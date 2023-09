ZDF beendet Zusammenarbeit mit Nagelsmann-Assistent

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Sandro Wagner zum Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Das ZDF muss sich einen neuen TV-Experten suchen.

Mainz – Julian Nagelsmann ist es also geworden. Der Flick-Nachfolger als neuer Bundestrainer soll Deutschland in die Heim-EM im kommenden Jahr führen. Und Nagelsmann hat bereits erste wichtige Entscheidungen getroffen.

Ilkay Gündogan wurde als DFB-Kapitän bestätigt, dazu stehen bereits die beiden Co-Trainer fest. Neben seinem langjährigen Weggefährten Benjamin Glück wählte Nagelsmann Sandro Wagner. Für den Assistenten hat die Berufung jedoch Folgen, das ZDF beendet die Zusammenarbeit mit TV-Experte Wagner mit sofortiger Wirkung.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 (Alter 35 Jahre) in München Stationen als Trainer: SpVgg Unterhaching, Co-Trainer deutsche Nationalmannschaft Co-Trainer des DFB-Teams seit: 22. September 2023

Sandro Wagner wechselt als Co-Trainer zum DFB – keine Doppelrolle als TV-Experte beim ZDF

Das ZDF und Sandro Wagner gehen künftig getrennte Wege. Das teilte der Sender am Freitag mit, nachdem bekannt geworden war, dass der 35-Jährige neuer Assistent von Nagelsmann wird.

„Mit seiner fußballerischen Kompetenz und pointierten Formulierungslust hat Sandro Wagner unser Experten-Team zuletzt bestens ergänzt. Für die Heim-EM wird er uns nun nicht als Experte zur Verfügung stehen können“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus. Wagner konzentriert sich ab sofort voll und ganz auf seinen neuen Job und will bereits an diesem Wochenende Nationalspieler in den Bundesliga-Stadien sichten.

Rollenwechsel: Sandro Wagner tauscht den Job als TV-Experte beim ZDF mit dem Job als Co-Trainer beim DFB. © Gladys Chai von der Laage/Imago

ZDF beendet mit sofortiger Wirkung Zusammenarbeit mit Nagelsmann-Assistent

„Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht“, sagte Wagner. „Die Europameisterschaft im eigenen Land als ZDF-Experte begleiten zu können, wäre natürlich auch sehr reizvoll gewesen. Aber jetzt freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der ab sofort mein voller Fokus gilt.“

Wagner gehörte zuletzt fest zum Experten-Team des ZDF und hatte auch als Co-Kommentator für den Sender gearbeitet. Schon bei der EM 2021 und der WM 2022 war er für das ZDF im Einsatz. Ursprünglich sollte er auch die Heim-EM 2024 für den Sender begleiten. Wagner wurde erst im Sommer als neuer Top-Experte bestätigt und gab dafür sogar seine Tätigkeit beim Streaming-Portal DAZN auf – jetzt ist die TV-Karriere vorerst komplett beendet.

Sandro Wagner spielte als Profi unter Julian Nagelsmann

Der achtmalige Nationalspieler hatte seine aktive Karriere 2020 nach Stationen unter anderem beim FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim beendet. Anschließend hatte er seine Trainerkarriere gestartet und zuletzt die SpVgg Unterhaching zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Im Sommer war er zunächst als Co-Trainer von Hannes Wolf bei der U20 zum DFB gewechselt. Nach der Trennung von Hansi Flick hatten Wagner und Wolf zuletzt bereits gemeinsam mit Sportdirektor Rudi Völler interimsmäßig die Nationalmannschaft betreut.

Wagner war zu Hoffenheimer Zeiten bereits Spieler unter Nagelsmann, jetzt wird der 35-Jährige dem 36-Jährigen auf der Trainerbank assistieren. Die beiden schätzen sich, viel Überzeugungsarbeit musste Nagelsmann offenbar nicht leisten.

Nagelsmann plaudert über wichtiges Telefonat mit Sandro Wagner

„Das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er so gebrannt hat. Das hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war. Dass wir genau so einen Typen auch brauchen im Trainerteam, der mitzieht, der vorangeht, der natürlich auch die Spieler kennt und einen guten Draht hat“, erzählte der ehemalige Bayern-Coach auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.

„Ich kenne Sandro natürlich schon lange, habe ihn trainiert in Hoffenheim. Ich weiß, dass er ein extrem intelligenter Mann ist, der sich auch als Spieler schon viel damit beschäftigt hat. Er hat in Unterhaching schon sehr gute Arbeit geleistet und jetzt auch, in Rücksprache mit Rudi (Völler, Anm. d. Red.), einen sehr guten Job gemacht. Dann war es für mich auch naheliegend, ihn zu fragen, ob er auch Teil des neuen Trainerteams sein möchte“, lobte Nagelsmann seinen künftigen Co-Trainer Wagner. Das ZDF muss sich hingegen auf die Suche nach einem Wagner-Nachfolger machen. (ck)