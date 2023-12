Conference-League-Auslosung: Eintracht Frankfurt muss nach Belgien

Von: Marius Epp

Der Gegner von Eintracht Frankfurt in der Playoff-Runde der Conference League steht fest: Der SGE steht eine Reise nach Belgien bevor.

Update, 14.21 Uhr: Und dann ist die Ziehung auch schon beendet. Das interessante Los aus deutscher Sicht: Die Frankfurter Eintracht wird nach Belgien reisen, Union Saint-Gilloise heißt der Gegner – der Ex-Klub von Leverkusen-Stürmer Victor Boniface sorgte in der letzten Saison in der Europa League für Furore.

Die Playoff-Partien der Conference League im Überblick

Die Playoff-Partien der Conference League im Überblick SK Sturm Graz - Slovan Bratislava Ajax Amsterdam - FK Bodø/Glimt Servette Genf - Ludogorez Rasgrad Molde FK - Legia Warschau Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt Maccabi Haifa - KAA Gent Olympiakos Piräus - Ferencvaros Budapest Betis Sevilla - Dinamo Zagreb

Update, 14.20 Uhr: Ajax Amsterdam trifft auf den norwegischen Klub Bodø/Glimt, für Olympiakos Piräus geht es nach Ungarn zu Ferencvaros Budapest.

Update, 14.14 Uhr: Der Gegner für Eintracht Frankfurt steht fest: Die Toppmöller-Elf bekommt es mit den Belgiern Royale Union Saint-Gilloise zu tun!

Update, 14.12 Uhr: Sturm Graz ist das erste Los, die Österreicher müssen gegen den slowakischen Nachbarn aus Bratislava ran. Das schweizerische Team Servette Genf trifft auf die Rumänen Ludogorez.

Update, 14.11 Uhr: Nach einer Einleitung und erklärenden Worten zum Modus heißt es: Ran an die Lostöpfe!

Dino Toppmöller wartet gespannt auf den nächsten Gegner der Eintracht in der Conference League. © Meuter/Cosgrove/imago

Update, 14.07 Uhr: Wird es tatsächlich das durchaus attraktive, aber auch nicht ganz einfache Los Ajax Amsterdam für die Eintracht? Gleich wissen die Fans mehr.

Update, 14.01 Uhr: Die Zeremonie beginnt! Gleich werden die Playoff-Begegnungen der Conference League ausgelost.

Update vom 18. Dezember, 13.32 Uhr: Auch in der Europa League herrscht Klarheit: Der SC Freiburg hat in den Playoffs den RC Lens zugelost bekommen. Insgesamt haben die deutschen Teams bislang in den internationalen Wettbewerben noch recht humane Lose erwischt. Ob die Eintracht ebenfalls einem schweren Gegner entgeht, zeigt sich gleich.

Conference League: Die Lostöpfe vor der Auslosung der Playoffs

Lostopf 1 (Dritte der Europa League) Lostopf 2 (Zweite der Conference League) Olympiakos Piräus Slovan Bratislava Ajax Amsterdam KAA Gent Betis Sevilla Dinamo Zagreb SK Sturm Graz FK Bodø/Glimt Royale Union Saint-Gilloise Legia Warschau Maccabi Haifa Ferencvaros Budapest Servette FC Eintracht Frankfurt Molde FK Ludogorez Rasgrad

Update vom 18. Dezember, 13.20 Uhr: Die Achtelfinal-Partien der Champions League sind ausgelost – die deutschen Teams ereilte gemischtes Schicksal. Während der FC Bayern mit Lazio Rom und Borussia Dortmund mit der PSV Eindhoven machbare Lose erwischten, kam es für RB Leipzig knüppeldick: Die Sachsen müssen gegen Real Madrid ran. In 40 Minuten geht es für die Eintracht um einen Gegner in der Conference League.

Erstmeldung vom 18. Dezember, 13.17 Uhr:

Nyon – Den kalten Dezember-Abend von Aberdeen will Eintracht Frankfurt schnellstmöglich aus dem Gedächtnis streichen. Keine eigenen Fans und ein enttäuschendes 0:2 bei fußballerisch schwachen Schotten dürfen nicht der Maßstab sein, wenn es bereits im Februar in der Conference League weitergeht.

Hoch in den Norden zum norwegischen Vertreter FK Molde? Oder ab in den Süden zu Olympiakos Piräus? Den Fans der Eintracht, die für das Spiel in Schottland nicht zugelassen waren, können sich bei der Auslosung am Montag auf ein attraktives Reiseziel freuen.

Eintracht Frankfurt sucht Gegner: Ein Los hätte besonderen Reiz

Piräus, Molde, Ajax Amsterdam, Betis Sevilla, Sturm Graz, Royale Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa und Servette FC sind die möglichen Gegner. Das sind acht Teams aus acht verschiedenen Ländern. Sportlich und stimmungsmäßig dürfte vor allem Ajax ein spannendes Los sein.

„Aus der Europa League freut sich auch keiner, gegen uns zu spielen“, kündigte Dino Toppmöller bereits an. Doch wie läuft die Auslosung ab? Die wichtigsten Informationen gibt es hier:

Bei der Auslosung der Conference-League-Playoffs werden die acht Gruppenzweiten den acht „Absteigern“ aus der Europa League zugelost, die dort den dritten Platz belegt hatten.

Die Sieger der acht Playoff-Duelle erreichen das Achtelfinale der Conference League, wo die acht Gruppensieger warten.

Wo Sie die Auslosung der Conference-League-Playoffs im TV und Stream sehen können, lesen Sie hier.

Mannschaften aus dem gleichen Land können nicht aufeinandertreffen.

Durchwachsene Gruppenphase: Eintracht will es in den Playoffs besser machen

Mit drei Siegen und drei Niederlagen fällt die Bilanz der Eintracht in einer eigentlich machbaren Vorrundengruppe durchwachsen aus. Am 15. und 22. Februar gibt es die Chance, es gegen einen Europa-League-Absteiger besser zu machen und so das Ticket für das Achtelfinale zu lösen.

Am Wochenende setzte es allerdings den nächsten Dämpfer: Gegen Bayer Leverkusen war die Eintracht ohne Chance. (epp/dpa)