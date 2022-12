ARD legt fest: Julia Metzner und Oliver Schmidt kommentieren WM-Finale

Von: Antonio José Riether

Erstmals wird mit Julia Metzner eine Frau ein WM-Finale der Männer kommentieren. Für die SWR-Reporterin ist der Einsatz am Sonntag ein „Karrierehighlight“.

München - Beim WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich am Sonntag gibt es eine Premiere. Mit Julia Metzner wird erstmals eine Frau das Endspiel der Männer bein den Öffentlich-Rechtlichen im deutschen Radio kommentieren. Bei der Fernsehübertragung der ARD wird Kommentator Oliver Schmidt zu hören sein.

WM 2022: Kommentatorin Julia Metzner erklärt Missverständnis um Sabine Töpperwien

Bereits Anfang 2021 machte die Nachricht die Runde, dass eine Frau das Finale der Katar-WM kommentieren werde. Damals ging man jedoch von der langjährigen Fußballreporterin Sabine Töpperwien aus, angesichts ihres Karriereendes hätte sie die Partie als eine Art Abschiedsspiel kommentiert. Im Interview mit dem Kicker erklärte Metzner, wieso es letztlich doch ganz anders kam.

„Ich denke, das war gar nicht so spektakulär, sondern nur ein Missverständnis in den Medien“, so die Hörfunkreporterin. „Sie ging ja im Februar 2021 in den Ruhestand und hat damals wohl geardsagt, ihr größter Wunsch für die Zukunft sei es, dass eine Frau mal das WM-Finale in der ARD kommentiert. Daraus entstand damals einfach eine Falschmeldung“.

Julia Metzner kommentiert WM-Finale – es ist nicht ihr erstes Männer-Endspiel

Nun ist es also Metzner, die beim Finale überwiegend auf den Populärwellen zu hören sein wird. Ihre beiden Radio-Kollegen Holger Dahl und Philipp Hofmeister werden derweil gemeinsam unter anderem für die sogenannten Infowellen zuständig sein. Kommentator Oliver Schmidt wird der Fernseh-Übertragung seine Stimme verleihen.

„Ein WM-Finale ist für mich wie für die Teams auf dem Rasen: ein Karrierehighlight, ein Riesending, Auszeichnung und Vertrauensbeweis“, meint die aus der ARD-Bundesliga-Konferenz bekannte Metzner vor ihrem Final-Einsatz in Katar. Erfahrung hat die 48-Jährige allemal, so kommentierte die SWR-Reporterin bereits zwei Endspiele.

Julia Metzner und Oliver Schmidt werden beim WM-Finale zu hören sein. © Annika Fußwinkel/dpa/WDR/imago

WM-Kommentatorin Julia Metzner: „Wäre schön, wenn man mich einfach als Fachkraft interviewt“

Im Jahr 2013 war sie beim EM-Finale der Frauen im schwedischen Solna im Einsatz, damals holte die DFB-Elf nach einem 1:0 gegen Norwegen den Titel, außerdem berichtete sie im vergangenen Jahr vom EM-Finale der Männer zwischen England und Italien aus dem Londoner Wembley-Stadion.

Ihre Rolle als Frau in einer männerdominierten Sportart ist für Metzner offenbar kein Anlass zur Berichterstattung, so sagt sie zum Kicker: „Ich freue mich als Sportjournalistin darauf, aber schön wäre, wenn man mich demnächst geschlechterunabhängig einfach als Fachkraft interviewt. Dann sind wir alle einen Schritt weiter und können alle entspannen.“

Julia Metzner kommentiert WM-Endspiel der Männer für die ARD: „Bin immer gesund nervös“

Aufgeregt ist Metzner trotz der großen Verantwortung nicht. „Ich bin immer gesund nervös. Wenn nicht, wäre es Zeit, aufzuhören. Aber bei der Bundesliga-Konferenz hören auch immer rund siebeneinhalb Millionen Menschen zu, beim deutschen Olympiasieg der Frauen war ich auch am Mikrofon“, meint die Journalistin.

Dass sie die erste Frau ist, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Männer-Finale kommentiert, nimmt Metzner unaufgeregt hin und verweist im Interview auf Sonja Pahl, die schon 2006 im Privatradio das Finale kommentierte. Als Pionierin sieht sie sich also offenbar nicht. (ajr)