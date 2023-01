Deutschland gegen Frankreich: Handball-WM 2023 heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Auf Deutschland wartet im Viertelfinale der Handball WM 2023 mit Frankreich ein dicker Brocken. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Danzig - Da hat das DHB-Team auf jeden Fall ein dickes Brett zu bohren. Im Viertelfinale der Handball-WM 2023 wartet auf die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nämlich ausgerechnet Frankreich, einer der Favoriten auf den Titel. Im letzten Hauptrunden-Spiel hatte sich die deutsche Mannschaft knapp mit 26:28 gegen Norwegen geschlagen geben müssen, kampflos aufgeben will der „Underdog“ gegen Frankreich aber nicht.

„Ich bin mir ganz sicher, dass wir am Mittwoch mit einem anderen Gesicht auftreten“, sagte Spielmacher Juri Knorr nach der knappen Niederlage gegen Norwegen. Leicht wird das gegen den sechsfachen Weltmeister und amtierenden Olympiasieger sicher nicht, doch die deutsche Mannschaft hat sich bisher bei der Handball-WM 2023 in einer tollen Verfassung gezeigt. Es ist also alles möglich.

Handball-WM 2023: Alle Viertelfinals im Überblick

Auch der Weltmeister-Trainer von 2007, Heiner Brand, traut der deutschen Mannschaft noch einiges zu. „Die Mannschaft spielt als Einheit, was gut ist. Hinzukommt, dass bisher kein Team absolut überragend spielt. Man sollte vor jedem Gegner Respekt, aber keine Angst haben. An einem guten Tag können wir jeden Gegner schlagen“, sagte er.

Im letzten Hauptrunden-Spiel der Handball WM 2023 musste das deutsche Team die erste Niederlage im Turnier einstecken. Im Viertelfinale wartet nun ausgerechnet Frankreich. © Tilo Wiedensohler/imago

Die Viertelfinalbegegnungen im Überblick:

Datum und Uhrzeit Begegnung Mittwoch, 25 Januar 2023, 18 Uhr Norwegen - Spanien Mittwoch, 25 Januar 2023, 18 Uhr Dänemark - Ungarn Mittwoch, 25 Januar 2023, 20.30 Uhr Frankreich - Deutschland Mittwoch, 25 Januar 2023, 20.30 Uhr Schweden - Ägypten

Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich bei der Handball-WM 2023 beginnt am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 20.30 Uhr in Danzig (Polen). Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie die Partie heute live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Handball-WM 2023: Hier läuft Deutschland gegen Frankreich heute live im TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Bei der WM teilt sich die ARD mit dem ZDF die Rechte. Das Viertelfinale gegen Frankreich wird am Mittwoch (25. Januar) im ZDF gezeigt.

gezeigt. Die Übertragung aus Danzig beginnt um 20.05 Uhr, Anwurf ist um 20.30 Uhr.

Handball-WM 2023: Deutschland gegen Frankreich heute im Live-Stream des ZDF

Das Duell zwischen Deutschland und Frankreich läuft nicht nur im linearen Fernsehen.

läuft nicht nur im linearen Fernsehen. Die Partie ist auch im Live-Stream des ZDF zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone.

zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone. Die Übertragung aus Dazig beginnt auch im Live-Stream um 20.05 Uhr.

