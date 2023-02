„Super Kerl“ – RB-Star verrät vor CL-Kracher, welches besondere Geheimnis er mit Haaland teilt

Von: Philipp Kessler

Am Mittwoch (21 Uhr) empfängt RB Leipzig Manchester City. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League spricht Mittelfeld-Star Xaver Schlager im großen tz-Interview.

Leipzig – Champions-League-Schlager in Leipzig! Zum Achtelfinal-Hinspiel empfängt RB Leipzig am Mittwoch (21 Uhr) Manchester City. Während die Sachsen die Generalprobe am Samstag in Wolfsburg (3:0) gewinnen konnten, verlor die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nach einem mageren 1:1 gegen Aufsteiger Nottingham Forest die Tabellenführung. Fakt ist: Für Superstürmer Erling Haaland (22) & Co. läuft es in dieser Saison noch nicht glatt. Geht es nach Leipzig, soll es dabei bleiben.

Im tz-Interview spricht Mittelfeld-Star Xaver Schlager (25) u.a. über das Spitzenspiel, seinen Ex-Kollegen Haaland und über die Wichtigkeit eines gesunden Geistes.

Herr Schlager, am Samstag konnten Sie mit Leipzig Ihren Ex-Klub Wolfsburg mit 3:0 besiegen. Wie war das Wiedersehen?

Xaver Schlager: Für mich natürlich positiv (grinst)! Es war ein gutes Spiel von uns, wir haben die schwierige Aufgabe gut gemeistert. Nach dem Spiel habe ich mit meinen Ex-Kollegen gesprochen. Das hat mich gefreut. Aufgrund des Ergebnisses hatte ich natürlich mehr zu lachen als sie.

RB Leipzig und Co. im Titelkampf: „Tatsache tut der Bundesliga sicher gut“

Drei Mannschaften sind punktgleich an der Tabellenspitze, es ist der engste Meisterkampf seit 1995. Auch Leipzig ist mit vier Zählern Rückstand in Schlagdistanz zu Bayern & Co.

Xaver Schlager war bis Mitte 2022 im Mittelfeld des VfL Wolfsburg unterwegs, bevor er zu RB Leipzig wechselte. © IMAGO

Schlager: Es ist so spannend wie nie. Diese Tatsache tut der Bundesliga sicher gut, wobei ich natürlich lieber allein da oben stehen würde. Im Moment sind wir Fünfter, haben jetzt aber ein paar entscheidende Spiele gegen direkte Konkurrenten vor uns. Die sollten wir gewinnen, das ist das Entscheidende. Wir geben unser Bestmögliches, um am Ende so weit oben wie möglich zu landen.

Auch in der Champions League mischt RB noch mit. Am Mittwoch wartet Manchester City. Worauf kommt es an?

Schlager: Jeder weiß, wie gut City ist. Sie haben hohe individuelle Qualität. In den letzten Jahren waren sie die beste Mannschaft Englands, haben bis auf die Champions League alles gewonnen. Ein brutal schwieriger Gegner und daher eine richtig harte Aufgabe. Aber auch wir sind gut drauf. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Wir werden ersuchen, die Details besser zu spielen als sie. Das ist die Aufgabe.

Leipzig gegen ManCity: Duell der Toptorjäger Nkunku und Haaland

Am Wochenende gab Christopher Nkunku sein Comeback. Wird er zum Trumpf gegen Manchester City?

Schlager: Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Christo macht sehr viele Tore und Vorlagen. Es freut und hilft uns, dass er wieder da ist. Aber nach einer so langen Verletzungspause, kann er nicht gleich sofort alles zerreißen. Jeder von uns ist auf seine Weise extrem wichtig. Egal, in welchem Bereich: Es gilt, voll da zu sein und die Aufgabe anzunehmen.

Dort sind in der Offensive alle gefährlich!

Sie kennen City-Superstar Erling Haaland aus gemeinsamen Salzburger Zeiten. Wie kann man ihn stoppen?

