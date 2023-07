Deutsche U21-Handballer im WM-Finale

Die deutschen U-21-Handballer um Florian Kranzmann (M.) erreichten das WM-Finale. © Sascha Klahn/dpa

Die deutschen Handball-Junioren begeistern weiter. Nun ist sogar WM-Gold möglich.

Berlin - Die deutschen Handball-Junioren stehen im Endspiel der U21-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger setzte sich im Halbfinale in Berlin mit 40:30 (17:15) gegen Serbien durch.

Gegner im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) ist Ungarn, das zuvor 37:30 (19:14) gegen Island gewonnen hatte. Bester deutscher Werfer vor den 5206 Zuschauern war Kapitän Renars Uscins von der TSV Hannover-Burgdorf mit neun Treffern.

Beim 9:5 in der 14. Minute hatte sich die deutsche Mannschaft erstmals deutlicher abgesetzt. Stark agierte Torhüter Lasse Ludwig. Dazu sah der serbische Abwehrspezialist Luka Rogan nach einem überharten Einsteigen gegen Nils Lichtlein von den algerischen Unparteiischen die Rote Karte (18.). Richtig profitieren konnte Deutschland davon aber zunächst nicht. Beim 13:13 (26.) hatte Serbien wieder den Ausgleich geschafft.

Aus der Pause kam das Heuberger-Team dann hoch konzentriert. In der 40. Minute erhöhte Uscins auf 26:20 und stellte so die Weichen auf Sieg. Bei den Serben konnte einzig Milos Kos mithalten. Doch auch die neun Tore des wurfgewaltigen Rückraumspielers reichten nicht, um den verdienten deutschen Finaleinzug in Gefahr zu bringen. dpa