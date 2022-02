WM-Qualifikationsspiel in Russland: Polen fordert Erklärung von FIFA

WM-Qualifikationsspiel in Russland: Polen fordert Erklärung von FIFA © afp/ Luis ACOSTA

Der polnische Fußball-Verband sieht mit Blick auf das Playoff-Spiel in der WM-Qualifikation gegen Russland in Moskau dringenden Klärungsbedarf.

Warschau - Laut PZPN solle der Weltverband FIFA die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des Spiels am 24. März regeln. Es gehe darum, optimale Bedingungen für die Vorbereitung und Leistung bei internationalen Spielen zu schaffen. Der polnische Verband betonte, dass politische Entscheidungen wie die Verhängung möglicher Sanktionen gegen die Russische Föderation in den Händen staatlicher Behörden und internationaler Gremien verbleiben. Man sei sich aber auch einer «potenziellen Bedrohung im Zusammenhang mit der aktuellen Situation bewusst.»

Russland hatte das Heimrecht gegen Polen für das Playoff-Halbfinale zugesprochen bekommen. Der Sieger kämpft anschließend am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um ein WM-Ticket und hat ebenfalls Heimrecht. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Der Kremlchef ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an. Er plant damit bereits zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine. Der Westen wirft ihm vor, damit gegen das Völkerrecht zu verstoßen. (dpa)