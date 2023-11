Zweite DFB-Nominierung von Nagelsmann: Schafft es Manuel Neuer in den Kader?

Von: Leslie-Marie Schmolke

Am Freitag gibt Julian Nagelsmann seine Auswahl für die letzten beiden Länderspiele des Jahres bekannt. Lesen Sie hier, wie die Nominierungs-Aussicht für Manuel Neuer ist.

In der Bundesliga ist Manuel Neuer nach einer langen Verletzungspause in den Kasten des FC Bayern München zurückgekehrt. Doch klappt das auch bei der deutschen Nationalmannschaft? Das Team von Julian Nagelsmann bereitet sich auf die EM 2024 im eigenen Land vor. Auf dem Zettel stehen in diesem Jahr noch zwei Tests. Am 18. November gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion und drei Tage später in Wien gegen Österreich.

Den Kader für diese beiden Partien gibt Julian Nagelsmann am Freitag (10. November) bekannt - HEIDELBERG24 verrät, wie wahrscheinlich eine Nominierung des langjährigen Stammtorhüters Manuel Neuer ist.

Im vergangenen Jahr hütete Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) als deutsche Nummer eins das Tor. Auf der USA-Reise der Nationalmannschaft waren außerdem Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) nominiert. (lms)