Keeper Wolff unüberwindbar! Deutschland holt gegen Norwegen Platz fünf bei Handball-WM

Von: Vinzent Fischer

Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden gewinnt Deutschland gegen Norwegen das Spiel um Platz fünf. Der Ticker zum Nachlesen.

Handball-WM : Spiel um Platz fünf, Deutschland – Norwegen 28:24 (16:13)

Fazit: Das war‘s von der Handball-WM für die deutsche Handball-Nationalmannschaft! Das DHB-Team landet am Schluss auf Platz fünf. Eine sehr überzeugende Vorstellung der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason, die es zwar zwischenzeitlich wieder eng gemacht hat, am Ende aber verdient mit vier Toren Vorsprung gewinnt. Keeper Andreas Wolff lieferte einmal mehr eine überragende Vorstellung ab und war der Garant für den Sieg über die Norweger.

„Wir wollten unbedingt mit einem Sieg aus dem Turnier gehen“, sagte ein zufriedener Trainer Gislason dem ZDF nach dem Spiel. Das ist dem Team gelungen. Ein versöhnlicher Abschluss der Handball-WM für die Deutschen. Die Revanche gegen Norwegen ist damit geglückt.

Deutschland – Norwegen 28:24 (16:13)

Deutschland: Wolff, Birlehm – Golla (5), Knorr (4/4), Zerbe, Köster, M'Bengue, Groetzki, Häfner (5), Dahmke (2), Mertens (2), Stutzke (4), Steinert (1), Kohlbacher (1), Zechel, Witzke (4) Norwegen: Bergerud, Säveras – Eck Aga, Gröndahl (3/2), Johannessen (1), O'Sullivan (2), Överjordet, Sagosen (2), Reinkind (3), Röd (1), Barthold (2), Blonz, Björnsen (1), Gulliksen (2), Gullerud (6), Överby (1) Zeitstrafen: 8/4 Zuschauer: 6.216

60. Minute: Das war die Entscheidung. Andreas Wolff mit der nächsten Parade gegen O‘Sullivan. Golla darf am Schluss nochmal treffen, und direkt danach ist Schluss.

59. Minute: Zeitspiel angezeigt, doch das DHB-Team bekommt nochmal Freiwurf. Zwei Pässe sind zu spielen, und Häfner zieht über die Abwehr ab, Bergerud sieht nicht gut aus und lässt den Ball durchrutschen. Das wichtige Tor für Deutschland, stark gemacht!

59. Minute: Gullerud trifft, jetzt sind es nur noch zwei Tore Vorsprung. Gislason zieht die Auszeit und heizt seiner Mannschaft nochmal ordentlich ein!

57. Minute: Deutschland wieder zu ungenau, das DHB-Team wackelt etwas und muss aufpassen. Nach einem Fehler im Angriff kontert Norwegen. Doch wieder einmal ist bei Wolff Endstation für die Skandinavier. Die Parade war ganz wichtig!

55. Minute: Deutschland traumhaft! Der Angriff läuft, der Schiedsrichter zeigt schon Zeitspiel an. Unter höchstem Druck steckt Häfner riskant durch auf Golla. Der behält den Ball mit etwas Glück und bringt ihn ins Netz.

53. Minute: Wichtiger Treffer von Witzke! Super Abschluss, er macht heute ein gutes Spiel. Norwegen verliert auf der anderen Seite den entscheidenden Zweikampf. Golla vollendet einen starken Steckpass von Witzke. Deutschland baut die Führung aus.

Wieder haben nur wenige Fans den Weg in die Stockholmer Tele2 Arena gefunden. © Jan Woitas/dpa

50. Minute: Groetzki lässt die Top-Chance liegen und trifft nur den rechten Pfosten. Die Norweger auf der anderen Seite arbeiten sich langsam heran, jetzt sind es nur noch drei Tore Rückstand. Gislason zieht die Auszeit!

