Deutschland gegen Israel live: Wer überträgt das Testspiel heute im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Die deutsche Nationalmannschaft will auch im Testspiel gegen Israel jubeln können. © Imago

Das WM-Ticket ist gesichert, Deutschland kann sich in Ruhe vorbereiten. Hier erfahren Sie, wer den Test gegen Israel heute live im TV und Stream zeigt.

Sinsheim ‒ Nach einigen Monaten ohne Länderspielpause kommt die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammen, um sich für zwei Testspiele gegen Israel und die Niederlande vorzubereiten. Während sich andere Teams in den Qualifikations-Playoffs um die letzten Fahrkarten für die WM in Katar streiten, hat die Elf von Hansi Flick dank Platz eins in der WM-Quali-Gruppe J nun die Möglichkeit, Spieler und Formationen zu testen.

Die deutsche Mannschaft kann das Jahr 2021 aufgrund des Achtelfinal-Ausscheidens bei der EM zwar nicht als Erfolg verbuchen, jedoch stimmte der Trend nach der Pleite gegen England. Alle Spiele wurden seitdem gewonnen, Hansi Flick hat als Bundestrainer eine blütenweiße Weste. Da die bisherigen Gegner allerdings auch nicht auf höchstem Niveau waren, kann noch nicht festgestellt werden, wie WM-reif das DFB-Team tatsächlich ist. Einen besseren Einblick sollen die kommenden Spiele vor dem Turnier in Katar liefern.

Testspiel Deutschland - Israel Datum Samstag, 26. März 2022 Anstoß 20.45 Uhr Spielort PreZero Arena, Sinsheim

Deutschland - Israel: Hansi Flick muss auf einige Stammspieler verzichten

Die deutsche Mannschaft trifft Ende März in Testspielen auf Israel und die Niederlande. Spiele, die für die WM-Auslosung Anfang April entscheidend sein könnten. Danach folgt die knüppelharte Gruppe in der Nations League. In Gruppe 3 der Liga A warten England, Italien und Ungarn. Mit Hin- und Rückspielen dürfen sich die deutschen Fans also auf vier absolute Klassiker freuen. Mit England wird die Elf um Neuer, Müller und Co. sowieso noch eine Rechnung offen haben. Eine bessere Einstimmung auf die erste Winter-WM der Geschichte kann es also kaum geben.

Als erstes steht jedoch Israel mit Hoffenheim-Stürmer Munas Dabbur vor der Tür. Flick kann das Spiel nutzen, um Spielern eine Chance zu geben, die in Pflichtspielen nicht die erste Wahl wären. So nominierte der ehemalige Triple-Trainer des FC Bayern unter anderem Spieler wie Julian Weigl, Anton Stach, Lukas Nmecha und Benjamin Henrichs. Benfica-Mittelfeldspieler Weigl ist aufgrund des Goretzka-Ausfalls als „Stabilisator“ neben Joshua Kimmich eingeplant. Neben Goretzka werden außerdem Serge Gnabry, Florian Wirtz und Niklas Süle nicht dabei sein können.

Die Bilanz beider Teams im direkten Vergleich: Insgesamt trafen Deutschland und Israel in vier Testspielen aufeinander. Die deutsche Mannschaft hat alle Spiele gewonnen (2:0, 1:0, 7:1, 2:0). Das bislang letzte Duell fand im Mai 2012 vor der EM in Polen und der Ukraine statt ‒ die Torschützen hießen Mario Gomez und Andre Schürrle.

Deutschland - Israel: Das Programm der deutschen Mannschaft vor der WM 2022 in Katar

Begegnung Wettbewerb Datum Deutschland - Israel Testspiel Samstag, 26. März 2022 Niederlande - Deutschland Testspiel Dienstag, 29. März 2022 Italien - Deutschland UEFA Nations League Samstag, 4. Juni 2022 Deutschland - England UEFA Nations League Dienstag, 7. Juni 2022 Ungarn - Deutschland UEFA Nations League Samstag, 11. Juni 2022 Deutschland - Italien UEFA Nations League Dienstag, 14. Juni 2022 Deutschland - Ungarn UEFA Nations League Freitag, 23. September 2022 England - Deutschland UEFA Nations League Montag, 26. September 2022

Deutschland - Israel live: Wer überträgt das Testspiel heute im Free-TV?

Das erste Länderspiel im Jahr 2022 wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender startet zur Primetime um 20.15 Uhr mit der Sendung aus Sinsheim. Moderator Jochen Breyer bespricht vor und nach dem Spiel alle Details mit seinem Experten Per Mertesacker. Kommentator ist Oliver Schmidt.

Testspiel zwischen Deutschland und Israel: Wo ist das Spiel heute im Live-Stream zu sehen?

Wer das Testspiel lieber im Live-Stream statt im TV verfolgen möchte, wird in der kostenfreien ZDF-Mediathek fündig. Dort wird die gesamte Sendung parallel zum Fernsehen gezeigt. Über ZDF-Apps kann das Spiel auf sämtlichen Geräten geschaut werden.

Deutschland - Israel: Fußball-Übertragung im Überblick

Begegnung Deutschland - Israel TV ZDF Live-Stream ZDF-Mediathek Live-Ticker tz.de

Deutschland - Israel: Länderspiel heute im Live-Ticker von tz.de

Wer das Spiel nicht im TV oder Stream verfolgen kann, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, kann mit dem Live-Ticker von tz.de auf dem aktuellsten Stand bleiben. So verpassen Sie auch ohne Streaming-Möglichkeit keine wichtige Szene. (ta)