WM-Auslosung jetzt im Live-Ticker: Hammer-Gruppe oder Glücks-Los für Deutschland?

Von: Alexander Kaindl

Bundestrainer Hansi Flick (l.) und DFB-Direktor Oliver Bierhoff vor der Auslosung der WM-Gruppen. © Christian Charisius/dpa

Die WM 2022 rückt näher: Am heutigen Freitag findet die Auslosung der Gruppen statt. Gegen wen muss die DFB-Elf ran? Wir sind im Live-Ticker dabei.

WM 2022*: Am 1. April werden die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft ausgelost

Bundestrainer Hansi Flick und die DFB-Elf warten gespannt auf ihre Gegner

Wir begleiten die Auslosung am Freitag ab 18 Uhr hier im Live-Ticker

Auslosung der WM 2022: Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H

17.43 Uhr: Es geht in die heiße Phase, der große Saal hier in Doha füllt sich.

17.33 Uhr: Die 22. Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 21. November und endet am 18. Dezember. Gibt es für Deutschland den fünften Stern am vierten Advent? „Wir haben eine gute Mannschaft“, betont Michael Ballack. Gleichzeitig erinnert er an die schlechten Auftritte bei den vergangenen Turnieren. „Kleine Brötchen backen, step by step, es wird schwierig genug“, sagt der ehemalige Capitano.

17.30 Uhr: Wolff Fuss und Michael Ballack begrüßen die Magenta-TV-Zuschauer.

17.26 Uhr: In wenigen Minuten beginnt hier schon mal die TV-Übertragung der WM-Gruppen-Auslosung.

17.03 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff sind inzwischen am Veranstaltungsort in Doha angekommen. Der Countdown läuft.

16.51 Uhr: Halten wir nochmal fest: Deutschland kommt in eine Gruppe mit einer Mannschaft aus dem Lostopf eins. Sieben dieser Nationen sind echte Hammer-Gegner: Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal. Die achte Mannschaft ist Katar - der Gastgeber nimmt nur eine sportliche Nebenrolle ein.

16.00 Uhr: Es kribbelt langsam! In zwei Stunden werden hier die ersten Kugeln gezogen.

WM 2022: Gruppen-Auslosung heute im Live-Ticker - Werner nennt Wunsch-Los für den DFB

15.41 Uhr: Nationalspieler Timo Werner hat vorab schon seine Lieblings-Gegner genannt: „Niederlande, Senegal und Australien“, antwortete er gegenüber MagentaTV auf die Frage nach seiner Wunsch-Gruppe bei der WM 2022. Durchaus spannende Lose. Mit Australien machte Deutschland schon 2010 Bekanntschaft - die Socceroos sind bislang aber noch nicht fix für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Sie spielen einen der drei verbliebenen Plätze aus, die Entscheidung fällt im Juni.

14.39 Uhr: Lothar Matthäus wird heute eine besondere Ehre zuteil. Die deutsche Fußball-Legende wird einige WM-Kugeln ziehen. Neben dem Weltmeister von 1990 werden Cafu, Jay-Jay Okocha, Ali Daei, Rabah Madjer, Bora Milutinovic, Tim Cahill sowie der katarische Lokalmatador Adel Ahmed Malallah die Ziehung der acht Gruppen vornehmen.

Update vom 1. April, 13.42 Uhr: Natürlich blickt man auch in anderen Ländern gespannt auf die Auslosung. Unsere Fußball-Freunde von der Insel haben schon ein wenig Bammel vor der Gruppenphase - zumindest, wenn es nach der Sun geht. Das britische Boulevardblatt stuft Deutschland als WM-Gruppen-Gegner Englands als „Horror-Los“ ein.

Der Europameister hat die Qualifikation dagegen verpasst. Oder schafft es Italien doch noch zur Fußball-Weltmeisterschaft?

