16-Jährige „extrem enttäuscht“ nach WM-Aus und Kreuzbandriss kurz nach Nominierung

Von: Stefan Schmid

Iman Beney bei ihren Nationalteam-Debüt gegen Sambia. © IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Tags zuvor noch überraschend in den WM-Kader des Schweizer Nationalteams berufen, folgte im Abschlusstraining der Schock für die 16-jährige Iman Beney.

Winterthur – Es hätte eine der spannendsten Geschichte der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland sein können. Doch statt mit ihrem Team die Reise nach Neuseeland, wo die Schweiz all ihre Gruppenspiele austragen wird, anzutreten, muss die 16-jährige Iman Beney aufgrund eines im Training einen Tag nach ihrer Nominierung zugezogenen Kreuzbandrisses die Heimreise antreten.

Beney überraschend von Inka Grings für WM berufen

Als Inka Grings, Nationaltrainerin der Schweiz, ihren Kader für die WM bekannt gegeben hatte, war neben einigen bekannten Namen auch eine faustdicke Überraschung mit von der Partie. Grings berief die gerade mal 16-jährige Stürmerin Iman Beney in das finale Aufgebot und schien trotz ihres jungen Alters schon fest auf sie bauen zu wollen. „Sie kann bei der WM für Furore sorgen. Das hat sie uns im Spiel gegen Sambia gezeigt“, so die ehemalige deutsche Nationalspielerin nach der Nominierung.

Am 30. Juni bestritt die Schweiz mit dem erweiterten WM-Kader ein Freundschaftsspiel gegen Sambia (3:3), in dem Beney als Joker ins Spiel kam und umgehend eine Torvorlage beisteuern konnte. Beim Stand von 1:3 eingewechselt worden, legte sie das zwischenzeitliche 2:3 durch Seraina Piubel auf. Vorangegangen war eine starke Ballannahme in der Drehung, mit der die Debütantin gleich zwei Gegenspielerinnen aussteigen ließ.

Beney bejubelt ihre Vorlage mit Torschützin Seraina Piubel. © IMAGO / Manuel Stefan

Kreuzbandriss beendet Beneys WM-Träume

Es schien also so gut wie alles angerichtet dafür, dass die Schweizer eine der Spielerinnen-Überraschung der Weltmeisterschaft stellen. Doch eine Verletzung, zugezogen in einem Zweikampf im Abschlusstraining vor dem Test gegen die Gruppengegnerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aus Marokko (0:0), ließ das alles zerplatzen. Eine MRI-Untersuchung im Krankenhaus lieferte dann die bittere Erkenntnis: Riss des vorderen Kreuzbands.

Mit dieser Diagnose wird Beney nun nicht nur die anstehende WM verpassen, sondern wohl auch einen guten Teil der kommenden Hinrunde in der schweizerischen Women’s Super League. Dort lief die junge Angreiferin bereits in der abgelaufenen Saison mehrmals für die BSC YB Frauen auf. Bei ihren Einsätzen gelangen ihr in der regulären Spielrunde bereits fünf Treffer, für ihr Team war allerdings schon im Viertelfinale der Meisterschafts-Playoffs Schluss.

Iman Beney Seit an Seit mit der Schweizer Kapitänin Ana-Maria Crnogorčević, nach dem Testspiel gegen Marokko. © IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Enttäuschte Beney ist nun „größter Fan“ der Schweiz bei der WM

Dass die Enttäuschung bei der 16-Jährigen aufgrund des WM-Aus‘ tief sitzt, daraus macht sie keinen Hehl. „Ich bin extrem enttäuscht und traurig. Es wäre ein wahr gewordener Traum gewesen, für die Schweiz an die WM zu reisen“, wird Beney in einem Statement des Verbandes zitiert. Sie zeigt sich aber auch kämpferisch ob ihrer Rückkehr und stellt nun den Fokus auf volle Unterstützung der Nati. „Ich bin noch sehr jung und werde alles tun, um mich so schnell wie möglich zurückzukämpfen und wieder zu empfehlen. Ich hätte sehr gerne zusammen mit meinen Teamkolleginnen, die mich so gut aufgenommen haben, an der WM gespielt. Nun bin ich ihr größter Fan und unterstütze sie von zu Hause aus.“

Genesungswünsche erhält Beney von ihren Kolleginnen aus dem Nationalteam. Allen voran Kapitänin und Champions-League-Siegerin Ana-Maria Crnogorčević vom FC Barcelona richtete via Instagram-Story Genesungswünsche an die Angreiferin und blickt selbst hoffnungsfroh in die Zukunft. „Ich kann es kaum erwarten, dich zurückzuhaben und mehr Minuten mit dir zu spielen“, so die aufmunternden Worte der erfahrensten Akteurin in den Reihen des Schweizer Teams. (sch)