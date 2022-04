Spanien zittert! „Ungeheuer“ und „Angstgegner“ Deutschland für WM-Vorrunde zugelost

Pressestimmen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michelle Brey schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist so weit: Die Gruppen der WM 2022 in Katar stehen fest. Die Presse in Spanien fürchtet Deutschland als Gruppengegner.

Madrid/München - Die WM 2022 in Katar rückt immer näher. Am 1. April wurden die Gruppen für das Turnier ausgelost. Bundestrainer Hansi Flick und sein Team wissen nun also, auf welche Gegner sie sich einstellen müssen. Bei dem äußerst umstrittenen Turnier wird die deutsche Nationalmannschaft neben Japan und dem Sieger der Play-off-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland auch auf Spanien treffen. Das Aufeinandertreffen mit Flicks DFB-Team bereits in der WM-Vorrunde hat in Spanien für großen Wirbel gesorgt.

Deutsche Nationalmannschaft Trainer: Hansi Flick Vier WM-Titel: 1954, 1974, 1990, 2014 Drei EM-Titel: 1972, 1980, 1996 WM-Gruppengegner 2022 in Katar: Spanien, Japan, Costa Rica/Neuseeland

WM 2022: Spanien bekommt „Ungeheuer“ Deutschland zugelost

„Spanien wurde das Ungeheuer zugelost“: So titelte die Fachzeitung AS am Freitag in der Onlineausgabe nach der Auslosung in Anspielung auf die deutsche Nationalmannschaft. Das Konkurrenzblatt Marca sprach von einem „Angstgegner“, „dem die Erstgesetzten der acht Vorrundengruppen wohl alle aus dem Weg gehen wollten“. Alle Gruppen und Termine der WM 2022 in der Übersicht finden Sie hier.

Die Nachrichtenagentur Europa Press wies darauf hin, dass Deutschland nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 und anderen Rückschlägen der jüngeren Vergangenheit zwar ein „angeschlagener Gigant“ sei. Das DFB-Team sei allerdings immerhin vierfacher Weltmeister und nicht nur deshalb „bei jedem Turnier immer Titelkandidat“.

+ Hansi Flick, Nationaltrainer von Deutschland, steht nach der WM-Auslosung zusammen mit dem spanischen Nationaltrainer, Luis Enrique. Sie werden in der WM-Vorrunde mit ihren Teams aufeinandertreffen. © Christian Charisius/dpa

„Angst haben wir schon lange nicht mehr“: Spanien trifft in WM-Vorrunde auf DFB-Team

Wie auch andere Medien aus Spanien erinnerte auch Europa Press daran, dass die „Selección“ von Trainer Luis Enrique Deutschland im letzten Duell am 17. November 2020 in Sevilla mit einer herben 6:0-Klatsche vom Platz schickte. „So etwas passiert uns nicht zweimal“, sagte Manuel Neuer am Freitag in Anspielung auf die Niederlage und Reaktion auf die Auslosung. Europa Press wies außerdem darauf hin, dass „La Roja“ die vergangenen beiden WM-Spiele gegen Deutschland ebenfalls für sich entscheiden konnte.

Im Halbfinale 2010 setzte sich der spätere Weltmeister in Südafrika mit 1:0 durch. 1994 erspielte sich die spanische Nationalelf in der Vorrunde ein 1:1 gegen Deutschland. „Spanien respektiert Deutschland, aber Angst vor den Deutschen haben wir schon lange überhaupt nicht mehr“, sagte der angesehene AS-Journalist Javier Matallanas. In die gleiche Kerbe schlug der Moderator der TV-Fußballsendung „Carrusel“, Dani Garrido: „Zur Zeit ist Spanien mit Sicherheit ein Stückchen besser als Deutschland.“

WM 2022: Spanische Fans optimistisch - Mehr als die Hälfe sieht die „Selección“ als Gruppensieger

Auch die spanischen Fans sind bei allem Respekt für die deutsche Nationalmannschaft offenbar optimistisch. In einer Onlineumfrage der Fachzeitung Mundo Deportivo tippten rund 55 Prozent, dass das spanische Team in der Vorrundengruppe Platz eins belegen wird. Etwa 40 Prozent gehen davon aus, dass sich Mannschaft von Luis Enrique als Gruppenzweite für das WM-Achtelfinale qualifizieren wird.

„Das war schon der Hammer“, sagte Flick über die Gruppen-Auslosung. Spanien sei „natürlich ein Topfavorit auch auf den Titel“, so der DFB-Trainer weiter. Der spanische Nationaltrainer sprach von einer großartigen Gruppe. „Deutschland ist eine Macht. Aber wir sind Spanien, wir sind auch eine Macht. Alle Spiele werden schwierig sein. Aber wir kennen Deutschland sehr gut.“

Neben den Gruppen für die WM 2022, steht auch das Maskottchen des Turniers fest. Sein Aussehen kommt allerdings nicht bei allen positiv an. (mbr mit dpa)

Rubriklistenbild: © Christian Charisius/dpa