Wolfsburgs van de Ven bei Bayern und Liverpool im Gespräch

Der Niederländer Micky van de Ven ist bei mehreren Großclubs im Gespräch. © Tom Weller/dpa

Neben dem FC Liverpool beschäftigt sich offenbar auch der FC Bayern München mit einer möglichen Verpflichtung des niederländischen Abwehrspielers Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg.

Wolfsburg - Nach einem Bericht der Münchner „tz“ gehört der 22-Jährige zu mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Lucas Hernandez, falls der französische Weltmeister von 2018 in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain wechseln sollte.

Van de Ven verlängerte seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg zwar erst im März bis 2027. In einem ESPN-Interview im Quartier der niederländischen U21-Nationalmannschaft stellte der Innenverteidiger in dieser Woche jedoch klar: „Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun.“

Noch kein konkretes Angebot für van de Ven

Van de Ven ist erst seit einem Jahr Stammspieler in der Fußball-Bundesliga. Sein Alter, seine Schnelligkeit und der Umstand, dass er genau wie Hernandez als einer von nur wenigen Top-Innenverteidigern ein Linksfuß ist, machen ihn für andere Clubs interessant.

Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer bestätigte in den vergangenen Tagen schon mehrfach, noch kein konkretes Angebot für einen VfL-Spieler erhalten zu haben. Es ist jedoch das erklärte Ziel des Clubs, junge Spieler wie van de Ven zu entdecken, weiterzuentwickeln und dann für viel Geld an größere Vereine zu verkaufen. dpa