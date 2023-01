Deutschland gegen Algerien: Die Handball-WM 2023 live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Große Freude beim DHB-Team: Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason hat die Hauptrunde bereits erreicht. © Gerhard Koffler/imago

Deutschland trifft im letzten Vorrunden-Spiel der Handball-WM 2023 auf Algerien. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Katowice - Die Vorrunde der Handball-WM 2023 in Polen und Schweden neigt sich bereits dem Ende entgegen. Deutschland hatte bereits am Sonntag (15. Januar) allen Grund zum Jubeln, denn durch den 34:33-Sieg gegen Serbien ist die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason bereits für die Hauptrunde qualifiziert und wird durch den Sieg von Katar gegen Algerien definitiv 4:0 Punkte mit in die Hauptrunde nehmen.

Algerien ist in der Gruppe E bei der Handball-WM 2023 bisher punktlos geblieben und wird nach dem Spiel gegen Deutschland auf jeden Fall nach Plock zum President‘s Cup reisen. Denn das Erreichen der Hauptrunde ist für die algerische Handball-Nationalmannschaft nicht mehr möglich.

Handball-WM 2023: Alfred Gislason kann experimentieren

Der deutsche Bundestrainer hat durch das vorzeitige Erreichen der Hauptrunde und der Mitnahme der 4:0-Punkte im dritten Vorrunden-Spiel bei der Handball-WM 2023 gegen Algerien nun die Möglichkeit, ein bisschen zu experimentieren. Er kann damit seine Mannschaft schon gut auf die Hauptrunde und die mögliche Qualifikation fürs Viertelfinale vorbereiten. Ein dicker Bonus für das deutsche Team.

Handball-WM 2023: Alle Vorrundenspiele der Gruppe E

Alle Vorrundenspiele der Gruppe E im Überblick:

Datum und Uhrzeit Begegnung Ort 13. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Katar Spodek, Katowice 13. Januar 2023, 20.30 Uhr Serbien - Algerien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Serbien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Algerien Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 18 Uhr Algerien - Deutschland Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Serbien Spodek, Katowice

Das Spiel zwischen Deutschland und Algerien bei der Handball-WM 2023 beginnt am Dienstag, 17. Januar 2023, um 18.00 Uhr in Katowice (Polen). Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie die Partie live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Handball-WM 2023: Hier läuft Deutschland gegen Algerien live im TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Bei der WM teilt sich die ARD mit dem ZDF die Rechte. Das Vorrunden-Spiel gegen Algerien wird am Dienstag (17. Januar) im ZDF gezeigt.

gezeigt. Die Übertragung aus Katowice beginnt um 17.40 Uhr.

Handball-WM 2023: Deutschland gegen Algerien im Live-Stream des ZDF

Das Duell zwischen Deutschland und Algerien läuft nicht nur im linearen Fernsehen.

läuft nicht nur im linearen Fernsehen. Die Partie ist auch im Live-Stream des ZDF zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone.

zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone. Die Übertragung aus Katowice beginnt auch im Live-Stream um 17.40 Uhr.

Bei der Handball-WM 2023 ist erstmals neben der deutschen Mannschaft auch ein deutsches Damen-Schiri-Duo dabei. Für die beiden ist das „eine Ehre“.

(msb)