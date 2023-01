Juri Knorr und seine Freundin: Deutschlands Handball-Hoffnung gibt seltene Einblicke

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Schnappschuss mit seiner Liebsten? Dass Juri Knorr eine Freundin hat, ist bekannt. Doch welche seiner Instagram-Fotos zeigen ihn mit ihr? © Instagram Juri Knorr

Juri Knorr verzaubert die Fans bei der Handball-WM und lässt die deutschen Fans von großen Erfolgen träumen. Doch was ist über seine Freundin bekannt?

München - Er ist die größte deutsche Handball-Hoffnung seit Stephan Kretzschmar: Juri Knorr. Der 22-Jährige steht bei der Handball-WM in Polen im Fokus - und er liefert. Gegen Katar traf er sechsmal, gegen Serbien bereitete er einen Großteil der Tore über den Kreis vor, steuerte neben seinen elf Assists auch vier Tore bei. Nationaltrainer Alfred Gislason lobte ihn in den höchsten Tönen: Der Youngster leite „das Spiel sehr gut, sehr erwachsen. Als wäre er schon über 30 Jahre alt.“

Deutschland steht nun in der Hauptrunde und Knorr gab zu, dass nun „ein Druck“ von ihm abfalle. „Es wurde relativ viel geschrieben, auch zu meiner Person. Das lässt mich auch nicht immer so ganz kalt.“ Kein Wunder, dass das Medieninteresse riesig ist: Der oft so abgeklärt wirkende junge Mann lässt auf eine große Zukunft hoffen. Ganz natürlich rückt dabei auch sein Privatleben in das Brennglas der Öffentlichkeit - so auch seine Freundin. Doch wie bei seinen abgeklärten Aktionen auf dem Spielfeld und am Mikrofon gilt auch hier: Knorr bleibt cool. Er gibt sehr wenig von seiner Liebsten preis.

„Es sind meine Familie und meine Freundin, die meine Richtung mit vorgeben“

Dass er eine Freundin hat, verriet er aber dem Kicker in einem Interview: „Es sind meine Familie und meine Freundin, die meine Richtung mit vorgeben und mir mit Ratschlägen zur Seite stehen.“ Und ein paar Einblicke durften seine Fans auch bereits genießen, denn auf Instagram teilte er wenige Bilder, die ihn mit seiner Liebsten zeigen. Ohne jedoch ihren Namen zu verraten. Das Foto sammelte zahlreiche Herz- und Feuer-Emojis.

Dennoch erkennt man auf den Fotos auch ohne Namen: Die beiden Verliebten knutschen in Hoodies. Ein weiteres Foto verrät Zweierlei: Knorr und seine Freundin leben wohl zu dritt, denn auf einem Foto ist sie gemeinsam mit einem süßen Hund zu sehen. Und sie wohnen womöglich bereits zusammen, denn das Foto unterschrieb Knorr mit „New Home“ und einem Herz-Emoji. Der Schnappschuss stammt aus seiner Anfangszeit bei den Rhein-Neckar-Löwen, zu denen er 2021 aus Minden wechselte.

Juri Knorr - Feiert er hier sein Einjähriges mit seiner Freundin?

Ein weiteres Foto zeigt Knorr - vermutlich - auch mit seiner Freundin am Strand, eng umschlungen. Sein Kommentar dazu ist kryptisch: Eine „1“ und ein Herz-Emoji. Gut möglich, dass die beiden im Urlaub ihr Einjähriges feierten.

Es scheint also alles blendend zu laufen für Deutschlands Handball-Hoffnung. Vielleicht hat er ja auch bald mit dem Nationalteam etwas Großes zu feiern, wenn es bei der WM in die entscheidende Phase geht. Die deutschen Handballfans freuten sich zuletzt über den Sieg bei der WM über Serbien - doch einige ärgerten sich bei der TV-Übertragung auch über die Performance von Kommentator Florian Naß. (cgsc)