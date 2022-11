WM 2022: Wo spielt Deutschland? Alle möglichen Orte und Stadien im Überblick

Teilen

Das Khalifa International Stadium. © IMAGO / Kyodo News

Zwei deutsche Spielorte während der WM 2022 sind bereits bekannt. Sollte die Mannschaft die Gruppenphase überstehen, könnten weitere hinzukommen.

Doha – Die WM 2022 rückt näher und damit auch die Vorbereitung auf das Turnier. Zwei Spielorte der deutschen Nationalmannschaft stehen schon vorab für die Gruppenspiele fest, ehe die Mannschaft in der K.-o.-Runde in anderen Stadien antreten könnte. Immerhin sind die Wege im Emirat Katar kurz: Der Abstand zwischen den beiden am entferntesten voneinander liegenden Stadien beträgt gerade einmal 70 Kilometer.

Deutsche Spielorte bei der WM 2022: Die Stadien

Das erste Gruppenspiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am 23. November um 16:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr MEZ) im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan. Es ist eines der ältesten Stadien des Landes und das einzige, das mit einer Leichtathletikbahn ausgestattet ist. 2006 war es die wichtigste Sportstätte der Asienspiele und 2019 fand hier die Leichtathletik-WM statt. Außerdem dient es der katarischen Fußball-Nationalmannschaft als Heimstadion. Interessant für Besucher ist die Lage im Herzen der sogenannten Aspire Zone, dem großen Sportzentrum von Katar, zu dem auch der Aspire Dom, das Hamad Aquatic Centre und der Aspire Tower gehören.

Zweiter der beiden deutschen Spielorte ist das neu erbaute al-Bayt-Stadion in al-Khor (manchmal auch al-Chaur geschrieben). Sein reizvolles Äußeres erinnert an ein überdimensioniertes Zelt der arabischen Nomaden (das al-Bayt al Sha’ar genannt wird), während im Inneren modernste Technik wartet. Im al-Bayt-Stadion trifft Deutschland am 27. November auf Spanien und am 1. Dezember auf Costa Rica. Beide Spiele fangen um 22:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) an.

Deutsche Spielorte der WM 2022: Die Städte

Die Stadt ar-Rayyan (auch al-Rayyan geschrieben) liegt westlich der Hauptstadt Doha und wächst allmählich mit dieser zusammen. Der Name leitet sich vom arabischen Wort „ray“ für Bewässerung ab, da sich der Ort in einer Senke befindet, in der sich auf natürlichem Weg Wasser ansammelte. In den letzten Jahren ist ar-Rayyan enorm gewachsen und erhielt einige der wichtigsten Neubauten des Landes. So sind hier die Education City mit mehreren Universitäten entstanden, die katarische Nationalbibliothek und zwei neue Fußballstadien.

al-Khor oder al-Chaur, zweiter der beiden deutschen Spielorte für die Gruppenspiele, ist eine Küstenstadt rund 50 Kilometer nördlich von Doha. Aufgrund der Nähe zu den Öl- und Gasfeldern im Persischen Golf nördlich von Katar ist sie stark industriell geprägt. Das Design des al-Bayt-Stadions in Form eines nomadischen Zeltes geht auf die Beduinenfamilien des al-Muhannadi-Stammes zurück, die seit dem 19. Jahrhundert in al-Khor leben.

Deutsche Spielorte in der K.-o.-Runde

Weitere deutsche Spielorte hängen vom Turnierverlauf für die Nationalmannschaft ab. Die möglichen Spielorte im Überblick:

als Sieger der Gruppe E: al-Janoub Stadium in al-Wakra

anschließendes Viertelfinale: Education City Stadium in al-Rayyan

anschließendes Halbfinale: Lusail Stadium in Lusail

als Zweitplatzierter der Gruppe E: Education City Stadium in ar-Rayyan

anschließendes Viertelfinale: al-Thumama Stadium in Doha

anschließendes Halbfinale: al-Bayt Stadium in al-Chaur

Für ein mögliches Spiel um den Dritten Platz würde die Mannschaft schließlich wieder ins Khalifa International Stadium zurückkehren. Läuft es besser, könnte sie am 18. Dezember um 18:00 Uhr (16:00 MEZ) im Lusail Iconic Stadium das Finale bestreiten.

Deutsche Spielorte: Wissenswertes für Reisende

Aufgrund der kurzen Wege ist es nicht notwendig, mehrere Hotels zu buchen. Alle deutschen Spielorte lassen sich von einem zentral gelegenen Hotel im Großraum Doha in kurzer Zeit erreichen.

Besonders empfehlenswert ist die Anreise mit der schnellen, günstigen und klimatisierten U-Bahn, der Doha Metro. Gleich neben dem Khalifa International Stadium in ar-Rayyan befindet sich die Haltestelle Sports City. Nur das al-Bayt-Stadion ist nicht an die U-Bahn angeschlossen. Hier ist das Taxi die einfachste Form der Anreise.