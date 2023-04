Gislason nominiert fünf Debütanten und zwei Rückkehrer

Berief fünf Neulinge in sein Aufgebot: DHB-Coach Alfred Gislason. © Uwe Anspach/dpa

Mit fünf Debütanten und zwei Rückkehrern gehen Deutschlands Handballer in die Vorbereitung auf die Länderspiele in Schweden und gegen Spanien.

Dortmund - Bundestrainer Alfred Gislason nominierte insgesamt 21 Spieler für den Lehrgang vor den Partien am 27. April in Kristianstad und am 30. April in Berlin.

Nach langer Verletzungspause ist Rechtsaußen Timo Kastening vom Bundesligisten MT Melsungen erstmals seit März 2022 wieder mit dabei. Im Tor erhielt Till Klimpke von der HSG Wetzlar, der für die WM im Januar und die beiden Duelle mit Weltmeister Dänemark im März nicht berücksichtigt worden war, den Vorzug vor Joel Birlehm als zweiter Mann hinter Stammtorwart Andreas Wolff.

Auf den ersten Länderspieleinsatz hoffen dürfen die U21-Nationalspieler Renars Uscins, Justus Fischer (beide TSV Hannover-Burgdorf) und Max Beneke (Füchse Berlin) sowie der ebenfalls erst 21 Jahre alte Philipp Ahouansou (GWD Minden). Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) steht vorerst nur als Trainingsgast im Aufgebot.

„Diese jungen Leute haben sich zuletzt in ihren Vereinen sehr gut präsentiert. Wir möchten sie im Umfeld der A-Nationalmannschaft sehen. Sie sollen sich zeigen, denn sie könnten auf längere Sicht eine gewichtige Rolle spielen“, begründete Gislason die Nominierung des Quintetts. dpa