So plant der DFB für die Wüsten-WM: Ernährung, Belastung und Hotelwahl als Titel-Faktoren

Von: Manuel Bonke

Hinter diesen Mauern trainiert die deutsche Mannschaft in Katar. © IMAGO / Walter Bibikow / agefotostock

Die WM 2022 ist das erste Turnier im Winter und dazu noch in der Wüste: Für die deutsche Nationalmannschaft gibt es einige Herausforderungen in Katar zu meistern.

Katar - An der Zielsetzung für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar lässt Bundestrainer Hansi Flick (57) keinen Zweifel. „Ich bin mir da schon sicher. Jeder einzelne Spieler geht all in. Wir gehen mit dem Ziel ins Turnier, Weltmeister zu werden“, kündigt Flick in der WM Countdown Show von MagentaTV (Ausstrahlung Sonntag, 21. Oktober, ab 19 Uhr) an.

WM 2022: Direktor Bierhoff will mit positiver Stimmung in Katar starten

Oliver Bierhoff (54) ist in seiner Funktion als Direktor Nationalmannschaft und Akademie ebenfalls vom erfolgreichen Abschneiden überzeugt: „Die Spieler, die das zweite oder dritte Turnier mit uns machen, sind echt heiß. Sie nervt es, dass sie bei den letzten Turnieren nicht dieses Erfolgserlebnis hatten.“ In seinen Augen sei es wichtig, von Anfang an einen positiven Schwung ins Turnier mitzunehmen: „Wenn du die Begeisterung im Spiel und gleich Erfolgserlebnisse hast, dann kriegst du diese positive Stimmung.“ Am 10. November wird Hansi Flick seinen WM-Kader bekanntgeben, noch sind aber einige wichtige Spieler verletzt.

Erfahrungsgemäß sei ein guter Start immer besonders wichtig, um für ein erfolgreiches Turnier zu sorgen: „Das haben wir in der Vergangenheit gelernt.“ Darum überlässt der DFB bereits bei der Vorbereitung auf den Wüsten-Wettbewerb nichts dem Zufall. Seit Beginn des Jahres haben die Verantwortlichen im Bereich Sport und Akademie ihre -Arbeit katarspezifisch fokussiert.

Video: WM in Katar - Wenn ein „Imageproblem“ zu einem echten Problem wird

WM in Katar als erstes Winter-Turnier für die Spieler bringt Herausforderungen mit sich

Immerhin ist es das erste Turnier im Winter, inmitten einer Saison, weshalb vor allem die Bereiche Belastungssteuerung und Periodisierung der Trainingsinhalte mit größter Akribie behandelt werden. Die Anstoßzeiten - teilweise erst um 22 Uhr -, werden im ernährungsspezifischen Bereich als Herausforderung gesehen. Zentrale Fragen: Wie gestaltest du die Mahlzeiten über den Tag verteilt? Was ist direkt nach dem Spiel zu dieser Uhrzeit die ideale Energiezufuhr?

Ein anderes Thema, das vor jedem Turnier stets intensiv disktutiert wird: die Quartierwahl. In Katar wird der DFB-Tross bekanntlich im Zulal Wellness Resort im Norden des Landes leben. Der Verband hat allerdings „nur“ die Hälfte der Anlage für Spieler und Mitarbeiter reserviert. Der andere Teil ist für normale Gäste weiterhin zugänglich. Für die Liebsten der Nationalspieler bietet der DFB verschiedene Hoteloptionen in Katar an, aus denen Familie und Freunde der nominierten Spieler wählen können. Komplette Anlagen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, werden dem Vernehmen nach auch angesichts der hohen Preise nicht geblockt.

Trainiert wird im Al Shamal Sports Club, der zehn Autominuten von der DFB-Unterkunft entfernt ist. Für Menschenfänger Flick ist ein gutes Klima „eine gute Voraussetzung für gute Leistung. Aber die Spieler müssen auch wissen, was wir besser machen müssen.“ Der Verband hat im Vorfeld alles dafür getan, um dem Bundestrainer und seinem Team optimale Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. (bok)