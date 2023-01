Deutschland gegen Serbien: Handball-WM 2023 heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Bundestrainer Alfred Gislason hofft auf ein gutes Ergebnis des DHB-Teams bei der Handball-WM. © Tilo Wiedensohler/imago

Deutschland muss im zweiten Spiel bei der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen gegen Serbien ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Katowice - Am Freitag (13. Januar) ist das DHB-Team in die Handball-WM 2023 in Schweden und Polen gestartet. Zum Beginn des Turniers gab es einen 31:27-Sieg gegen Katar. Dabei machte es sich die eigentlich deutlich überlegene deutsche Mannschaft zeitweise zu schwer. Kurz vor Ende kam es dann noch zu einer Schrecksekunde bei Torhüter Andreas Wolff, der humpelnd den Innenraum der Halle verließ. Nach dem Spiel teilte der DHB aber mit, dass er sich eine Wadenzerrung zugezogen hat und voraussichtlich zum nächsten Spiel wieder fit ist.

Als nächster Gegner der Vorrunde bei der Handball-WM 2023 wartet am Sonntag (15. Januar) nun das Team aus Serbien auf die deutsche Mannschaft. Generell gilt Deutschland als Favorit in der Gruppe E, zu der neben Serbien noch Katar und Algerien gehören. Zwar zählt die Truppe von Alfred Gislason nicht zu den großen Favoriten, das DHB-Team war aber schon immer eine Turniermannschaft und hat nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der WM 2021 noch etwas gut zu machen.

Handball-WM 2023: Alle Vorrundenspiele der Gruppe E

Für Serbien ist es hingegen schon ein großer Erfolg, sich für die Handball-WM 2023 in Schweden und Polen qualifiziert zu haben. Die unerfahrene Mannschaft bekommt nun die Möglichkeit, ihr Können auf der ganz großen Handball-Bühne unter Beweis zu stellen. Beginn der Partie gegen Deutschland ist um 18 Uhr im polnischen Katowice.

Alle Vorrundenspiele der Gruppe E im Überblick:

Datum und Uhrzeit Begegnung Ort 13. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Katar Spodek, Katowice 13. Januar 2023, 20.30 Uhr Serbien - Algerien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 18 Uhr Deutschland - Serbien Spodek, Katowice 15. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Algerien Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 18 Uhr Algerien - Deutschland Spodek, Katowice 17. Januar 2023, 20.30 Uhr Katar - Serbien Spodek, Katowice

Das Spiel zwischen Deutschland und Serbien bei der Handball-WM 2023 beginnt am Sonntag, 15. Januar 2023, um 18.00 Uhr in Katowice (Polen). Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie die Partie live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Handball-WM 2023: Hier läuft Deutschland gegen Serbien live im TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Bei der WM teilt sich die ARD mit dem ZDF die Rechte. Das Vorrunden-Spiel gegen Serbien wird am Sonntag (15. Januar) in der ARD gezeigt.

gezeigt. Die Übertragung aus Katowice beginnt um 17.45 Uhr.

Handball-WM 2023: Deutschland gegen Serbien im Live-Stream der ARD

Das Duell zwischen Deutschland und Serbien läuft nicht nur im linearen Fernsehen.

läuft nicht nur im linearen Fernsehen. Die Partie ist auch im Live-Stream der ARD zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone.

zu sehen – sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone. Die Übertragung aus Katowice beginnt auch im Live-Stream um 17.45 Uhr.