Schlager: Gleich mal vorweg: Er ist nicht der einzige Superstar bei City, dort sind in der Offensive alle gefährlich. Wir sollten uns nicht nur auf einen konzentrieren. Wenn wir uns zu sehr auf Erling fokussieren, dann bekommen die anderen vielleicht zu große Räume. Es geht darum, im Verbund unsere Taktik durchzuziehen. Wir brauchen unsere Spielweise nicht zu ändern, weil der Gegner Topstars vorne drin hat. Wir müssen ihnen den Ball wegnehmen. Ohne Kugel, Raum und Zeit können sie kein Tor schießen. Wir sind gewappnet.

2019 haben Sie in der Rückrunde mit Haaland zusammengespielt. Was ist er für ein Typ?

Schlager: Ein super Kerl! Er ist sehr jung zu uns gekommen. In seiner Anfangszeit hat er sehr wenig gespielt. Trotzdem hat er alles getan, um sich täglich zu verbessern. Er hat immer Gas gegeben, immer bestmöglich trainiert und regeneriert. Man hat damals schon gesehen, dass er in Sachen Fußball positiv verrückt war. So ist er auch heute noch: ein brutaler Arbeiter, der sich jeden Tag verbessern will. Sein Ehrgeiz zeichnet ihn aus, deswegen schießt er auch so viele Tore. Aber auch ihn kann man stoppen. Unsere Aufgabe ist es, ihm den Spaß am Fußball zu nehmen. So, dass er sich selbst sagt: Ok, heute wird das nichts…

Erling Haaland erzielte in dieser Saison in vier Champions-League-Spielen fünf Tore © Adam Davy/PA Wire/dpa

Leipzig-Star Schlager über Asien: „Menschen verfallen dort nicht so schnell in Panik“

Wie Haaland setzen auch Sie auf Meditation. Warum?

Schlager: Meditation ist in unserer Kultur noch sehr unterschätzt. Wenn man zum Beispiel Richtung Asien blickt, haben die Menschen diese Geistesübung schon viel mehr verinnerlicht und wissen, welche Vorteile sie bringt. Die meisten Menschen hierzulande regenerieren nur den Köper, aber kaum einer spricht davon, dass man auch den Geist regenerieren sollte. Das wäre oft sogar noch wichtiger. Denn wenn der Geist in Form ist, dann kann der Körper noch sogar noch besser regenerieren.

Xaver Schlager (l.) meditiert – wie auch Erling Haaland – um zu Regenerieren. © IMAGO / motivio /ActionPictures

Im Winter sind Sie mit dem Rucksack durch Thailand gereist. Warum inspiriert Sie der Osten so?

Schlager: Die Menschen und Traditionen sind dort anders. Sie wirken diszipliniert, verfallen nicht so schnell in Panik. Auch die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) verfolgt einen interessanten Ansatz. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Entweder es hilft einem oder eben nicht. Auch die Lebenseinstellung gefällt mir, diese Offenheit und Freundlichkeit der Menschen.

Sie kochen für sich, spielen Klavier, lesen, nutzen kaum Social Media und meditieren. Warum ist Ihnen Ausgleich so wichtig?

Schlager: Ganz einfach: Wenn man keinen Ausgleich hat, dann ist man unausgewogen. Es ist ganz wichtig, im Gleichgewicht zu bleiben. Für den Kopf, die Seele und Zufriedenheit ist dies ein entscheidender Faktor. Natürlich ist das nicht immer so einfach, aber die genannten Dinge helfen mir dabei. Für andere kann auch Playstation spielen oder Laufen der Ausgleich sein.

…oder mal feiern zu gehen. In Ihrer Heimat Österreich vermieten Sie Partybusse.

Schlager: Das ist eine Sache, die ich nebenbei mache. Entstanden ist die Idee mit Freunden, die bei uns in Salzburg Busfahrer waren. Während man sich von A nach B fahren lässt, können die Gäste laut Musik aufdrehen, etwas trinken und einfach Spaß haben. Interview: Philipp Kessler