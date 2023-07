Früher Deutschlands Tennis-Wunderkind, heute Frauenfußball-WM: DFB-Elf hat ein Multitalent

Von: Alexander Kaindl

Heute ist sie Profifußballerin bei der Frauenfußball-WM, früher war sie Deutschlands großes Tennis-Talent. Die faszinierende Geschichte von Sjoeke Nüsken.

Melbourne – Der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft ist ein perfekter Start gelungen: Beim Auftaktspiel der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland besiegte die DFB-Elf Marokko mit 6:0 und setzte somit ein starkes Signal. Auch bei Sjoeke Nüsken war die Freude groß.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Titelverteidigerinnen: USA Rekordsiegerinnen: USA (vier Titel) Austragungsort: Australien und Neuseeland

Die 22-jährige Mittelfeldspielerin kam zwar nicht zum Einsatz (auch, weil sie zuletzt verletzungsbedingt kürzer treten musste), aber sie jubelte mit, als beispielsweise Alexandra Popp einnetzte.

Dass Sjoeke Nüsken derzeit als Profifußballerin in Down Under unterwegs ist, konnte man in ihrer Kindheit noch nicht absehen. Vielmehr hätte man sie zu dieser Jahreszeit wahrscheinlich in England oder den USA erwartet, denn Nüsken war einst ein wahres Tennis-Wunderkind!

Sjoeke Nüsken gehört zum deutschen Kader bei der Frauenfußball-WM. Dabei hätte sie auch auf der großen Tennis-Bühne eine sehr gute Figur abgeben können. © Laci Perenyi / Beautiful Sports / Imago

Sjoeke Nüsken auf den Spuren von Steffi Graf

Dass sie heute nicht auf dem Rasen von Wimbledon oder bei den US Open antritt, lag sicherlich nicht an mangelndem Talent. Denn die heutige Profifußballerin des FC Chelsea besaß davon eine Menge. Bereits im Alter von neun und zehn Jahren gewann sie bedeutsame Turniere, bei denen einst auch Steffi Graf, Boris Becker oder Tommy Haas triumphiert hatten. Nüsken wurde eine goldene Tennis-Zukunft vorhergesagt. Sie galt als beste deutsche Tennisspielerin ihres Jahrgangs (2001).

Aber: Die Richtung sollte sich ändern. Im Alter von elf Jahren entschied sie sich für den Fußball. Ein Entschluss, den sie nicht bereuen sollte. In einem DFB-Interview sagte sie 2021: „Ich bin einfach eine Teamspielerin. Es macht mir so viel mehr Spaß, mit der ganzen Mannschaft zu feiern, als nur allein für mich. Und vor allem war meine Schwester ebenfalls Fußballerin, das hat die Entscheidung dann leichter gemacht.“

Sjoeke Nüsken wechselt von Frankfurt zum FC Chelsea

Der Aufstieg verlief (und verläuft) steil: Mit 18 Jahren gab sie ihr Bundesliga-Debüt für den 1. FFC Frankfurt, nachdem sie zuvor in der Jugend für die Hammer SpVg, den FSV Gütersloh und Westfalia Rhynern gespielt hatte. Bereits mit 14 Jahren wurde das Multitalent auch als Fußball-Ausnahmekönnerin angesehen, als sie ihre Premiere im DFB-Dress feierte - beim 5:1-Sieg der deutschen U15-Nationalmannschaft gegen Schottland.

Für Nüsken ist der Sommer 2023 zweifellos ein besonderes Highlight: Einerseits steht natürlich die WM in Australien und Neuseeland an. Doch nach dem Turnier beginnt das nächste große Kapitel in ihrer noch jungen Karriere: Nüsken wechselt von Frankfurt zum FC Chelsea.

Chelsea-Heimspiele werden unweit von Wimbledon ausgetragen

Die Blues tragen ihre Heimspiele meistens im Kingsmeadow aus. Das Fußballstadion liegt nur etwa acht Kilometer vom Wimbledon Centre Court entfernt - es ist durchaus denkbar, dass das Multitalent Nüsken dort auch einmal mit ihrer früheren Leidenschaft in Berührung kommt. Bis dahin kämpft sie mit Deutschland aber erstmal um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Möglicherweise gibt es auf dem Weg dorthin noch einmal kuriose Unterstützung aus den TV-Studios der Nation.

Nüsken ist nicht die einzige Spielerin im DFB-Kader, die eine besondere Geschichte hat. Auch Lena Lattwein hat einen Lebenslauf, auf den sie extrem stolz sein kann. (akl)