48. Minute: Häfner kriegt den Ellbogen von Overby ins Gesicht. Der Deutsche liegt noch immer am Boden. Das war ein hartes Foul und gibt zwei Minuten für den Norweger.

46. Minute: Die Abwehr der Deutschen steht sehr gut, ist sehr beweglich. Norwegen verpatzt den eigenen Angriff, Häfner aber zu unkonzentriert mit dem Fehler. Im Anschluss ein Doppelsave von Norwegen-Keeper Bergerud, der seine Mannschaft damit im Spiel hält. Schade, da war mehr drin.

44. Minute: Zwei Treffer in Folge für die Norweger, die wieder rankommen. Dahmke im Gegenzug von Linksaußen mit dem wichtigen Treffer. Deutschland hält den Vorsprung!

41. Minute: Deutschland in den letzten Minuten etwas zu unkonzentriert, das DHB-Team verschenkt immer wieder leichtfertig den Ball. Doch diesmal ist es Gullerud, der an Andreas Wolff scheitert. Das deutsche Tor ist wie zugenagelt heute! Auf der anderen Seite Häfner endlich mal wieder mit dem Treffer. Der war wichtig!

38. Minute: Stutzke zieht ab, doch der Ball geht daneben. Danach ein Stürmerfoul von Häfner, das war vermeidbar. Im Gegenzug scheitert O‘Sullivan wieder an Wolff, der per Fußabwehr pariert. Wahnsinnsauftritt des DHB-Keepers.

36. Minute: Sagosen scheitert schon wieder an Wolff! Der DHB-Keeper kann es einfach nicht lassen. Und auf der anderen Seite bleibt Deutschland konzentriert, Häfner zieht von rechts nach innen und zieht ab, der Ball ist im Netz. Sehr stark!

33. Minute: Norwegen versucht‘s mit einem spektakulären Querpass, doch der gelingt überhaupt nicht und geht ins Seitenaus. Stutzke auf der anderen Seite humorlos. Norwegen scheitert wieder an Wolff, und Häfner nutzt den Patzer aus. Fünf Tore Vorsprung hat das Team von Alfred Gislason jetzt.

31. Minute: Weiter geht‘s, Norwegen hat Anwurf!

Andreas Wolff unüberwindbar! DHB-Keeper bringt Norwegens Stars zum Verzweifeln

30. Minute: Pause in Stockholm! Ein überzeugender Auftrifft der deutschen Handball-Nationalmannschaft bislang, die in Andreas Wolff einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten hat. Was für ein Auftritt des Keepers, der die norwegischen Stars ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachte. So geht das DHB-Team mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause.

Unüberwindbarer Rückhalt im deutschen Tor: DHB-Keeper Andreas Wolff. © Jan Woitas/dpa

30. Minute: Nach vier Versuchen schaffen es die Norweger erstmals, Wolff aus sieben Metern zu überwinden. Kurz darauf Deutschland im Glück, als Gulliksen am linken Pfosten scheitert. Deutschland vertändelt den Gegenangriff, und direkt danach ist Halbzeit.

28. Minute: Witzke! Zwei Treffer direkt hintereinander, zweimal zimmert der Deutsche den Ball aus der Distanz ins Netz. Das DHB-Team wieder drei Tore vorne, Norwegen zieht die Auszeit.

25. Minute: Wieder Wolff, das gibt‘s ja nicht! Sagosen wuchtet einen Ball auf das deutsche Tor, und scheitert erneut am Keeper. Kurz danach gibt es Siebenmeter für Norwegen. Barthold versucht es flach mit Rafinesse, doch auch er scheitert an Wolff. Der dritten Siebenmeter für Norwegen, und alle drei hat Wolff pariert. Sensationell!

22. Minute: Deutschland wartet lange ab, bis Kohlbacher den Ball ins Tor wuchtet. Auf der anderen Seite gibt es Siebenmeter für Norwegen. Top-Star Sagosen gegen Andreas Wolff, und der Deutsche pariert mit der linken Hand. Erneut ein bärenstarker Auftritt des DHB-Keepers.

