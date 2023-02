14 Fußballer aus dem WM-Kader 2006, die sich völlig verändert haben – und elf, die nicht altern

Per Mertesacker – vom Nationalspieler zum ZDF-Experten. © Imago/Zimmermann/Simon

In Würde altern – das kriegen nicht alle hin. Und damit ist nicht immer die Optik gemeint.

16 Jahre ist das „Sommermärchen“ - aka die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland - schon her. Ein Märchen mit 25 Rittern (23 Spieler, zwei Trainer), die furchtlos in die weite Welt der deutschen Stadien hinauszogen. Die Mission: die WM im eigenen Land gewinnen, wie Buzzfeed.de berichtet.



Und die ... scheiterte leider. Für den dritten Platz hat es gereicht, was so manchem Mitstreiter sicher das ein oder andere graue Haar beschert hat. Apropos graues Haar (ich weiß, Überleitung des Grauens): Zeit, einen Blick darauf zu werfen, wie die Märchen-Ritter von damals 16 Jahre später aussehen ...

Bei der WM 2006 im Tor:

1. Timo Hildebrand mit 27 Jahren ...

Keeper Timo Hildebrand bei der WM 2006. © Pressefoto Baumann/Imago

... vs. Timo Hildebrand mit 41 Jahren (2020). Gott sei Dank hat er die Frisur mit Pony und blonden Strähnchen da gelassen, wo sie hingehört: in den 00er-Jahren.

Timo Hildebrand 2020. 2016 beendete er seine Karriere im Profifußball. © Baur/Imago

2. Oliver Kahn a.k.a. Team-Opi mit 37 Jahren ...

Oliver Kahn beim Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM 2006. © Imago Sportfotodienst

... vs. Oliver Kahn mit 52 Jahren (2022). Im Gegensatz zu 2006 bekomme ich keine Mick Jagger-Vibes mehr.

Oliver Kahn 2022. Heute ist er als Funktionär beim FC Bayern München tätig. © Revierfoto/Imago

3. Jens Lehmann mit 36 Jahren ...

Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann 2006. © Michael Hanschke/dpa

... vs. Jens Lehmann mit 51 Jahren (2021). Mann, fand ich den damals hübsch. Heute sieht er gar nicht mal viel anders aus als damals. Allerdings macht er mittlerweile weder mit seinen Looks, noch mit Fußball von sich Reden, sondern mit Corona-Schwurbeleien. No, thanks.

Jens Lehmann 2021. Nach seiner aktiven Zeit im Fußball war er unter anderem als Trainer und TV-Experte tätig. © Martin Meissner/dpa

Bei der WM 2006 in der Abwehr:

4. Arne Friedrich mit 27 Jahren ...

Arne Friedrich bei der Fußball-WM 2006. © Michael Hanschke/dpa

... vs. Arne Friedrich mit 41 Jahren (2021). Hat er jemals einen Modeljob angeboten bekommen? Sollte er.

Ex-Nationalkicker Arne Friedrich ist mittlerweile Sportdirektor bei Hertha BSC. © Tom Weller/dpa

5. Robert Huth mit 21 Jahren ...

Robert Huth 2006. © Imago Sportfotodienst

... vs. Robert Huth mit 34 Jahren (2018). Ein aktuelleres Foto konnte ich leider nicht auftreiben. Aber eigentlich hat sich optisch auch nicht viel getan, außer, dass die Frosted Tips der Vergangenheit angehören.

Robert Huth spielte bis 2018 beim britischen Verein Leicester City. © Kieran Galvin/Imago

6. Marcell Jansen mit 20 Jahren ...

Fußballspieler Marcell Jansen 2006. © Michael Hanschke/dpa

... vs. Marcell Jansen mit 36 Jahren (2022). Ziemlich erwachsen geworden! Ich hätte ihn nicht erkannt, hätte ich nicht gewusst, nach wessen Fotos ich suche.

Marcell Jansen ist Aufsichtsratsvorsitzender des HSV und als Investor tätig. © Daniel Reinhardt/dpa

7. Philipp Lahm mit 22 Jahren ...

Philipp Lahm 2006. © Vladimir Rys/dpa

... vs. Philipp Lahm mit 38 Jahren (2022). Schon damals bekannte er sich zu den buschigen Augenbrauen, mit denen wir heute alle rumlaufen. (Trendsetter!) Und auch heute, mit 38, bleibt er ihnen treu.

