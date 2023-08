„Vegane Wurst“: Deutsche Stürmer-Legende zieht geschmacklosen Vergleich zu Frauen-WM

Von: Sascha Mehr

Die Stürmer-Ikone Dieter Schatzschneider hat sich abfällig über den Frauenfußball geäußert und ihn mit einer veganen Wurst verglichen.

Hannover – Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ist bei der WM in Australien und Südkorea bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Das 1:1 gegen Außenseiter Südkorea reichte der DFB-Auswahl nicht, um ins Achtelfinale des Turniers einzuziehen. Damit ist auch der Traum vom Titel ausgeträumt und die DFB-Frauen reisen mit einer riesigen Enttäuschung zurück in die Heimat.

Dieter Schatzschneider Geboren: 26. April 1958 (Alter 65 Jahre), Hannover Verein: Hannover 96 Funktion: Nachwuchs-Scout

Fußball-WM der Frauen: Deutschland scheidet aus

Die Fans in Deutschland, die die Spiele der DFB-Elf mit großem Interesse verfolgten, müssen nun in der K.o.-Phase auf ihre Lieblinge verzichten. Einem ehemaligen Top-Stürmer ist es dagegen offensichtlich egal, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht im Achtelfinale zu sehen ist. Der 65-Jährige wurde bei „NP-Anstoß – Der 96-Talk“ gefragt, ob auch er Fan des Frauenfußballs sei. Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Nein!“

Der Nachwuchs-Scout von Hannover 96 lieferte auch direkt eine Erklärung, inklusive herablassendem Vergleich: „Ich gönne es den Damen wirklich vom Herzen. Die können spielen und machen, was sie wollen. Alles gut. Aber ich weigere mich immer noch. Es ist genau so, als ob du von einer veganen Wurst redest.“

Dieter Schatzschneider (r.) äußert sich abfällig über den Frauenfußball. © Imago

„Ich weigere mich. Mein Körper lehnt das vegane auch ab. Jeder kann vegan essen. Aber das bringt mir nichts“, so Schatzscheider weiter, der in seiner Karriere auf wettbewerbsübergreifend 355 Einsätze kommt, in denen er 197 Treffer erzielen konnte. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der gebürtige Hannoveraner bei seinem Heimatklub 96.

Fußball-WM der Frauen: Abfällige Bemerkungen von Schatzschneider

Der 65-Jährige absolvierte außerdem sieben Spiele für die U21-Nationalmannschaft und elf Partien für die Olympia-Auswahlmannschaft. In diesen 18 Matches konnte er zehn Treffer erzielen. Für einen Einsatz in der A-Nationalmannschaft des DFB reichte es für den Torjäger aber nie.

Schatzschneider kann weiterhin nichts anfangen mit Frauenfußball, viele andere dagegen schon. Beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien bei dieser Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland schalteten beispielsweise zehn Millionen Deutsche den Fernseher ein und wollten die DFB-Frauen sehen. (smr)