Provokation vor WM-Finale? Frankreich-Ausrüster bot Trikots mit drei Sternen an

Jubelt aktuell im Zwei-Sterne-Trikot: Frankreichs Offensive um Olivier Giroud und Kylian Mbappé. © Takamoto Tokuhara/imago

Argentinien und Frankreich treffen heute im WM-Finale aufeinander. Geht es nach Ausrüster Nike, steht der Sieger schon fest.

Paris/Doha – Vorahnung, Panne oder Provokation? Frankreichs Ausrüster Nike bot am Wochenende Nationalmannschaftstrikots mit drei Sternen an. Dabei haben die Franzosen vor dem WM-Finale gegen Argentinien (Anpfiff 16 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) erst zwei Weltmeistertitel – und damit eigentlich auch nur zwei Sterne.

Die Bilder im Nike-Shop sind nach wie vor die üblichen. Das blaue Nationalmannschaftstrikot von Les Bleus hat zwei Sterne auf der Brust, in der Produktbeschreibung war jedoch von „drei Sternen“ die Rede. Im Internet machten sich daraufhin mehrere User über die vermeintliche Überheblichkeit lustig. Das französische Portal Fédé de la Lose schrieb vom „süßen Geschmack des Karmas“.

Mittlerweile wird das Jersey wieder als „Zwei-Sterne-Trikot“ angeboten. Nike war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Gründe für die kurzzeitige Umbenennung des Trikots bleiben damit unklar. Bei Argentiniens Trikotsponsor Adidas gibt es übrigens kein Leiberl mit drei Sternen zu kaufen. Die Südamerikaner wurden bisher ebenfalls zweimal Weltmeister.

Brasilien vor Deutschland und Italien: Alle Weltmeister der Geschichte

Brasilien (5) 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Deutschland (4) 1954, 1974, 1990, 2014 Italien (4) 1934, 1938, 1982, 2006 Frankreich (2) 1998, 2018 Argentinien (2) 1978, 1986 Uruguay (2) 1930, 1950 Spanien (1) 2010 England (1) 1966

Nike-Trikots nach Frankreichs WM-Titel: Fiasko 2018

Es gibt Spekulationen, ob hinter der Umbenennung des Frankreich-Trikots Strategie steckt. So könnte Nike darauf setzen, dass Menschen bereits vor dem WM-Finale nach einem Drei-Sterne-Trikot auf Google suchen. Das französische Portal La Voix du Sports vermutete, dass Nike das „Fiasko von 2018“ abwenden möchte. Damals, nach Frankreichs WM-Triumph, verzögerte sich die Auslieferung der neuen Trikots erheblich.

Laut dem Journal du dimanche wurden in den acht Monaten nach dem Titelgewinn von Les Bleus in Russland nur 160.000 Trikots ausgeliefert. Zum Vergleich: Bei Frankreichs erstem Titel 1998 hatte Adidas fast 600.000 Trikots mit dem Stern verkauft. 2014 wurden drei Millionen Deutschland-Trikots verkauft. Aktuell ist das anders. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) ist der Absatz von Merchandising-Produkten zur Fußball-WM im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften „ein Desaster“ gewesen. Die DFB-Trikots avancieren zum Ladenhüter. (as)