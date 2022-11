DFB-Elf: Taktik von Standard-Experten im Trainerteam aufgedeckt – Gelingt so der große Wurf?

Von: Stefan Schmid

Mads Buttgereit ist der Mann in Hansi Flicks Trainerteam, der für die Standardsituationen verantwortlich ist. Nun gab es einen Einblick in dessen Ideen.

Doha/München - Dass die DFB-Elf einen extra Trainer hat, der sich nur um das Einstudieren von bestimmten Verhaltensweisen bei Eckbällen oder Freistößen kümmert, ist keine Seltenheit. Welchen Stellenwert diesen aber vom jeweiligen Chef-Trainer eingeräumt wird, variiert durchaus und so dürfte Mads Buttgereit froh sein, im Trainerteam von Hansi Flick zu sein, der ein großes Augenmerk auf Standardsituationen legt.

Die eigentlich unter Verschluss gehaltenen Taktik-Variationen wurden nun bei einem Training der deutschen Nationalmannschaft etwas zu leger herumgetragen. Damit konnten Beobachter einen Blick auf die Zettel werfen, über deren Inhalt in der Bild berichtet wird. Die aufgedeckten Varianten, offensiv wie defensiv, dürften aber nur ein Teil des Repertoires der DFB-Elf für die WM 2022 abbilden und so darf getrost ein Blick auf die sichtbaren Taktiken geworfen werden.

WM 2022: Test gegen Oman gab bereits Einblick in DFB-Plan

Offenbar konnten die Fans schon beim 1:0-Testspielsieg gegen den Oman einige einstudierte Eckball-Varianten beobachten, die auch bei der WM zum Einsatz kommen sollen. Des Öfteren konnte das Signal des Eckenschützen – der entweder einen oder beide Arme hob – beobachtet werden. Die Zielspieler in der Mitte richten sich nach dem, was vom Ausführenden per Handzeichen vorgegeben wird.

Die nun offenbarte Variante können die Mitspieler an einem gehobenen Arm des Schützen erkennen, der mit dem Absinken das Zeichen gibt. Oder in der Sprache von Mads Buttgereit: „Arm runter und die Post geht ab!“, so die Notiz auf dem Taktik-Zettel. Angepeilt ist bei der offensiven Variante natürlich der erfolgreiche Torabschluss, der, markiert mit einem roten Punkt, vom kurzen Pfosten aus erfolgen soll. Dabei macht es den Eindruck, dass hierbei keine explizite Raumaufteilung erfolgen soll, sondern möglichst alle deutschen Spieler sich in Richtung des ankommenden Balles orientieren werden. Prädestiniert für den Abschluss dürften dann vor allem die kopfballstarken Antonio Rüdiger oder Niclas Füllkrug sein.

Bei Eckball gegen Deutschland: Über Kimmich und Sané zum eigenen Torerfolg

Aber Buttgereit ist nicht nur für den potenziellen Torerfolg nach Standardsituationen zuständig, sondern auch dafür, gegnerische Treffer nach Ecken und Freistößen zu verhindern. Visiert der Gegner einen Mitspieler am kurzen Pfosten an, heißt der Auftrag, den „schnellen Zugriff verhindern.“ Mit anderen Worten: Hauptsache der Ball landet nicht beim Gegenspieler und soll aus dem Strafraum geklärt werden.

Da gegnerische Ecken auch immer die Möglichkeit des schnellen Gegenstoßes bieten, hat Buttgereit, der nur ein Teil eines riesigen Schatten-Teams hinter Flick ist, auch hierfür einen Plan. Erst soll Joshua Kimmich im Rückraum verhindern, dass der Gegner zum einen Distanzabschluss kommt und damit bestenfalls den Ball festmachen. Ist dieser unter Kontrolle, lauert Leroy Sané auf den Konter und soll dann auf die Reise geschickt werden.

DFB-Spieler schätzen den Dänen Buttgereit für seine akribische Arbeit

Der dänische Staatsbürger Mads Buttgereit kam auf besonderen Wunsch von Hansi Flick als externer Berater für Standardsituationen zum DFB. Vorher war er bereit bei der dänischen Nationalmannschaft in der gleichen Funktion aktiv. Flick weiß, was er an seinem Spezialtrainer hat, denn er war unter Joachim Löw selbst für die Standards bei der erfolgreichen WM 2014 zuständig.

Und auch die Spieler schätzen Buttgereit, der nach Aussage von Antonio Rüdiger gegenüber der Bild die Spieler bereits im Vorfeld der WM auf seine Pläne einstellte. „Wir haben unzählige Apps, telefonieren auch miteinander“, so der Verteidiger, der aber keineswegs genervt vom ständigen Kontakt zu sein scheint. „Es ist super, er hat seine Ideen und hat sie bei verschiedenen Mannschaften erfolgreich umgesetzt. Wir sehen also, dass es klappen kann. Deshalb ist es gut, so jemanden an Bord zu haben.“ Spätestens wenn Deutschland am Mittwoch in der Gruppe E auf Japan treffen wird, wird sich herausstellen, inwiefern die einstudierten Automatismen greifen. (sch)