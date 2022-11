WM kostenlos schauen: Jetzt MagentaTV gratis sichern!

Teilen

Freuen Sie sich auf 14 Stunden Fußball-WM live pro Tag – kostenlos und UHD. © Deutsche Telekom

Mit nur einem Klick kostenlos die Fußball-WM 2022 in Katar im TV sehen! Wie das geht, erfahren Sie hier. Nur noch bis Donnerstag, den 17. November

Alle 64 Spiele der Fußball-WM 2022 live – gratis! Und 16 Spiele sogar exklusiv. 14 Stunden Fußball-WM live pro Tag ohne einen Cent zu bezahlen. Klingt zu schön, um wahr zu sein?

Nicht mit MagentaTV! Denn mit etwas Glück gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern eines MagentaTV-Voucher inklusive 6 Monaten kostenlosem Streaming.

Wie das geht? Melden Sie sich hier für den WM-Newsletter der tz an – und sichern Sie sich mit ein wenig Glück 6 Monate gratis MagentaTV. Einfach E-Mail eingeben und in der E-Mail in Ihrem Postfach bestätigen. Unter allen neuen Abonnenten verlosen wir einen von 15 Vouchern, mit denen Sie die WM sowie 6-Monate kostenlos MagentaTV nutzen können.

Jetzt mitmachen & gewinnen

Für die WM hat MagentaTV ein Team aus Moderator*innen, Kommentator*innen und Expert*innen zusammengestellt: © Deutsche Telekom

MagentaTV kostenlos: Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen

⚽ Alle 64 Spiele in bester UHD-Qualität (mit MagentaTV Empfangsgerät)

⚽ 14 Stunden Fußball-WM live pro Tag

⚽ 16 Spiele exklusiv nur bei MagentaTV (darunter 2 Achtelfinale, 1 Viertelfinale und das Spiel um Platz 3)

⚽ Inklusive Konferenzen bei allen Parallelspielen

⚽ Exklusives MagentaTV-Expertenteam unter anderem mit Johannes B. Kerner als Gastgeber, dem ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack oder Hertha-BSC-Geschäftsführer Fredi Bobic

⚽ Über 90 TV Sender (Flex Tarif)



⚽ Kostenlose Filme, Serien, Shows und Dokus in der Megathek



⚽ Auf Wunsch: Netflix, Disney+ und RTL+ Premium

Jetzt mitmachen & gewinnen

Infokasten WM-Angebot MagentaTV Das spezielle WM-Angebot der Telekom: Wer sich jetzt für die Buchung eines MagentaTV-Tarifs entscheidet, bekommt die ersten sechs Monate nicht in Rechnung gestellt. Außerdem können Fans auch ohne Telekom Anschluss für zehn Euro monatlich auch via App Zugang zum Angebot von MagentaTV bekommen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Fußball-WM mit MagentaTV gratis streamen – so einfach geht‘s

Zusammen mit Ihrem MagentaTV Gratis-Voucher für 6 Monate kostenloses Streaming erhalten alle Gewinner eine genaue Anleitung. In dieser wird Schritt für Schritt, einfach und verständlich erklärt, wie Sie Ihren MagentaTV-Stick und den Gratis-Voucher aktivieren. Mit dem Stick lassen sich MagentaTV und Streaming-Dienste flexibel auf allen Fernsehern mit einem HDMI-Eingang nutzen – ganz einfach via WLAN und unabhängig vom Internetanbieter.