WM 2022: Gruppen-Auslosung heute im Live-Ticker - DFB-Elf wartet auf Katar-Gegner

Erstmeldung vom 1. April, 13.35 Uhr: Doha - Der große Tag ist gekommen! Am Freitag findet die Auslosung der Gruppenphase statt - wer trifft bei der WM 2022 auf wen? Verbände, Spieler und natürlich die Fans blicken heute allesamt gespannt nach Doha, wo am Abend (ab 18 Uhr) die Kugeln gezogen werden.

Hansi Flick wird dann live dabei sein und natürlich genau hinschauen: Welche Länder werden die deutschen Gegner in der WM-Gruppenphase? Der Bundestrainer hofft, möglichst spät in die WM 2022 einzusteigen - denn dann wäre vorab noch ein Trainingslager drin. Schon jetzt ist klar: Die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen echten Brocken zu ziehen, ist groß. Denn obwohl sich Deutschland als erste Nation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert hat, ist man nur in Lostopf zwei.

WM 2022: Auslosung der Gruppen im Live-Ticker - Deutschland in Lostopf zwei

Dafür ist die FIFA-Weltrangliste verantwortlich, Schwarz-Rot-Gold stand zum Stichtag (31. März) nur auf Platz zwölf. Ergo: Keine Chance auf Lostopf eins, der den Gastgeber Katar und die sieben besten Länder der Weltrangliste beinhaltet.

Das bedeutet auch: Deutschland hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,5 Prozent mindestens einen echten Hammer-Gegner in der Gruppe. In Lostopf eins sind sieben absolute Top-Mannschaften: Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal. Die achte Mannschaft ist Katar. Der Gastgeber nimmt aus sportlicher Sicht nur eine absolute Nebenrolle ein, weshalb dieser Gegner natürlich das absolute Glücks-Los aus Lostopf eins darstellt.

Gruppen-Auslosung der WM 2022: Alle Lostöpfe in der Übersicht

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Katar Mexiko Iran Ecuador Belgien Dänemark Südkorea Kanada Brasilien Niederlande Serbien Saudi-Arabien Frankreich Deutschland Japan Ghana Argentinien Schweiz Polen Kamerun England Kroatien Senegal Wales/Ukraine/Schottland Spanien Uruguay Marokko Australien/VAE/Peru Portugal USA Tunesien Costa Rica/Neuseeland

29 Teilnehmer haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert. Drei Startplätze werden im Juni noch ausgespielt. Wales spielt gegen den Sieger aus Ukraine - Schottland um ein WM-Ticket.

Peru duelliert sich mit dem Gewinner der Partie Australien - Vereinigte Arabische Emirate. Costa Rica und Neuseeland hoffen ebenfalls noch auf einen Platz bei der Weltmeisterschaft - der Sieger im direkten Aufeinandertreffen wird dabei sein.

WM-Auslosung heute live: Deutschlands Gruppen-Gegner werden gezogen

Bei der Gruppen-Auslosung sind für die drei noch nicht ermittelten Länder Platzhalter in Topf vier vorgesehen. Ansonsten gibt es nur noch zwei wichtige Regeln:

Erstens: Jede Gruppe bekommt höchstens zwei europäische Teilnehmer zugelost. Zweitens: Direkte Duelle in allen anderen Konföderationen sind ausgeschlossen. Es wird also nicht passieren, dass sich beispielsweise zwei Länder aus Südamerika in der Gruppe gegenüberstehen.

Am Freitag findet die Gruppen-Auslosung der WM 2022 statt. © ULMER Pressebildagentur / Imago

Gruppen-Auslosung heute im Live-Ticker: WM 2022 rückt immer näher

Somit ist also alles angerichtet für die große Zeremonie in der katarischen Hauptstadt Doha. Unter anderem wird DFB-Legende Lothar Matthäus die Kugeln ziehen. Wir sind gespannt und heute Abend im Live-Ticker dabei! Sie wollen die Ziehung lieber im Fernsehen verfolgen? Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung der WM-Gruppen-Auslosung. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA