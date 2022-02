Zeichen gegen Ausgrenzung beim Wiederholungsspiel des MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück

Aaron Opoku (li.) wurde im Drittligaspiel MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück rassistisch beleidigt. Bei dem Wiederholungsspiel soll jetzt ein Zeichen gesetzt werden © Imago images

Im Wiederholungsspiel der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wollen beide Mannschaften ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und in Sondertrikots auflaufen.

Osnabrück - Im Wiederholungsspiel der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wollen beide Mannschaften ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und in Sondertrikots auflaufen. Wie beide Fußball-Clubs am Dienstag mitteilten, soll ein Zeichen für ein gesellschaftliches Brückenbauen bei der Begegnung am Mittwoch (19.00 Uhr/ Magenta Sport) gesetzt werden. So werde der MSV «die Kernwerte seines Leitbildes, Integration, Respekt und Toleranz deutlich sichtbar» auf den Trikots tragen.

Die Partie war am 19. Dezember von Schiedsrichter Nicolas Winter zunächst unterbrochen und später abgebrochen worden. Der Osnabrücker Spieler Aaron Opoku war zuvor von einem Duisburger Zuschauer mutmaßlich rassistisch beleidigt worden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im Januar das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt, das sie wegen des Verdachts der Beleidigung gegen einen Zuschauer eingeleitet hatte. Ein hinreichender Tatverdacht konnte nicht begründet werden. Nach den Ermittlungsergebnissen hat der MSV das zunächst mündlich ausgesprochene Hausverbot gegen den Zuschauer wieder aufgehoben. (dpa)