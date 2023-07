Amoklauf in Auckland: DFB-Frauen sprechen von „Schock“

Frauen-WM in Neuseeland

Zum Auftakt der Frauen-WM kam es in Auckland zu einer Tragädie. Die DFB-Frauen fühlen sich in ihrer Unterkunft dennoch sicher.

Wyong – Am Morgen des Eröffnungsspiels der Fußball-WM der Frauen in Auckland zwischen Neuseeland und Norwegen hatte ein Mann auf einer Baustelle im Zentrum der Metropole zwei Personen getötet und mindestens sechs weitere verletzt. Die Schüsse fielen in der Nähe der offiziellen WM-Fanzone. Die Frauen der deutschen Nationalmannschaft fühlen sich in ihrem Quartier aber sicher.

Nach Amoklauf in Auckland: DFB-Frauen fühlen sich sicher

Die Nachricht von einem tödlichen Schusswaffenangriff in Auckland/Neuseeland am Morgen vor dem WM-Eröffnungsspiel hat die deutschen Fußballerinnen aufgeschreckt, aber keine Sicherheitsbedenken ausgelöst. „Natürlich sind solche Nachrichten immer erst mal ein Schock und wir haben auch darüber gesprochen, aber wir fühlen uns auf jeden Fall sicher mit unserem Sicherheitsbeauftragten“, sagte Nationalspielerin Kathrin Hendrich auf der DFB-Pressekonferenz im australischen Wyong.

+ Für die DFB-Frauen ist die Tragödie in Auckland „ein Schock“. © Memmler/Imago

Dieser „Security Officer“ steht laut DFB-Sprecherin Sonja Alger im „engen Austausch mit den zuständigen Behörden“. Das Teamhotel Mercure Kooindah Waters sei zudem mit Sicherheitspersonal des Weltverbandes FIFA ausgestattet, die Situation werde „wachsam und sensibel im Auge behalten. Es liegt aber auch die Information vor, dass der Vorfall nicht im direkten Kontext mit der WM steht“, führte Alger aus.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in einem Hotel in Wyong rund 100 Kilometer nördlich von Sidney untergebracht. Andere Gäste sind in dem Kompley nicht gestattet, allerdings ist der Golfplatz direkt hinter dem Hotel öffentlich und zugänglich.

Amoklauf in Auckland: DFB-Frauen melden sich zu Wort

In der Innenstadt von Auckland, wo einige WM-Teams in Hotels untergebracht sind und eine Fanfest eingerichtet ist, hatte ein bewaffneter Mann am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot.

Premierminister Chris Hipkins stellte vor dem WM-Auftakt zwischen Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen (9.00 Uhr MESZ/ARD) umgehend klar, dass es keine Gefahr für die nationale Sicherheit gebe. Das Turnier werde wie geplant stattfinden. (ck/sid)

