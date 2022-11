Menschenrechts-Experte über Katars Herrscher: „Die haben da null Empathie!“

Von: Nico-Marius Schmitz

Direktor von Human Rights Watch Deutschland: Wenzel Michalski. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Der Direktor von Human Rights Watch Deutschland rechnet angesichts der bevorstehenden WM in Katar mit der FIFA ab und erwartet klare Aktionen des DFBs.

München - In wenigen Tagen startet die WM 2022 in Katar. Wenzel Michalski (59), Direktor von Human Rights Watch Deutschland, spricht im Interview mit unserer Zeitung über die Ausbeutung der Gastarbeiter, Reformen ohne Wirkung und Erwartungen an den DFB.

Überraschen Sie öffentliche Aussagen wie die des katarischen Botschafters, Homosexualität sei ein geistiger Schaden, noch?

Michalski: Mich hat überrascht, wie dumm er war, dass er unbedingt noch weiter darüber sprechen wollte. Das sind Typen, die unglaublich viel Geld haben und meinen, dass sie über allem stehen. Die ganze Szene hat mich unangenehm berührt. Wie dort über Frauen gesprochen wurde, das war einfach grausam. Diese Menschen haben keinen moralischen Kompass, sie haben null Empathie für Menschen, die anders denken. Katar ist eine richtig fette Sahnetorte, jeder will ein möglichst großes Stück davon haben. Und damit diese Sahnetorte möglichst viele Kirschen draufhat, werden andere ausgebeutet.

Sicher fühlen wird man sich als homosexueller Mensch dort eher nicht.

Michalski: Ich würde dort nicht bedenkenlos hinfahren. Katar ist kein Rechtsstaat, man kann sich auf nichts berufen. Wenn ein Sprecher der FIFA oder auch der katarischen Regierung sagt „Ihr könnt hier sicher sein“, dann heißt das noch nicht so viel. Man sieht das auch an den Reformen. Es gibt diese Reformen, die internationalen Arbeitsstandards entsprechen, aber sie werden einfach nicht umgesetzt. Selbst wenn die schwulen deutschen Fans in Sicherheit sind und nichts passiert, wenn sie mal Händchen halten. Was ist das aber für ein Gefühl, da zu sein und zu denken: Wir dürfen das jetzt für die kurze Zeit, aber Kataris werden dafür gefoltert, müssen sich verstecken, das Land verlassen und leiden seelisch. Das ist einfach alles Mist dort.

WM 2022: DFB soll in Katar für Menschenrechte einstehen

Gastarbeiter werden in Katar weiter ausgebeutet. Und müssen vorab sogar noch eine Vermittlungsgebühr bezahlen.

Michalski: Wenn jemand stirbt, der die Vermittlungsgebühr noch nicht abbezahlt hat, müssen das die Familien tun. Die Vermittlungsgebühr muss sich ein Arbeiter erst zusammenkratzen. Und wenn man ein bitterarmer Kerl ist, bekommt man keinen Kredit von der Bank, sondern muss zu Kredithaien, die einen ausnutzen. Deswegen fordern wir einen Entschädigungsfonds. Die Tatsache, dass die FIFA sich dazu immer noch nicht geäußert hat, spricht gegen die FIFA. Es ist ungeheuerlich, was die Verantwortlichen der FIFA für ein dickes Fell haben. Die ganze Kritik am Verband scheint völlig an ihnen vorbeizugehen. Infantino macht es schlau und gräbt sich dann halt in Doha ein.

Was erwarten Sie vom DFB?

Michalski: Präsident Bernd Neuendorf setzt sich für einen Entschädigungsfonds ein, DFB-Spieler haben sich vorab schon kritisch geäußert und wollen das auch vor Ort tun. Das finde ich sehr gut. Der DFB muss seine Spieler dann vor den Angriffen der FIFA und der katarischen Regierung schützen. Die FIFA hat ja unter anderem die Trainingsshirts der Dänen verboten. So ein mächtiger Verband wie der DFB darf sich davon nicht beeinflussen lassen. Es wäre eine Ehre für den DFB, wenn er für solche Aktionen von der FIFA bestraft wird. Menschenrechte sind keine Ideologie. Und es ist auch kein Kavaliersdelikt, wenn ich die Menschenrechte mit den Füßen trete.

Wie viel Hoffnung haben Sie, dass die WM nachhaltig etwas verbessert?

Michalski: Aus den ganzen Dokumentationen und Berichten geht ziemlich deutlich hervor, wie die Regierung denkt und was für ein Weltbild dort herrscht. Da besteht wenig Hoffnung auf Verbesserung. Sie pochen auf ihre Tradition und ihre Werte. In den letzten Wochen haben die Kataris ihr wahres Gesicht gezeigt. Nancy Faeser hat die Missstände in Katar von Deutschland aus kritisiert. Sofort wurde der deutsche Botschafter einbestellt. Als sie dann vor Ort war, fand sie plötzlich wieder alles schön. Unsere Politiker haben sich bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Und das Regime hat keinerlei Interesse an nachhaltigen Veränderungen. Daher sehe ich keinen Nutzen durch die WM. Im Gegenteil: Katar darf sich auf großer Bühne als guter Gastgeber inszenieren.

Interview: Nico-Marius Schmitz