„Sieht 20 Jahre älter als Rio aus“: WM-Experte Schweinsteiger kommt auf Selfie nicht gut weg

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger ist in Katar als WM-Experte im Einsatz. Auf einem Foto mit Rio Ferdinand am Strand erkennen Fans eine kuriose Ähnlichkeit mit Donald Trump.

Doha – Die WM 2022 läuft mittlerweile auf Hochtouren. Kaum ein Tag vergeht ohne ein neues Highlight. Mittendrin ist Bastian Schweinsteiger, der für die ARD als Experte aufläuft. In Katar traf der Weltmeister nun auf einen alten Bekannten, auf dem gemeinsamen Foto kommt Schweini aber nicht besonders gut weg.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Ehepartnerin: Ana Ivanović (verh. 2016) WM-Experte bei der ARD Länderspiele: 121 (24 Tore)

WM 2022: Schweinsteiger als ARD-Experte in Katar

Schweinsteiger analysiert die WM-Spiele für die ARD live vor Ort in Katar. Beim Turnier im Wüstenemirat hat der Ex-Spieler des FC Bayern eine neue Partnerin an seiner Seite. Moderatorin Esther Sedlaczek ersetzte Jessy Wellmer, die nun im Studio in Mainz aus Deutschland berichtet.

Am Freitagabend waren Schweinsteiger und Sedlaczek für die Partie zwischen England und der USA im Einsatz. Der Bayer kennt sich aufgrund seiner fast dreijährigen Zeit bei Chicago Fire als Spieler mit dem US-Fußball bestens aus. Das Duo musste aufgrund der Zeitverschiebung bis Mitternacht Ortszeit durchalten, bevor es in den Feierabend ging. Zuvor verbrachte Schweinsteiger seine Freizeit offenbar am Strand in Katar.

WM-Experte Bastian Schweinsteiger wird auf einem Foto mit Rio Ferdinand für Donald Trump gehalten. © Rio Ferdianand/Instagram

WM-Experte Schweinsteiger kommt auf Foto mit Rio Ferdinand nicht gut weg

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Rio Ferdinand postete am Freitag in den sozialen Medien auf Twitter und Instagram ein Foto von sich und Schweinsteiger am Strand. Die beiden scheinen Spaß miteinander zu haben und lächeln vergnügt in die Kamera. Schweinsteiger trägt ein weißes Polo-Shirt und kurze Hose, dazu ein blaues Cap. Ferdinand präsentiert seinen gestählten Oberkörper, den nur ein Gold-Kettchen bedeckt.

Die Beiden kennen sich schon länger aus England. Ferdinand wurde in zwölf Jahren bei Manchester United zur Vereinslegende. Schweinsteiger, der ebenfalls zwei Jahre für die Red Devils spielte, kam jedoch erst ein Jahr nach Ferdinands Abschied auf die Insel. Obwohl sie sich knapp verpassten, kennt man sich wohl.

„Dachte, es sei Donald Trump“: Fans erkennen Ähnlichkeit mit Schweinsteiger

Die Reaktionen auf das Foto mit den zwei früheren Weltklasse-Spielern ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Die Fans sind begeistert. „Was für eine wunderschöne Ansicht. Legende trifft Legende“ oder „Fußballgott“ ist den Kommentaren zu entnehmen.

Allerdings haben Instagram-Follower auch eine Ähnlichkeit Schweinsteigers mit dem ehemaligen und aktuellen US-Präsidenten ausgemacht: „Ich habe wirklich für eine Sekunde gedacht, das sei Donald Trump“ und „Ich habe für eine Minute gedacht, das wäre Joe Biden“. Schweinsteigers ergrautes Haar dürfte für manche wohl der Grund für die Verwechslung gewesen sein. Zudem zeigt sich auch Trump gerne mit einem Cap in der Öffentlichkeit.

Fans halten WM-Experten Schweinsteiger für Trump und Biden

„Er sieht 20 Jahre älter als Rio aus“, meinte ein weiterer Fan. Tatsächlich ist aber Schweinstiger (38 Jahre) sechs Jahre jünger als Ferdinand (44).

Neben den Annehmlichkeiten in Katar, möchte sich Schweinsteiger als ARD-Experte aber vornehmlich aufs sportliche Geschehen konzentrieren. Nach der Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft setzte er zur Wut-Analyse nach der WM-Schmach an. Außerdem knöpfte sich Schweinsteiger live im TV Süle und Goretzka vor. (ck)

