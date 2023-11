Xhaka über Bayer-Coach Alonso: „Brutal ehrlich zu uns“

Leverkusens Granit Xhaka (l) ist ein großer Fan von Trainer Xabi Alonso. © Uwe Anspach/dpa

Nach zehn Spieltagen in der Bundesliga steht Bayer Leverkusen an der Spitze. Großen Anteil daran hat der Schweizer Xhaka, der vor allem eine Eigenschaft seines Trainers lobt.

Leverkusen - Granit Xhaka von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat Trainer Xabi Alonso für dessen Umgang mit der Mannschaft gelobt.

„Er ist brutal ehrlich zu uns“, sagte der 31 Jahre alte Schweizer der „Sport Bild“. „Das ist sehr wichtig für uns in dieser Phase, in der uns alle loben, in der wir die Gegner dominieren. Es ist nicht so einfach, auf dem Boden zu bleiben, wenn du ständig hörst, wie gut du bist. Der Trainer sorgt dafür, dass wir alles richtig einordnen.“

Leverkusen steht nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bundesliga mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München an der Spitze. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen. „Wir wissen, dass wir bis heute gut gearbeitet haben. Nach zehn Spieltagen ist aber noch kein Verein Meister geworden. Ich bin überzeugt, dass unsere junge Mannschaft den Hunger hat, Großes zu erreichen“, sagte Xhaka. dpa