Philipp Lahm ist seit Ende seiner Spielerlaufbahn als Unternehmer tätig. © Jens Kalaene/dpa

8. Per Mertesacker mit 21 Jahren ...

Per Mertesacker bei der Fußball-WM 2006. © Thomas Zimmermann/Imago

... vs. Per Mertesacker mit 37 Jahren (2022). Wow. Da fällt einem erstmal auf, was für junge Burschis da eine WM spielen.

Per Mertesacker leitet aktuell die Fußballakademie „Arsenal Academy“ und ist als TV-Experte tätig. © Hansjürgen Britsch/Imago

9. Christoph Metzelder mit 25 Jahren ...

Christoph Metzelder 2006. © Camera 4/Imago

... vs. Christoph Metzelder mit 37 Jahren (2017). Aktuelle Fotos gibts hauptsächlich durch Präsenz vor Gericht. Das sagt wohl schon alles.

Christoph Metzelder, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, auf der Anklagebank. © Federico Gambarini/dpa

10. Jens Nowotny mit 32 Jahren ...

Der ehemalige Nationalspieler Jens Nowotny 2006. © Volkmann/Imago

... vs. Jens Nowotny mit 48 Jahren (2022). Also ich sehe keine 16 Jahre dazwischen.

Jens Nowotny 2022. Er ist mittlerweile als Trainer tätig. © Robin Rudel/Imago

Bei der WM 2006 im Mittelfeld:

11. Michael Ballack mit 29 Jahren ...

Michael Ballack war bei der Fußball-WM 2006 Kapitän der Nationalmannschaft. © Xinhua/Imago

... vs. Michael Ballack mit 45 Jahren (2022). Die Haare sind ab, aber das Lächeln 1:1 wie früher.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war Ballack unter anderem als TV-Experte tätig. 2022 nahm er als Mitgründer einer Firma bei „Die Höhle der Löwen“ teil. © Sven Hoppe/dpa

12. Tim Borowski mit 26 Jahren ...

Fußballspieler Tim Borowski bei der WM 2006. © Ulmer/Imago

... vs. Tim Borowski mit 40 Jahren (2021). Geschniegelt und gestriegelt wie eh und je.

Tim Borowski war nach Ende seiner aktiven Laufbahn als Funktionär unter anderem bei Werder Bremen tätig. © nordphoto GmbH/Imago

13. Torsten Frings mit 29 Jahren ...

Torsten Frings bei der Fußball-WM 2006. © Ulmer/Imago

... vs. Torsten Frings mit 45 Jahren (2022). Lockenpracht und Koteletten sind immer noch am Start.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2013 wechselte Torsten Frings auf Trainerseite. © Nordphoto GmbH/Imago

14. Thomas Hitzlsperger mit 24 Jahren ...

Thomas Hitzlsperger bei der WM 2006. © Norbert Schmidt/Imago

... vs. Thomas Hitzlsperger mit 39 (2022). Da muss man sich schon anstrengen, um einen Unterschied zu finden.

Nach seiner Karriere als Fußballspieler war Hitzlsperger als TV-Experte und Funktionär tätig. © Tom Weller/dpa

15. Sebastian Kehl (26)

Sebastian Kehl bei einem WM-Spiel 2006. © WEREK/Imago

... vs. Sebastian Kehl mit 42 Jahren (2022). Dayum. Wenn sich 16 Jahre mehr bei mir auch so auswirken wie bei ihm, bin ich happy.

Sebastian Kehl war nach seiner aktiven Zeit als TV-Experte und Funktionär tätig. © Tom Weller/dpa

16. Bernd Schneider mit 32 Jahren ...

Bernd Schneider 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. © Oliver Berg/dpa

... vs. Bernd Schneider mit 36 Jahren (2010). Gut, in vier Jahren tut sich meistens nicht gaaanz so viel. Ein aktuelleres Foto konnte ich aber leider nicht auftreiben.

