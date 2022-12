ZDF-Experte Kramer verhöhnt Mertesacker wegen Brasilien-Tor

Von: Christoph Klaucke

Brasilien erzielt bei der WM ein Traumtor. ZDF-Experte Christoph Kramer zieht einen kuriosen Vergleich und macht sich über Per Mertesacker lustig.

Mainz – Die WM 2022 macht auch ohne die deutsche Nationalmannschaft richtig Spaß. Bestes Beispiel gaben die Achtelfinal-Partien am Montag. Erst setzte sich Kroatien nach dramatischer Verlängerung im Elfmeterschießen gegen Deutschland-Schreck Japan durch, anschließend zauberte Brasilien gegen Südkorea.

Der Auftritt der Brasilianer sorgte auch für gute Laune im ZDF-Studio in Mainz. WM-Experte Christoph Kramer machte sich über seinen Weltmeister-Kollegen Per Mertesacker lustig und nahm einen weiteren Ex-Nationalspieler dabei auf die Schippe.

Christoph Kramer Geboren: 19. Februar 1991 (Alter: 31 Jahre), Solingen ZDF-Experte Weltmeister 2014 12 Länderspiele für Deutschland

Brasilien-Gala bei der WM: ZDF-Experte Kramer veräppelt Mertesacker

Brasilien vernaschte Südkorea in der ersten Halbzeit nach allen Regeln der Fußball-Kunst. Ein Tor war schöner als das andere. Die Samba-Kicker feierten ihre Treffer mit choreografischen Tanzeinlagen. Die gute Stimmung schwappte offenbar von Katar hinüber ins WM-Studio nach Mainz.

„Béla Réthy hat gesagt, wir müssen uns dieses Tor nochmal ganz langsam anschauen. Jetzt also zum Genießen. Das 3:0 von Richarlison. Vielleicht eines der schönsten Tore oder das schönste Tor dieser WM. Hinter den Kulissen hieß es von den beiden Herren hier in der Runde: ‚Wahnsinn‘ und ‚Oh, mein Gott‘“, leitet Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in der Halbzeit-Pause die Analyse zum Kabinettstückchen von Richarlison ein. „Wer möchte?“

WM-Experte Christoph Kramer macht sich live im ZDF über Per Mertesacker lustig. © Sascha Walther/Imago

WM 2022: Christoph Kramer macht sich über Per Mertesacker lustig – kurioser Vergleich mit Arne Friedrich

Richarlison ließ den Ball dreimal auf seinem Köpfchen tanzen und jonglierte danach mit dem Fuß. Nach einer Traumkombination über die beiden Innenverteidiger Marquinhos und Thiago Silva bekam der brasilianische Stürmer das Leder zurück und vollendete sein Meisterwerk.

„Man möge sich vorstellen, dass das zwei Deutsche waren. Arne Friedrich auf Per Mertesacker. Und dann hätte der Ball wahrscheinlich irgendwo platt im Aus gelegen und man hätte sich womöglich beim Ball entschuldigen müssen“, nahm Christoph Kramer seinen Nebenmann auf den Arm. „Brasilien, die haben es im Blut“, meinte Kramer, der selten Fotos von sich und seiner Frau Celina teilt. Mertesacker nahm die flapsige Bemerkung seines jüngeren Kollegen mit seiner gewohnt stoisch norddeutschen Art zur Kenntnis und schmunzelte nur.

Kramer-Spruch nach Brasilien-Zauber: Mertesacker und Friedrich nicht für filigrane Fußballkunst bekannt

Dazu muss man wissen: Der baumlange Mertesacker war zu seiner aktiven Zeit nicht gerade als offensivfreudiger Akteur bekannt und konzentrierte sich lieber sachlich aufs Verteidigen. In 104 Länderspielen für Deutschland stehen vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Ähnliches galt für Arne Friedrich, der zwischen 2002 und 2011 auf 82 Länderspiele (sechs Vorlagen) kam. Dem ehemaligen Berliner gelang im WM-Viertelfinale 2010 gegen Argentinien immerhin ein WM-Treffer.

Mertesacker spielte übrigens zweimal gegen Brasilien. Im Halbfinale beim Confederations Cup 2005 gab es an der Seite von Friedrich eine 2:3-Niederlage. Viel wichtiger war jedoch das 7:1 im Halbfinale der WM 2014, als Mertesacker eine Halbzeit spielte. Der Rest ist bekannt, Deutschland wurde Weltmeister (DFB-Titel).

Christoph Kramer und Per Mertesacker: WM-Experten-Duo begeistert ZDF-Zuschauer

Trotz des kleinen Seitenhiebs von Kramer gegen Mertesacker verstehen sich die beiden Rio-Weltmeister prächtig. Das Experten-Duo kommt mit seiner offenen und humorvollen Art bestens beim TV-Publikum an. Die Beiden können sich jedoch auch ernsteren Themen widmen, so bedauern Kramer und Mertesacker das Bierhoff-Aus. (ck)