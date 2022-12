Katerstimmung nach WM-Aus: Waliserinnen lassen es vor Pleite gegen England mächtig krachen

Party-Exzess

Als sich Wales gegen England von der WM 2022 verabschiedete, waren die Spielerfrauen der Akteure bereits in anderen Sphären. Bilder zeugen von einem wilden Party-Exzess.

Doha/München – Grund zu Feiern hatten die walisischen Kicker nach ihrem Scheitern bei der Fußball-WM 2022 am Dienstag sicher nicht, ebenso wenig deren „Wags“ (Frauen und Freundinnen).

Wie praktisch also, dass sie die große Sause auf den Nachmittag vor dem 0:3 gegen England vorgezogen hatten. Was mit einem lockeren Buffet im Damen-Quartier begonnen hatte, weitete sich nur wenig später in ein mächtiges Saufgelage mit viel nackter Haut aus – fleißig dokumentiert und gepostet auf Instagram.

Fußball-WM in Katar: Wales fliegt gegen England raus – Mädels offenbar im Delirium

Erst wurde mit „Kurzen“ angestoßen, dann floss der Wodka direkt aus der Flasche in die walisischen Hälse. Mit genug Alkohol im Blut wurde dann auf Händen und Füßen getanzt, während das Hotel-Personal danebenstand. Fraglich, ob die Mädels die Pleite ihrer Jungs überhaupt noch mitbekamen. Katerstimmung, das ist klar, dürfte am Tag danach beiderseits geherrscht haben.

