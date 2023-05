Ärger um Handball-EM in Deutschland: Fans laufen Sturm – „echt schei***“

Turnier 2024 in Deutschland

Bereits Monate vor Start im Januar 2024 ist der Vorverkauf für die Handball-EM in Deutschland angelaufen. Um die Tickets für die deutschen Spiele gibt es aber schon Ärger.

Berlin – Es ist zwar noch einige Monate hin, aber mit dem Endspurt der Bundesliga-Saison fiebert Handball-Deutschland auch jetzt schon immer mehr auf die Heim-Europameisterschaft 2024 hin. Im Januar kommen die besten Teams des Kontinents nach Düsseldorf, Berlin, München, Hamburg, Köln und Mannheim, um um Europas Krone zu kämpfen.

Spektakulär ist besonders der Auftakt geplant. Das Eröffnungsspiel der DHB-Auswahl um Shootingstar Juri Knorr gegen die Schweiz am 10. Januar soll zugleich zu einem Weltrekord werden. Die Partie wird in Düsseldorf im Fußball-Stadion ausgetragen, planmäßig sollen über 50.000 Leute zu der Partie anwesend sein. Für die weiteren zwei Gruppenspiele gegen Nordmazedonien und gegen Turnier-Topfavorit Frankreich ziehen die Deutschen dann nach Berlin um, spielen in der Mercedes-Benz-Arena. Um die Partien gibt es aber gewaltigen Fan-Unmut.

Handball-EM 2024 in Deutschland Zeitraum: 10. Januar 2024 - 28. Januar 2024 Spielorte: Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München (Gruppenphase), Hamburg, Köln (Hauptrunde, Halbfinal- und Finalspiele) Auftaktspiel: Deutschland - Schweiz (10. Januar 2024 in Düsseldorf)

Handball-EM 2024 in Deutschland: Vorverkauf läuft – Ärger um Tickets für DHB-Spiele

Denn am 31. Mai um 12 Uhr startete der Vorverkauf für die sogenannten Tagestickets zum Turnier. Zur Erklärung: Pro Spieltag spielen alle vier Teams aus einer Gruppe. Bedeutet, wenn Deutschland am 16. Januar um 20.30 Uhr auf Frankreich trifft, spielt zuvor bereits um 18 Uhr die Schweiz gegen Nordmazedonien. Man kann also immer direkt den gesamten Spieltag live vor Ort verfolgen. Viele Handball-Fans, die sich also um 12 Uhr direkt im Internet auf Tagesticket-Jagd für die deutschen Spieltage machen wollten, wurden allerdings enttäuscht.

Direkt zum Start des Vorverkaufs der Tagestickets prangerte hinter allen Nicht-VIP-Tickets postwendend der Schriftzug „Zurzeit nicht verfügbar“. Der Grund: Zusätzlich zu den Tagestickets sind seit einiger Zeit bereits Vorrunden-Tickets im Verkauf, die den Eintritt zu allen Spieltagen mit deutscher Beteiligung erlauben – natürlich zu einem deutlich höheren Preis als die Tagestickets. Und ein Restkontingent an Tagestickets – etwa für Leute, die nur ein Spiel sehen wollen oder sich vielleicht kein Vorrunden-Ticket leisten können – wurde von den Organisatoren offenbar nicht eingeplant. Lediglich eine Instagram-Story auf der offiziellen Seite des DHB gab bereits einen Tag vor Tagesticket-Verkaufsstart darüber Aufschluss, dass die deutschen Spiele bereits ausverkauft seien.

+ Unverständnis bei Alfred Gislason: Ähnlich wie der DHB-Coach hier bei der WM 2023 haben sich wohl auch einige Fans beim VVK-Start zur Handball-EM 2024 gefühlt. © Jan Woitas / dpa

Tagestickets für die Handball-EM 2024 in Deutschland: Vorverkauf-Start erzürnt Fans – „wahnsinn“

Mitbekommen hatten dies offenbar aber nicht alle Fans vorab. Umso größer fiel daher der Ärger mancher Leute über die nicht verfügbaren Tickets aus. „Sehr schade, ich war exakt um 12 Uhr startklar“, trauert ein Fan der verpassten Chance auf ein deutsches EM-Spiel hinterher. „Man hätte ja wirklich ein Kontingent an Tagestickets für die deutschen Spiele zurückhalten können. Ganz klasse“, schreibt außerdem jemand auf Facebook und fügt noch ein „Echt schei**“ mit einem gesenkten Daumen an. „Wollte oder konnte sich niemand vorstellen, dass es Fans gibt, die sich vielleicht nur ein einzelnes Spiel der Deutschen ansehen möchten und nicht ein Package haben wollen? Damit bin ich wohl leider raus und ärgere mich sehr“, heißt es ebenfalls in den Kommentaren. „Nicht eine Karte verfügbar ... sinnlos“ und „wahnsinn“, finden weitere.

Umso ärgerlicher: Bereits jetzt finden sich erneut überteuerte Angebote von Drittanbietern auf Weiterverkaufsseiten. Natürlich zu den bekannten Wucherpreisen. Aber immerhin ist bei den Deutschland-Spielen dann vor ausverkauftem Haus eine grandiose Stimmung garantiert.

Als Trainer wird bei den Deutschen weiterhin Alfred Gislason an der Seitenlinie stehen, der nach dem Krebs-Tod seiner Frau eine neue Liebe fand. (han)

