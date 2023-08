„Schockiert mich wirklich“: Natalie Geisenberger nimmt DFB-Frauen in Schutz

Von: Marius Epp

Die deutschen Fußballerinnen scheitern bei der WM in der Vorrunde. Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger prangert die unsachliche Kritik an.

Sydney – Abgang ohne Beifall: Bei der WM in Australien und Neuseeland erlebten die deutschen Fußball-Damen eine beispiellose Enttäuschung. Ein Ausscheiden in der Vorrunde war bisher ein unbekanntes Szenario. Im DFB-Team war die Frustration enorm – es gab nicht einmal einen alternativen Rückreiseplan.

Natalie Geisenberger Geboren: 5. Februar 1988 (Alter 35 Jahre), München Olympiasiege: 6 Beruf: Polizeibeamtin Disziplin: Rodel-Einsitzer

DFB-Frauen scheitern in der WM-Vorrunde – und kassieren Häme im Internet

Erneut war eine asiatische Mannschaft der Stolperstein. Nachdem die Männer 2018 bereits an den Südkoreanern gescheitert waren, führte 2022 eine Niederlage gegen Japan zum Aus. Nach der enttäuschenden Leistung gegen Südkorea bei der aktuellen WM war die Kritik an den DFB-Damen berechtigterweise groß.

Der klare Favorit zeigte sich im letzten Gruppenspiel zu einfallslos und nervös und schied letztendlich zurecht aus. Wie es in der Internet-Ära leider oft der Fall ist, mischte sich jedoch auch viel unqualifizierte Kritik darunter. Die deutschen Fußballerinnen, die ohnehin schon am Boden waren, mussten sich zahlreichen diskriminierenden Kommentaren in den sozialen Medien stellen – ein absolutes No-Go.

Natalie Geisenberger verurteilt die unsachliche Kritik an den DFB-Frauen. © Imago/Xinhua/Simon

Geisenberger ergreift Partei für DFB-Frauen nach WM-Debakel

Dies kritisiert nun die sechsfache Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die die WM-Auftritte des deutschen Teams verfolgt hat. Auf Instagram veröffentlichte sie eine Auswahl unakzeptabler Nachrichten an das Team von Martina Voss-Tecklenburg – und verurteilte diese aufs Schärfste.

„Kritik gehört dazu und ist richtig und wichtig. Aber was in den sozialen Netzwerken geschrieben wird, das schockiert mich wirklich“, schreibt die gebürtige Münchnerin. „Was ist mit Menschlichkeit? Was ist mit Anstand? Was ist mit Respekt?“, ärgert sie sich und gibt den DFB-Damen den Rat: „Kopf hoch, Krone richten und lasst euch nicht ärgern.“ Das nahm sich die Bundestrainerin zu Herzen und beschloss, weiterzumachen.

Geisenberger erinnert nach WM-Trauerspiel: „Es sind Menschen“

Geisenberger, selbst eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen in der deutschen Geschichte, fühlt mit den Fußballerinnen. „Sie sind am Boden zerstört, traurig und schockiert. Es sind Menschen mit Gefühlen und mit Ängsten. Es sind Menschen wie du und ich“, erinnert sie. (epp)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft.