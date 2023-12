Die Spielorte der Handball-EM 2024 in Deutschland

Von: Anna Liebelt

Im Januar 2024 findet die Handball-EM in Deutschland statt. Viele Fans freuen sich auf dieses Top-Event. Hier erfahren Sie, wo die Partien stattfinden.

Frankfurt – Mit den Olympischen Spielen sowie der Fußball- und Handball-Europameisterschaft stehen im kommenden Jahr gleich drei sportliches Großevents auf dem Plan. Zur Freude vieler Fans werden dabei sowohl die Handball- als auch die Fußball-EM in Deutschland ausgetragen. Aus deutscher Sicht etwas ganz Besonderes, ist der Deutsche Handballbund (DHB) doch zum ersten Mal Ausrichter einer EM.

Handball-EM 2024 Gastgeber Deutschland Dauer 10. Januar bis 28. Januar Titelverteidiger Spanien

DHB-Team als Gastgeber der EM 2024 in Gruppe A angesetzt

Vom 10. bis 28. Januar kämpfen die heimischen Handballprofis im kommenden Jahr um den EM-Pokal. 24 Mannschaften sind für die Handball-Europameisterschaft 2024 qualifiziert. Für die Vorrunde wurden die Teams in sechs Gruppen gelost. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Die Vorrundenspiele der Gruppen werden dabei in Mannheim, Düsseldorf, München und Berlin ausgetragen. Sollte sich das DHB-Team für die Hauptrunde qualifizieren, geht es für die Auswahl von Trainer Gislason in Köln weiter. Die anderen Hauptrundenspiele sind in Hamburg angesetzt. Das Spiel um Platz fünf, um Platz drei, inklusive Halbfinals und dem krönenden Finale steigt ebenfalls in Köln. Ein Überblick:

Bundestrainer Alfred Gislason hofft im nächsten Jahr auf ein Wintermärchen und den dritten Titel für seine Handball-Männer. © IMAGO/Noah Wedel

Überblick über die Austragungsorte der Handball-EM 2024 in Deutschland: In sechs Arenen wird gespielt

Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf: Das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Nordmazedonien und gleichzeitig auch das erste Spiel des deutschen Handball-Teams gegen die Schweiz, findet am 10. Januar 2024 in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Bei einer Kapazität von 50.000 Plätzen hoffen die Veranstalter laut sportschau.de auf einen neuen Handball-Zuschauerrekord. Mit einem schließbaren Dach bietet die Arena auch bei einsetzendem Schnee oder Regen für Zuschauer ein angenehmes Fanerlebnis.

SAP Arena in Mannheim: In Mannheim treffen unter anderem die Teams der Gruppe B aufeinander. Den Startschuss geben dabei Österreich und Rumänien am 12. Januar. Noch am selben Tag folgt die Partie Spanien - Kroatien. Am 14. Januar treffen in der SAP Arena Rumänien und Spanien sowie Kroatien und Österreich aufeinander. Im letzten Gruppenspiel am 16. Januar heißt es: Kroatien - Rumänien und Spanien - Österreich.

Daneben wird in Mannheim auch die Vorrunde der Gruppe E ausgespielt. Am 11. Januar trifft dort die Niederlande auf Georgien, sowie Schweden auf Bosnien-Herzegowina. Zwei Tage später folgen die Partien Bosnien-Herzegowina - Niederlande und Georgien - Schweden. Am 15. Januar stehen sich die Teams im letzten Gruppenspiel gegenüber.

Köln Lanxess Arena 19.750 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 50.000 Mannheim SAP Arena 13.200 München Olympiahalle 12.000 Berlin Mercedes-Benz-Arena 17.000 Hamburg Barclays Arena 13.300

Vorrundenspiele der Handball-EM 2024 in München, Berlin, Mannheim und Düsseldorf

Olympiahalle in München: Am Schauplatz zahlreicher Konzerte, dient kommendes Jahr auch die Olympiahalle in München als Austragungsort der Handball-EM. Neben der Gruppe C können die Zuschauer dort auch die Vorrundenspiele der Gruppe F verfolgen. Mit knapp 12.000 Plätzen bietet das Olympiastadion genug Platz, um die Teams aus Island, Serbien, Ungarn und Montenegro (Gruppe C) hautnah erleben zu können.

In Gruppe F treffen in München Portugal und Griechenland, sowie Dänemark und Tschechien am 11. Januar aufeinander. Es folgen die Partien: Tschechien - Portugal, Griechenland - Dänemark am 13. Januar, ehe das letzte Gruppenspiel zwischen Tschechien - Griechenland und Dänemark - Portugal die Entscheidung bringt.

Mercedes-Benz-Arena in Berlin: Das zweite Gruppenspiel treten die deutschen Handballer in Berlin gegen Nordmazedonien am 14. Januar an. Dann treffen auch die Schweiz und Frankreich aufeinander. Die Mercedes-Benz Arena ist Multifunktionsarenen im Berliner Ortsteil Friedrichshain. Mit bis zu 17.000 Steh- und Sitzplätzen bietet die Arena auch für das letzte Gruppenspiel der Deutschen am 16. Januar genug Platz für begeisterte Fans.

Je nach Ausgang: DHB-Team hofft auf Hauptrunde in Köln und Hamburg

Für die Hauptrunde würde das DHB-Team schließlich nach Köln und Hamburg reisen. Dort treffen die besten zwei Mannschaften der Vorrundengruppen aufeinander.

Barclays Arena in Hamburg: Die im Jahr 2002 eröffnete Arena liegt im Altonaer Volkspark in direkter Nachbarschaft des Volksparkstadions. Bis 2016 diente die Arena der Eishockeymannschaft Hamburg Freezers als Heimstätte. Ebenso fanden die Heimspiele des HSV Hamburg bis vor kurzem noch in der Halle statt. Bei der Handball-EM 2024 treffen in der Barclays Arena die Sieger der Gruppe D, E und F jeweils abwechselnd auf die zweitplatzierten Mannschaften.

Lanxess Arena in Köln: Zum Showdown kommt es schließlich in der Lanxess Arena in Köln. Doch zuvor wird auch hier noch die Hauptrunde der Sieger aus den Gruppen A, B und C und dessen jeweiligen Zweitplatzierten ausgespielt. Am 26. Januar folgt in Köln das Spiel um Platz 5, sowie die Halbfinals. Das Spiel um Platz 3 findet am 28. Januar statt, gefolgt vom krönenden Finale.