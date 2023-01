Deutscher Handball-Weltmeister von 2007: Fitness-Freak, Kinder mit YouTuberin und Let‘s-Dance-Teilnahme

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Mimi Kraus auf dem Foto links auf der rechten Seite (zusammen mit Dominik Klein). Rechts die Mutter seiner vier Kinder: Bella. © Zweimal Imago

2007 wurde Michael „Mimi“ Kraus Handball-Weltmeister und ins All-Star-Team gewählt. Doch was macht der Aufbauspieler eigentlich im Jahr 2023?

Stuttgart – Wenn die Handball-Weltmeisterschaften vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden stattfinden, wird wohl auch Michael „Mimi“ Kraus zuschauen. Er selbst gewann mit dem DHB-Team 2007 im eigenen Land die WM. Während damals die Gruppengegner Polen, Argentinien und Brasilien hießen, sind es 2023 Algerien, Serbien und Katar. Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Alfred Gislaslon will weit kommen, dass sie Weltmeister wird, halten viele für ausgeschlossen.

Mimi Kraus spielte 2007 eine zentrale Rolle beim Erfolg vom Team um Trainer-Legende Heiner Brand. Mit zarten 24 Jahren wurde er zum Leader, bei der Europameisterschaft 2008 enttäuschte der damalige Shooting-Star. Doch was macht der mittlerweile 39-Jährige eigentlich heute? Seine Handball-Karriere ging bis ins Jahr 2020.

Handball-Weltmeister Mimi Kraus in der Mucki-Bude daheim

Von Göppingen über Lemgo gelang ihm mit dem Hamburger SV die deutsche Meisterschaft 2011 und der Champions-League-Sieg 2013. Über Göppingen ging es nach Stuttgart und schließlich nach Bietigheim. Mittlerweile ist der Ex-Handballer fast immer im Fitnessstudio zu finden. Mimi Kraus ist zur Maschine geworden, seine Fans auf Instagram können viel von seinem neuen Körper bewundern, den er regelmäßig zeigt.

Mimi Kraus und seine Bella: Vier Kinder - nun folgt die Let‘s-Dance-Teilnahme

Fitness ist nicht nur ein Hobby, sondern auch Beruf. 2020 eröffnete er sein eigenes Fitnessstudio, den „Nice Athletic Club“. Zusammen mit seiner Ehefrau Isabel „Bella“ Kraus, einer YouTuberin, hat er vier gemeinsame Kinder: Zoe, Marlo, Maddox und Lima. Bei RTL wird er ab Februar bei Let‘s Dance teilnehmen, da werden die Follower genau hinsehen, wie er seine Muskelmassen bewegen kann.

Es brodelte in den Kommentarspalten, was die Beziehung von Bella und Mimi angeht, offiziell ist allerdings gar nichts. RTL stellt den Kandidaten noch als Ehemann von Bella vor. Die Ehefrau verabschiedete sich vom Jahr 2022 nur mit den Worten: „Ich mach heute 3 Kreuze, wenn dieses Jahr vorbei ist …“, und beim Videozusammenschnitt ist kein Selfie von ihr mit Mimi zu sehen. Was das zu bedeuten hat, gehört ins Reich der Spekulation.

Einer, der ähnliche Aufmerksamkeit wie Kraus 2007 auf sich ziehen könnte, ist Juri Knorr. Der 22-Jährige spielt auf derselben Position und schrieb 2022 schon Schlagzeilen, weil er einerseits ein Mega-Talent ist, aber auch wegen einer Corona-Impfung im Fokus stand. Die Europameisterschaft verpasste er. Auch im deutschen Kader steht Rune Dahmke, der mit einer Welthandballerin verheiratet ist, Superstar Mikkel Hansen aus Dänemark liebt eine Influencerin.