Türkgücü beweist sich gegen Würzburg erneut: Tabellenzweiter verzweifelt an Hipper

„Sehr zufrieden"

Türkgücü hat sich beim Jahresauftakt mit einer starken Leistung präsentiert und im Kampf um den Meistertitel kräftig Schützenhilfe für Tabellenführer Haching geleistet.

München/Würzburg – Die auswärtsstarke Mannschaft von Cheftrainer Alper Kayabunar, die für die kommende Saison einen Lizenzantrag für die 3. Liga gestellt hat, ergatterte einen Punkt beim Tabellenzweiten Würzburg.

„Sehr zufrieden“: Türkgücü München trotzt Würzburg einen Punkt ab

„Wir sind mit unserer Leistung sehr zufrieden. Gerade die Anfangsphase war sehr gut. Im Großen und Ganzen sind wir glücklich mit dem Punkt“, sagte Kayabunar. Für die Münchner wäre sogar durchaus mehr drin gewesen als eine Punkteteilung, hätten Maximilian Berwein (10., 50.) und Yannick Woudstra (59.) weitere Chancen für die Gäste zusätzlich verwertet.

Türkgücü-Coup: Hipper glänzt gegen den Spitzenklub

So aber war es nach dem Würzburger 1:0 durch Benjika Caciel (49.) dann Kevin Hingerl vorbehalten, per verwandeltem Handelfmeter den einzigen Treffer für die Gäste zum 1:1 zu erzielen (55.). In der Partie zeichnete sich zudem Türkgücü-Torwart Johann Hipper mit starken Paraden aus. Zudem hatte Würzburg in der ersten Hälfte sowie in der Schlussphase mehrere Chancen liegengelassen.