Plätze.

Viertelfinale (VF) 3 geht im al-Thumama Stadium über die Bühne. Es ist für 40.000 Zuschauer ausgelegt.

Viertelfinale (VF) 4 sieht das al-Bayt Stadium im Zentrum der Aufmerksamkeit. 60.000 Fans sind zugelassen.

Education City befindet sich in al-Rayyan. Das Lusail Stadium ist nach der beherbergenden Stadt Lusail benannt. al-Thumama befindet sich in der katarischen Hauptstadt Doha. Das al-Bayt Stadium wurde in al-Chaur errichtet.

Wo gibt es Tickets für das WM-Viertelfinale - und was kosten sie?

Tickets für das Viertelfinale bei der WM 2022 können über verschiedene Kanäle erworben werden. Erster Bezugsweg ist für Interessierte die Webadresse des WM-Veranstalters, der FIFA (www.fifa.com/tickets). Da die Nachfrage das Angebot bei Weitem übersteigt, ist die FIFA dazu übergegangen, Tickets zu verlosen. Es braucht also etwas Glück.

Wer dieses nicht hat, kann versuchen, Eintrittskarten über die nationalen Verbände zu erwerben. In Deutschland wäre dies der Deutsche Fußballbund (DFB) mit Sitz in Frankfurt. Sollte es auch hier nicht klappen, bleibt nur die Möglichkeit, es über Drittanbieter zu versuchen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da die Zahl der unseriösen Anbieter im Vorfeld von EM und WM stark anwächst. Tickets für das Viertelfinale kosten zwischen 181 und 375 Euro, je nach Kategorie. Die günstigsten Tickets umschließen Kategorie 1 (181 Euro), die mittlere Kategorie liegt bei 254 Euro, während man für ein Ticket der 3. Kategorie 375 Euro zahlen muss.

Wie geht es nach dem Viertelfinale bei der WM 2022 weiter?

Die Mannschaften, die das Viertelfinale erfolgreich gestalten, beschreiten automatisch den vorgegebenen Finalweg. Er beginnt mit dem Halbfinale. Im ersten Halbfinale trifft laut Spielplan der Gewinner von VF 1 auf den Sieger von VF 2. Anpfiff ist am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 20 Uhr (MEZ).

Das zweite Halbfinale führt die Gewinner von VF 3 und VF 4 zusammen. Ausgetragen wird das Match am Mittwoch, 14. Dezember 2022, um 20 Uhr (MEZ). Die Sieger der beiden Halbfinal-Duelle bestreiten am Sonntag, 18. Dezember 2022, das Finale. Anstoß ist um 16 Uhr (MEZ).