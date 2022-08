ZDF überträgt DFB-Länderspiel gegen Ungarn

Das ZDF überträgt das Länderspiel gegen Ungarn. © Christian Charisius/dpa

Das nächste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird im ZDF gezeigt. Die Live-Übertragung der Partie in der Nations League am 23. September in Leipzig gegen Ungarn wurde vom Sender bestätigt.

Berlin - Zuletzt waren Unklarheiten wegen der Übertragung aufgekommen, weil es noch keinen unterschriebenen TV-Vertrag mit der UEFA über ein umfangreiches Rechtepaket gibt. Bisher gibt es nur einen bestätigten Kontrakt der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit RTL. Der Privatsender übertrug im Juni die Begegnungen gegen Ungarn und Italien. Obwohl es keinen unterzeichneten Vertrag gab, war das Zweite im Juni ebenfalls zweimal auf Sendung. Der öffentlich-rechtliche Sender übertrug die Begegnungen gegen England und Italien.

Noch immer fehlt eine offizielle Bestätigung von ARD und ZDF zu einer Vereinbarung über die Übertragungsrechte an einem umfangreichen Länderspiel-Paket mit der UEFA und der Agentur CAA Eleven. Dieses beinhaltet auch Partien des DFB-Teams in der Nations League. dpa