Young Boys Bern gegen RB Leipzig: Hier sehen Sie die Champions League heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 1. Spieltag der Champions League ist RB Leipzig zu Gast bei Young Boys Bern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bern – Das Champions League-Match zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig steigt am Dienstag, 19. September 2023, um 18.45 Uhr in Bern. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Young Boys Bern gegen RB Leipzig: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Young Boys Bern gegen RB Leipzig: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Young Boys Bern und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 19. September 2023, um 18.15 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

Der 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2023/24 steht an und RB Leipzig muss zunächst zu Young Boys Bern in die Schweiz. Die Sachsen hatten bei der Auslosung der Gruppenphase Glück und erhielt machbare Gegner. Zwar geht es gegen Titelverteidiger Manchester City, aber eben auch gegen Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Platz zwei hinter dem englischen Top-Klub ist im Bereich des Möglichen für Leipzig.

Young Boys Bern gegen RB Leipzig: Wer holt sich den SIeg?

„Zum dritten Mal gegen Manchester City, wir können Josko in einem würdigen Rahmen schön verabschieden. Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern sind zwei interessante und spannende Lose, aber auch solche, die wir durchaus schlagen können. Manchester City ist der Titelverteidiger, sie haben völlig verdient die Champions League gewonnen. Wir haben es am eigenen Leib leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist. Wir wollen in der Gruppe besser gegen sie aussehen, als wir es im Rückspiel getan haben“, sagte RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl zur Auslosung.

RB Leipzig ist zu Gast bei Young Boys Bern. © IMAGO/Sven Sonntag

„Es ist eine große Chance, sich mit der besten Mannschaft in Europa zu messen. Die Young Boys sind eine gute Mannschaft, bei Roter Stern haben wir alle viel Emotionen und eine hitzige Atmosphäre im Kopf. Es sind spannende und interessante Lose“, so Eberl weiter. (smr)