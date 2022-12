England gegen Frankreich heute live: Wirbel um Mbappé vor dem Viertelfinale - wer trifft auf Marokko?

Von: Antonio José Riether

Mit Kylian Mbappé und Harry Kane treffen zwei Topstürmer aufeinander. © Xinhua/AFLOSPORT/imago

Wer schnappt sich das letzte Halbfinal-Ticket? Im einzigen komplett europäischen Viertelfinale trifft England auf Frankreich. Die Partie im Live-Ticker.

WM 2022, Viertelfinale: England - Frankreich -:- (-:-), 20 Uhr

Im letzten Viertelfinale bei der WM in Katar treffen zwei große Fußballnationen aufeinander.

Update vom 10. Dezember, 18.00 Uhr: Am frühen Samstagabend sorgte die marokkanische Nationalelf für eine echte Sensation. Im Viertelfinale schlugen die Nordafrikaner Portugal und Cristiano Ronaldo knapp, damit trifft Marokko nun auf den Gewinner der Partie England gegen Frankreich.

WM 2022: England - Frankreich -:- (-:-)

Erstmeldung vom 10. Dezember:

al-Chaur – Beim vierten und letzten Viertelfinale der Katar-WM kommt es zum Showdown zwischen zwei großen europäischen Fußballnationen. England gegen Frankreich – das klingt bereits nach Fußball-Feinkost, denn beide Teams verfügen über absolute Topstars. Die Franzosen haben mit Kylian Mbappé jedoch einen Trumpf in der Hand, auch wenn die Engländer bereits ankündigten, den Stürmer stoppen zu wollen.

WM-Viertelfinale heute live: Reißt Mbappés WM-Serie gegen England?

Geht es nach der Statistik des französischen Angreifers Kylian Mbappé, so kann eigentlich kaum etwas schiefgehen. Denn bei allen neun WM-Partien, bei denen der 23-Jährige in der Startelf stand, gewann die Équipe Tricolore auch. Auch gegen England wird der Star von Paris Saint-Germain von Beginn an spielen. Fünf Tore und zwei Assists konnte Mbappé bereits im laufenden Turnier in Katar erzielen, nun könnten im Viertelfinale weitere Torbeteiligungen folgen.

Doch das wollen die Three Lions selbstverständlich verhindern. So äußerte sich Kyle Walker, der am Samstagabend wohl Mbappés direkter Gegenspieler sein wird, er werde dem Torjäger „nicht den roten Teppich ausrollen“. Der Manchester-City-Verteidiger betonte, dass es seine Aufgabe sei, „ihn zu stoppen“, und fügte hinzu: „Ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Ich werde ihm Respekt entgegenbringen, aber nicht zu viel.“

WM: England gegen Frankreich heute live – beide Kapitäne kennen sich bestens

Etwas kurios wird es womöglich bei der Platzwahl, wenn sich Englands Kapitän Harry Kane und Frankreichs Spielführer Hugo Lloris gegenüberstehen. Beide spielen seit neun Jahren gemeinsam in der englischen Premier League bei Tottenham Hotspur und kennen die Spielweise des jeweils anderen bestens.

Nur einer der beiden Tottenham-Spieler wird am Samstagabend als Sieger vom Platz gehen. Das Gewinnerteam trifft bereits am kommenden Mittwoch im Halbfinale auf den Sieger des dritten Viertelfinals zwischen Marokko und Portugal. (ajr)