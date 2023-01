Deutschland gegen Katar: Die Handball-WM 2023 heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Das deutsche Team will bei der Handball-WM gut ins Turnier starten. © Tilo Wiedensohler/imago

Die Deutschen müssen im ersten Spiel bei der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen gegen Katar ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Katowice - Am Mittwoch (11. Januar) startet die Handball-WM 2023 in Schweden und Polen mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Polen und Frankreich. Das deutsche Team startet dann am Freitag (13. Februar) gegen Katar in das Turnier. Die Partie findet – wie alle Spiele der Gruppe E – in der Spodek-Arena im polnischen Katowice statt. Los geht es um 18 Uhr.

Für das DHB-Team ist ein Sieg gegen Katar Pflicht, wenn sie bei der Handball-WM 2023 weit kommen wollen. Das weiß auch DHB-Trainer Alfred Gislason: „Wir wollen die Gruppe gewinnen und die maximale Punktzahl in die Hauptrunde mitnehmen. Wenn man in der Vorrunde patzt, kann man das kaum noch wettmachen.“

Handball-WM 2023: Deutschland nur mit Außenseiterchancen

Als Top-Favoriten gehen die Deutschen zwar nicht in die Handball-WM 2023, haben jedoch Außenseiterchancen. Bei diesem Turnier gilt es vor allem, das historisch schlechte Ergebnis der WM 2021 gutzumachen. Damals wurde das DHB-Team Zwölfter, die schlechteste Platzierung der deutschen WM-Geschichte.

Der Bundestrainer bleibt vor der Handball-WM 2023 aber zurückhaltend. „Wir sind nicht in der Position, eine Medaille als Ziel auszugeben, denn wir gehören nicht zu den Favoriten“, sagte Alfred Gislason: „Wir dürfen nicht träumen, sondern müssen realistisch bleiben und uns auf die Vorrundenspiele konzentrieren.“

Handball-WM 2023: Alle Vorrundenspiele der Gruppe E

Alle Vorrundenspiele der Gruppe E im Überblick:

Datum und Uhrzeit Begegnung Ort 13. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Katar Spodek, Katowice 13. Januar 2023, 20.30 Uhr Serbien - Algerien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Serbien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Algerien Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 18 Uhr Algerien - Deutschland Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Serbien Spodek, Katowice

Das Spiel zwischen Deutschland und Katar bei der Handball-WM 2023 beginnt am Freitag, 13. Januar 2023, um 18.00 Uhr in Katowice (Polen). Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie die Partie live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Handball-WM 2023: Hier läuft Deutschland gegen Katar heute live im TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Bei der WM teilt sich die ARD mit dem ZDF die Rechte. Das Vorrunden-Spiel gegen Katar wird am Freitag (13. Januar) im ZDF gezeigt.

gezeigt. Die Übertragung aus Katowice beginnt um 17.45 Uhr.

Handball-WM 2023: Deutschland gegen Katar heute im Live-Stream des ZDF

Das Duell zwischen Deutschland und Katar läuft nicht nur im linearen Fernsehen.

läuft nicht nur im linearen Fernsehen. Die Partie ist auch im Live-Stream des ZDF zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone.

zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone. Die Übertragung aus Katowice beginnt auch im Live-Stream um 17.45 Uhr.

(msb)