Bernd Schneider war nach seiner aktiven Laufbahn als Funktionär tätig. © Achim Scheidemann/dpa

17. Bastian Schweinsteiger mit 21 Jahren ...

Bastian Schweinsteiger bei einer Pressekonferenz während der WM 2006. © Oliver Berg/dpa

... vs. Bastian Schweinsteiger 2022 mit 37 Jahren. Willkommen im Rudel der feschen Silberfüchse, Schweini.

Bastian Schweinsteiger arbeitet nach Ende seiner aktiven Laufbahn unter anderem als TV-Experte. © Jens Kalaene/dpa

Bei der WM 2006 im Sturm:

18. Gerald Asamoah mit 27 Jahren ...

Gerald Asamoah bei einem Spiel der Fußball-WM 2006. © Imago Sportfotodienst

... vs. Gerald Asamoah 2022 mit 43 Jahren. Abgesehen von Frisur und Bart hätten die Fotos auch zur gleichen Zeit entstehen können, oder?

Gerald Asamoah war nach Beendigung seiner aktiven Karriere als Trainer und Manager im Einsatz. © Jens Kalaene/dpa

19. Mike Hanke mit 22 Jahren ...

Mike Hanke 2006. © Myriam Vogel/Imago

... vs. Mike Hanke 2021 mit 37 Jahren. Deutlich erwachsen geworden!

Mike Hanke ist aktuell als Investor und Trainer tätig. © Fotostand/Imago

20. Miroslav Klose mit 28 Jahren ...

Nationalspieler Miroslav Klose bei der WM 2006. © MIS/Imago

... vs. Miroslav Klose mit 43 Jahren (2022). Auch er hat den blonden Strähnchen Gott sei Dank Lebewohl gesagt. Mit der heutigen Frisur sieht er fast jünger aus als damals.

Miroslav Klose ist nach seiner Karriere als Fußballspieler auf die Trainerseite gewechselt. © IMAGO/Herbert Bucco

21. Oliver Neuville mit 33 Jahren ...

Oliver Neuville bei einem WM-Spiel 2006. © T-F-Foto/Imago

... vs. Oliver Neuville 2021 mit 48 Jahren. Was eine andere Frisur ausmachen kann. Wie ein völlig neuer Mensch!

Oliver Neuville ist seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn Teil des Trainerstabs bei Borussia Mönchengladbach. © Uwe Kraft/Imago

22. David Odonkor mit 22 Jahren ...

Nationalspieler David Odonkor 2006 bei der WM in Deutschland. © Kosecki/Imago

... vs. David Odonkor mit 37 Jahren (2021). Wie sollen zwischen den beiden Fotos 15 Jahre liegen???

David Odonkor war bei mehreren Vereinen als Trainer angestellt und spielt beim Sechstligisten TuS Bövinghausen. © Daniel Reinhardt/dpa

23. Lukas Podolski mit 21 Jahren ...

Lukas Podolski bei der WM 2006. © Ulmer/Imago

... vs. Lukas Podolski mit 36 Jahren (2022). Poldi hat Babyface und Frosted Tips in der Vergangenheit gelassen. Seinen Job nicht, er kickt nämlich immer noch bei einem Erstligisten. Als Einziger aus der Runde.

Lukas Podolski spielt aktuell beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Er ist auch als Unternehmer tätig. © Borys Gogulski/Imago

Und schließlich, die Trainer bei der WM 2006:

24. Jürgen Klinsmann mit 41 Jahren ...

Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei der WM 2006. © T-F-Foto/Imago

... vs. Jürgen Klinsmann 2020 mit 55 Jahren. Gehüpft wie gesprungen.

Klinsmann war nach seinem Abgang als Bundestrainer bei verschiedenen Vereinen in den USA und Deutschland als Trainer tätig. © Winfried Mausolf/Imago

25. Joachim Löw mit 46 Jahren ...

Co-Trainer Joachim „Jogi“ Löw bei der WM 2006. © Bernd König/Imago

... vs. Joachim Löw 2021 mit 61 Jahren. Ich hätte ihn ja wirklich gern mal mit einer anderen Frisur gesehen.

Nach der WM 2006 ging es für Joachim Löw als Trainer bekanntlich erst richtig los. Er trainierte die Nationalmannschaft bis 2021 und holte 2014 den WM-Titel. © Anke Waelischmiller/Imago