20. Minute: Das DHB-Team erneut mit einem vermeidbaren Fehler, da bekommt der Gegner den Ball direkt in die Finger. Norwegen kontert blitzschnell und gleicht durch Gulliksen aus. Einen weiteren Angriff der Skandinavier kann Andreas Wolff parieren.

18. Minute: O‘Sullivan ist Norwegens zentraler Spieler, wieder trifft er von der linken Seite. Auf der anderen Seite gut absetzt von Stutzke, wieder die Zwei-Tore-Führung für die Deutschen.

Die Deutschen Handballer um Johannes Golla überzeugten im ersten Durchgang gegen Norwegen. © Jan Woitas/dpa

16. Minute: Deutschland jetzt zu unkonzentriert. Andreas Wolff fischt einen Siebenmeter raus, doch zweimal verschenkt das DHB-Team den Ball. Norwegen kommt auf sieben Tore ran. Gislason zieht sofort die Auszeit.

14. Minute: Was für eine Parade von Wolff! Der Ball läuft bei den Norwegen und geht ganz nach Rechtsaußen auf Gulliksen, doch der DHB-Keeper ist ein weiteres Mal unüberwindbar. Juri Knorr lässt es im Gegenzug aus sieben Metern wieder krachen. Deutschland macht das bisher sehr gut!

13. Minute: Traumpass von Julian Köster! Perfekte Vorarbeit auf Johannes Golla, der den Assist veredelt. Das ist die Zwei-Tore-Führung für das Team von Trainer Alfred Gislason.

11. Minute: Juri Knorr ist aus sieben Metern wirklich bärenstark, der Youngster trifft erneut. Sagosen scheitert mit dem Wurf aus neuneinhalb Metern an Andreas Wolff. Deutschland wieder in Front!

9. Minute: Munteres Spiel bislang auf beiden Seiten, es geht hin und her. Knorr scheitert diesmal am Pfosten, im Gegenzug trifft O‘Sullivan, doch das Tor wird wegen Stürmerfoul aberkannt.

6. Minute: Ein sehr schnelles Spiel bisher. Wieder Köster, der für den Treffer sorgt. Norwegen kontert in höchstem Tempo und trifft durch O‘Sullivan. Nach einem Fehlwurf von Knorr wieder Norwegen mit dem Tempo-Gegenstoß, Barthold netzt humorlos ein. Norwegen spielt stark auf!

4. Minute: Norwegen kontert durch Sagosen blitzschnell, das ist das erste Tor der Skandinavier. Auf der anderen Seite gibt es Siebenmeter für Deutschland, Juri Knorr humorlos. Overby scheitert auf der anderen Seite erneut an Andreas Wolff.

2. Minute: Erster Treffer für die deutsche Mannschaft! Knorr steckt überragend durch auf Köster, der vor Bergerud im Fallen einnetzt. Die erste Aktion der Norweger verteidigen die Deutschen stark, zwingen Norwegen zum Abschluss aus ungünstiger Position, das ist leichtes Futter für Torwart Andreas Wolff. Starker Auftakt des DHB-Teams!

1. Minute: Anwurf für Deutschland! Das Spiel läuft.

Update, 12.58: Die Spieler stehen auf der Platte, die Nationalhymnen werden gespielt. In wenigen Minuten geht es in Stockholm los. Deutschland oder Norwegen – wer holt sich den fünften Platz?

Update, 12.52: Für die Deutschen gilt es heute, den norwegischen Top-Star Sander Sagosen zu stoppen. Im Ranking der Top-Scorer bei der WM 2023 steht der 27-Jährige auf Platz drei und wusste wieder einmal zu überzeugen. Seit Jahren gehört Sagosen zur Handball-Weltspitze. Erster der Liste ist übrigens DHB-Star Juri Knorr.

