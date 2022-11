Wird Manuel Neuer wegen Kapitänsbinde gesperrt? Schiri-Experte erklärt WM-Risiko für Bayern-Star

Von: Patrick Mayer

Kapitän des DFB-Teams und beim FC Bayern: Manuel Neuer, hier mit der One-Love-Binde. © IMAGO/ Ulmer/Teamfoto

Deutschland-Kapitän Manuel Neuer setzt sich bei der WM 2022 in Katar dem Risiko einer Sperre aus, sollte der Bayern-Star die One-Love-Binde tragen. Ein Schiedsrichter-Experte klärt auf.

München/Katar - Gastgeber Katar hat den WM-Auftakt 0:2 (0:2) gegen Ecuador vermasselt. Und auch sportpolitisch droht Ärger. Denn: Die Top-Nationen Deutschland und England beharren darauf, dass ihr jeweiliger Kapitän die sogenannte One-Love-Binde als Zeichen für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit trägt. Katar werden mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung vorgeworfen.

Manuel Neuer: Riskiert Bayern-Torwart bei der WM 2022 eine Sperre?

Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer (FC Bayern) hatte am Wochenende erklärt, dass er die mehrfarbige Kapitänsbinde im Auftaktspiel des DFB-Teams bei der WM 2022 gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) anziehen werde - ungeachtet möglicher Sanktionen.

Riskant: Der Fußball-Weltverband Fifa hatte kurz vor Start der umstrittenen Weltmeisterschaft im Emirat seine Regularien geändert und eine eigene Kampagne angekündigt. Die Folge: Wer dennoch die One-Love-Binde gegen den Willen der Fifa trägt, wird wohl vom Schiedsrichter mit der Gelben Karte dafür verwarnt.

Heißt: Wenn Bayern-Star Neuer die mehrfarbige Kapitänsbinde sowohl gegen Japan als auch am Sonntag gegen Spanien (20 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) anzieht, würde er zweimal die Gelbe Karte dafür sehen. Womit der Münchner für das letzte Spiel der Gruppe E gegen Costa Rica am 1. Dezember (20 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) gesperrt wäre. ZDF-Journalist Sven Voss berichtete am Sonntagabend aus Katar von einem Telefonat mit Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe. Der Referee erklärte demnach, warum die One-Love-Binde eine Gelbe Karte nach sich ziehen würde.

WM 2022: Deutschland-Kapitän Manuel Neuer will die One-Love-Binde tragen

Der 49-jährige Berliner Gräfe pfiff zwischen 2004 und 2021 in der Fußball-Bundesliga und leitete von 2007 bis 2018 international 15 Länderspiele. Zu seiner Referee-Vita zählen auch sechs Spiele der Champions League. „Entweder Manuel Neuer trägt die One-Love-Binde, steht im Tunnel, bevor die Mannschaft auf das Feld läuft. Wenn der Schiedsrichter die Regel zur Ausrüstung streng auslegt, kommt er zu ihm und fordert ihn auf, diese One-Love-Binde abzulegen“, erklärte Voss in einer Live-Schalte auf Basis der Expertise Gräfes‘: „Wenn er sich weigert, darf er nicht auf das Feld. Das Problem dabei ist: Eine Mannschaft darf nicht auf das Feld, wenn sie keinen erkennbaren Kapitän an Bord hat und wenn sie keinen Torwart hat.“ Voss weiter: „Es könnte dort (im Tunnel, d. Red.) unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Eklat kommen.“

Die zweite Möglichkeit sei demnach: „Er (Neuer, d. Red.) trägt über der One-Love-Binde eine andere, läuft dann aufs Feld. Und nach der Hymne reißt er die eine Binde ab und man sieht die One-Love-Binde“, sagte ZDF-Mann Voss und erklärte: „Das wäre dann eine Täuschung des Schiedsrichters. Und der Schiedsrichter würde ihm dann ganz regelgerecht die Gelbe Karte zeigen. Und anschließend müsste er dann das Feld verlassen, um diesen ‚Mangel‘ zu beseitigen.“

One-Live-Binde: Auch Englands Kapitän Harry Kane trägt die mehrfarbige Kapitänsbinde. © IMAGO / ActionPictures

One-Love-Binde: Auch Englands Harry Kane will mit der One-Love-Binde auflaufen

Neuer und die deutsche Nationalmannschaft können am Montag mitverfolgen, wie die Fifa und ihre Schiedsrichter vorgehen. Um 14 Uhr trifft England auf Iran (Spielplan zur WM 2022). Auch der Kapitän der „Three Lions“, Harry Kane, hatte angekündigt, mit der One-Love-Binde auflaufen zu wollen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bekräftigte am Sonntagabend im Gespräch mit dem ZDF: „Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, dass wir mit der Binde auflaufen. Wir haben mit langem Vorlauf die Fifa immer wieder darauf hingewiesen, dass wir mit dieser Binde auflaufen wollen, es gab keine Reaktion der Fifa dazu.“ (pm)

