Erneute Verletzung: Hat Ibrahimovic sein letztes Pflichtspiel schon bestritten?

Erst im März brach er einen weiteren Tor-Rekord

Ein Karriereende schloss Zlatan Ibrahimovic zuletzt auch mit 41 Jahren aus. Allerdings könnte ihm jetzt sein Körper ein für alle Mal einen Strich durch die Rechnung machen.

Mailand – Erst im März trug er sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher des Fußballs ein: Zlatan Ibrahimovic. Damals traf er bei der 1:3-Niederlage des AC Mailand gegen Udinese Calcio und wurde so mit 41 Jahren und 166 Tagen zum ältesten Torschützen der italienischen Serie A. Allerdings könnte der Treffer zugleich auch sein letzter überhaupt auf Profi-Ebene gewesen sein. Verletzungen werfen ihn immer wieder zurück, jetzt könnte seine lange Karriere ein Ende finden.

Zlatan Ibrahimovic Geboren: 3. Oktober 1981 (Alter: 41 Jahre), Malmö, Schweden Position: Mittelstürmer Vertrag beim AC Mailand bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 2 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Ibrahimovic feierte erst im März sein Comeback für Milan

Ibrahimovic verblüffte in den letzten Jahren immer wieder: In einem für Fußballer fortgeschrittenen Alter schoss er in zahlreichen Top-Ligen Tore wie am Fließband. In der letzten Saison gewann er sogar noch einmal sensationell die italienische Meisterschaft mit dem AC Mailand.

Danach allerdings fiel er aufgrund einer Kniegelenksverletzung mehrere Monate aus und feierte erst Ende Februar in der Partie gegen Atalanta Bergamo sein Comeback, als er von der Bank ins Spiel kam. Nach zwei weiteren Einwechslungen stand er gegen Udinese erstmals in dieser Saison in der Startelf und traf sogar per Elfmeter. Kurz darauf spielte er auch wieder für die schwedische Nationalmannschaft – Zlatan schien also zurück zu sein.

Beendet er jetzt seine Karriere? Zlatan Ibrahimovic ist schon wieder verletzt und wird wohl keinen neuen Vertrag bei Milan erhalten.

Ibrahimovic fällt jetzt erneut verletzt aus

Jedoch verletzte er sich Ende März erneut im Training von Milan und fällt seitdem mit Muskelbeschwerden aus. Am Wochenende stand er beim 2:0-Heimsieg der Mailänder gegen Lecce wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz – dabei hatte er sich bereits aufgewärmt. Bei der Partie tauchten zudem überraschend zwei Bayern-Stars in der Kabine der Lombarden auf.

Eine Kamereinstellung von der Partie zeigt den schwedischen Stürmer, wie er vom Anschwitzen zur Milan-Ersatzbank zurückkehrt – allerdings nicht, um sich auf eine bevorstehende Einwechslung vorzubereiten, sondern, um dort wieder Platz zu nehmen. Er humpelt und hat offenbar muskuläre Probleme. Jetzt fällt er laut der italienischen Gazzetta dello Sport einmal mehr aus, diesmal mit einer Wadenverletzung.

Ibrahimovics Beschwerden im Video:

😫 Zlatan had started to warm up to get in, but then he sat down again in pain.#zlatanibrahimovic #ibrahimovic pic.twitter.com/sBEW3b3UJy — Zlatan Fans Kerala (@Zlatankerala) April 24, 2023

Ibrahimovic wird wohl nicht mehr für Milan auflaufen

Zu den 144 Minuten, die „Ibra“ in dieser Spielzeit auf dem Rasen stand, wird also womöglich keine weitere mehr hinzukommen. Das Spiel gegen Udinese könnte also bereits sein letztes im Milan-Dress gewesen sein. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport wollen die „Rossoneri“ den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Schweden, der seit seiner Rückkehr 2020 mehr als 40 Prozent aller möglichen Spiele verletzungsbedingt verpasste, nicht verlängern.

Auch in den anstehenden Champions-League-Halbfinal-Duellen Mitte Mai mit dem Stadtrivalen Inter Mailand, für den er einst selbst stürmte, wird Ibrahimovic nicht auflaufen. Besonders bitter für den 41-Jährigen: Er wäre auch in fittem Zustand nicht im „Derby della Madonnina“ zum Einsatz gekommen, weil Milan ihn im Winter wegen seiner langwierigen Knieverletzung erst gar nicht für die K.O.-Phase der Königsklasse nominiert hatte.

Außerdem kann das Team von Trainer Stefano Pioli den Ausfall von „Ibrakadabra“ inzwischen in Person von Rafael Leao und Olivier Giroud recht gut kompensieren und liegt neben dem überraschenden Halbfinaleinzug auch in der Liga auf Kurs Champions League.

Ein Karriereende schloss Ibrahimovic kürzlich noch aus

Das Kapitel AC Mailand ist für den Schweden nun wohl beendet. Vor seiner jüngsten Verletzung schloss Ibrahimovic ein Ende seiner Laufbahn nach der laufenden Saison noch aus – und schwärmte vom FC Bayern.

Angesichts seiner vielen Beschwerden in den letzten Jahren und seines hohen Fußballer-Alters scheint ein Karriereende inzwischen aber nicht ausgeschlossen. Allerdings weiß man bei Zlatan ja bekanntermaßen nie. (wuc)

