Deutschland gegen Niederlande: Handball-WM 2023 live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der nächste Gegner der Deutschen in der Hauptrunde der Handball-WM 2023 heißt Niederlande: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Katowice – Für die deutschen Handballer läuft es bei der WM 2023 in Schweden und Polen bisher ziemlich rund. Die Vorrunde überstand die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason ohne Rückschläge, auch das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Argentinien gewannen sie souverän mit 39:19. Doch nun warten mit der Niederlande und Norwegen zwei echte Brocken auf das DHB-Team.

Los geht es am Samstag (21. Januar) mit dem Spiel gegen die Niederlande. Anwurf ist um 20.30 Uhr in Katowice. Zwar ist es für die Niederländer die erste Teilnahme an einer Handball-WM seit über 60 Jahren, mit ihrem starken Auftritt in der Vorrunde gegen Norwegen haben sie aber deutlich gemacht, dass sie ein Wörtchen im Kampf um die K.o.-Runde mitreden können. Schon allein ihr Tempo macht die Mannschaft enorm stark.

Handball-WM: Deutsche Mannschaft ist der K.o.-Runde einen Schritt näher

Bei den Deutschen war die Freude nach dem überragenden Sieg gegen Argentinien natürlich groß, doch sie wissen auch, dass noch zwei starke Mannschaften auf dem Weg in die K.o.-Runde warten. „Wir wissen, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, und jetzt geht der Fokus auf die nächsten Spiele“, sagte Kapitän Johannes Golla in der ARD.

Im ersten Hauptrunden-Spiel konnten die Deutschen bei der Handball-WM 2023 jubeln. © Gerhard Koffler/imago

Alle Hauptrundenspiele der Deutschen im Überblick:

Datum und Uhrzeit Begegnung Ort 19. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Argentinien Spodek, Katowice 21. Januar 2023, 20.30 Uhr Niederlande - Deutschland Spodek, Katowice 23. Januar 2023, 20.30 Uhr Deutschland - Norwegen Spodek, Katowice

Das Spiel zwischen Deutschland und der Niederlande bei der Handball-WM 2023 beginnt am Samstag, 21. Januar 2023, um 20.30 Uhr in Katowice (Polen). Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie die Partie live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Handball-WM 2023: Hier läuft Deutschland gegen Niederlande live im TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Bei der WM teilt sich die ARD mit dem ZDF die Rechte. Das Hauptrunden-Spiel gegen die Niederlande wird am Samstag (21. Januar) im ZDF gezeigt.

gezeigt. Die Übertragung aus Katowice beginnt um 20.15 Uhr.

Handball-WM 2023: Deutschland gegen Niederlande im Live-Stream des ZDF

Das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande läuft nicht nur im linearen Fernsehen.

läuft nicht nur im linearen Fernsehen. Die Partie ist auch im Live-Stream des ZDF zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone.

zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone. Die Übertragung aus Katowice beginnt auch im Live-Stream um 20.15 Uhr.

(msb)