Update, 12.45 Uhr: Wieder haben nur wenige Fans den Weg in die Stockholmer Tele2 Arena gefunden. Schon gegen Ägypten war es gespenstisch leer in dem Mehrzweckstadion, das sonst zwei Fußballmannschaften als Heimstätte dient. Gerade mal 1.604 Fans waren am Freitag vor Ort. Heute sind es hoffentlich etwas mehr.

Update, 12.24 Uhr: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft ist da! Tim Zechel und Djibril M‘Bengue sind neu mit dabei. Sie rücken für Philipp Weber und Simon Ernst in den Kader, wie der DHB vor dem Spiel mitteilte. Zechel winkt dabei sein WM-Debüt im letzten Spiel.

Erstmeldung vom 29. Januar, 11.45 Uhr: Stockholm – Für die deutsche Nationalmannschaft steht der Abschluss der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden an. Nach dem knappen Sieg im ersten Platzierungsspiel über Ägypten (35:34 n.V.) ist das DHB-Team am Sonntag (Anwurf: 13.00 Uhr, TV-Infos) in der Stockholmer Tele2 Arena gegen Norwegen gefordert. Die Mannschaft um Trainer Alfred Gislason sinnt gegen die Skandinavier nach Revanche.

Deutschland will Revanche: Norwegen bringt DHB-Team um Gruppensieg

Denn es ist bereits das zweite Mal, dass Deutschland in der Handball-WM 2023 auf Norwegen trifft. In der Hauptrunde war das DHB-Team nach einer intensiven Partie lange Zeit auf Augenhöhe mit den Skandinaviern, am Ende stand allerdings eine bittere 26:28-Niederlage auf der Anzeigentafel – die erste für die Deutschen im Turnier.

Der DHB musste also Norwegen den Gruppensieg überlassen, und bekam es im Viertelfinale mit Frankreich zu tun. Der Olympiasieger war allerdings eine Hausnummer zu groß für die junge deutsche Mannschaft. Es setzte eine deutliche Pleite (28:35) gegen die Franzosen und damit das Aus. Norwegen scheiterte derweil knapp in der Verlängerung an Spanien (34:35 n.V.).

Deutschlands herausragender Spieler bei der Handball-WM: Rückraumspieler Juri Knorr. © IMAGO/Ingrid Anderson-Jensen

Beide Teams mussten daraufhin mit den Platzierungsspielen vorliebnehmen. Deutschland traf in der ersten Runde auf Ägypten – und machte sich das Leben unnötigerweise selbst schwer. Erst nach Verlängerung knackte das DHB-Team die Nordafrikaner (35:34 n.V.). Norwegen hingegen zeigte Ungarn deutlich die Grenzen auf (33:25).

Jetzt treffen beide Nationen also im Spiel um Platz fünf erneut aufeinander. Die Statistik ist dabei ziemlich ausgeglichen: Von 14 Partien gewann Deutschland fünf, Norwegen ging sechsmal als Sieger vom Platz und dreimal gab es ein Unentschieden.

DHB kritisiert Handball-Weltverband: WM-Spielplan „katastrophal“

Vor allem bei den Deutschen sorgten die Reisestrapazen und die enge Taktung der Spiele für Abnutzungserscheinungen. Gegen Ägypten wirkte das Team vor allem in den Schlussminuten der regulären Spielzeit müde. DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat daher den Handball-Weltverband IHF für den WM-Spielplan kritisiert.

„Eine Weltmeisterschaft soll unsere Sportart promoten und voranbringen, in Bezug auf den Spielplan muss ich aber festhalten: Das war katastrophal“, sagte Kromer dem Fachmagazin Handballwoche. „Was einigen Mannschaften und Nationen bei dieser WM zum Beispiel an Reisen abverlangt wurde, ist für Spitzensportler nicht tragbar.“

Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker: DHB-Team kämpft um Platz fünf

Verfolgen Sie das Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-WM 2023 heute ab 13.00 Uhr hier im Live-Ticker. (vfi)