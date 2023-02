Wo läuft Arsenal gegen Manchester City heute im TV und Stream? Kracher in der Premier League

Von: Philipp Kuserau

Teilen

In der Premier League kämpfen der FC Arsenal und Manchester City um den Titel - am Mittwoch steigt das direkte Duell in London. Alle Infos zur Übertragung.

München - Parallel zur Champions League steigt am Mittwochabend in der Premier League der Showdown zwischen dem FC Arsenal und Manchester City. Dabei handelt es sich um das Nachholspiel vom zwölften Spieltag. Das Spitzenspiel findet um 20.30 Uhr im Londoner Emirates Stadium statt.

Kracher in der Premier League zwischen Arsenal und City läuft live im TV bei Sky

Das Duell zwischen dem Ersten und Zweiten der Premier League wird ab 20.30 Uhr live und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter Sky übertragen.

Die Vorberichte mit Florian Schmidt-Sommerfeld und einem seiner Gäste (entweder René Adler oder Mladen Petrić) starten um 20 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Premier League.

Via WOW TV (Abo erforderlich) und Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) kann die Partie auch im Live-Stream verfolgt werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen. (Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.)

Turbulente Zeiten in Manchester - City droht der Zwangsabstieg

Bei den „Skyblues“ herrscht aktuell mächtig Unruhe. Grund dafür sind potenzielle Finanzverstöße in der Vergangenheit - die Premier League hatte bereits eine groß angelegte Untersuchung eingeleitet und folglich den aktuellen Tabellenzweiten in mehreren Punkten angeklagt. Im Falle der Verurteilung droht City neben einer saftigen Geldstrafe, die Aberkennung von sechs Premier-League-Titeln. Sogar ein möglicher Zwangsabstieg steht im Raum. Zuletzt hatte City-Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz reagiert und von einer Verschwörung seitens der anderen Premier-League-Klubs gesprochen.

Manchester City ist am Mittwoch zu Gast beim FC Arsenal. © IMAGO/David Blunsden

Arsenal gegen Manchester City: Die Übertragung des Top-Spiels in der Übersicht

Begegnung FC Arsenal - Manchester City Anpfiff 20.30 Uhr Stadion Emirates Stadium (London) TV Sky Sport Premier League Live-Stream Sky Go, WOW TV

(kus)