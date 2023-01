Biss-Attacke bei Handball-WM: Täter beteuert seine Unschuld - DHB-Stars fällen klares Urteil

Von: Antonio José Riether

Bei der Handball-WM kam es während eines Spiels zu einer Beißattacke. Der vermeintliche Täter streitet alle Vorwürfe ab, obwohl er nach Videobeweis bestraft wurde.

Malmö - Bei der Handball-WM steht aktuell die heiße Phase der Hauptrunde an, für die Mannschaften geht es um die Qualifikation zur K.o.-Phase. Dass die Nerven mit einzelnen Akteuren durchgehen, ist trotz dieses Umstandes jedoch ungewöhnlich. Dennoch passierte genau das am Donnerstag bei der Partie zwischen den USA und Bahrain. Der Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa, der für die Vereinigten Staaten aufläuft, biss seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad in den Arm und sah die Blaue Karte – nun streitet er die Vorwürfe gegen sich ab.

Handball-WM: Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa droht nach Beißattacke eine Sperre

Gerade lief in der Malmö Arena bei der Partie zwischen den USA und Bahrain beim Stand von 19:21 die vierzigste Minute, als Husain al-Sayyad zum Wurf ansetzen wollte. Doch der 35-Jährige wurde abrupt und höchst unkonventionell von seinem Vorhaben abgebracht: durch einen Biss. Sein Gegenspieler Skorupa hakte sich augenscheinlich mit den Zähnen am Arm des Bahrainers fest und sorgte mit der Szene für Aufsehen.

Der gebürtige Düsseldorfer, der für den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau spielt, blickte auch noch unschuldig drein, während die Gegenspieler auf den entsprechenden Bissabdruck zeigten. ln der Folge sahen sich die Schiedsrichter die Aktion des 23-Jährigen noch einmal am Bildschirm an und zeigten dem Kreisläufer daraufhin zuerst die Rote Karte, wegen der er das Spielfeld verlassen musste. Zusätzlich zückte der Unparteiische die Blaue Karte, die eine mögliche Sperre des Spielers zur Folge haben könnte.

Der Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa biss seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad wohl während des Spiels in den Arm. © Screenshots SDTV Handball

Handball-WM: Paul Skorupa bestreitet Vorwürfe - „Ich habe ihn nicht gebissen“

Am Ende erwies Skorupa seinem Team einen Bärendienst, die USA unterlag mit 27:32 gegen den kleinen Staat vom Persischen Golf. Auch am Tag nach der Partie war die Beißattacke noch ein Thema, auch weil der Täter die Vorwürfe bestreitet. „Ich bin unfassbar genervt, was da geschrieben wird. Ich bin von Schweden bis Bosnien jetzt das Thema. Doch es stimmt nicht. Ich habe ihn nicht gebissen. Die Entscheidung der Schiedsrichter ist falsch“, meinte Skorupa am Freitag in einem Interview mit den Lübecker Nachrichten.

Im weiteren Gespräch beteuerte er seine vermeintliche Unschuld, er habe den Arm des Bahrainers lediglich mit seinem Kinn „einklemmen“ wollen, erklärte Skorupa. „Ich habe aber den Mund zu“, verteidigte er seine bizarre Aktion. Beim deutschen Team sorgte die Szene für Kopfschütteln und Belustigung, zwei Nationalspieler äußerten sich zum bissfesten Zweikampf.

Handball-WM: „Unsportlich, wenngleich etwas lustig - DHB-Spieler kritisieren Beißattacke

So äußerte sich Andreas Wolff, der seinem Co-Trainer den Clip zeigte, gegenüber dem Sport-Informationsdienst zur Beißattacke. „Das ist natürlich unsportlich, wenngleich auch etwas lustig“, sagte der DHB-Torhüter „Wir haben uns gestern Abend drüber unterhalten“, erzählte der 31-Jährige, die Blaue Karte sei „natürlich gerechtfertigt. Ich hoffe, daran nimmt sich kein junger Handballer ein Beispiel.“

Sein Teamkollege Luca Witzke von der SC DHfK Leipzig hat ebenfalls eine klare Meinung zu dem Vorfall. „Das ist unsportlich und muss bestraft werden“, urteilte der 23-Jährige. Im Gegensatz zu Skorupas US-Team, das derzeit den letzten Platz der Hauptrunden- Gruppe IV belegt, steht die deutsche Mannschaft nach dem Kantersieg gegen Argentinien sehr gut da. Die Mannschaft von Alfred Gislason ist vor dem Duell mit den Niederlanden am Samstag Tabellenführer der Gruppe III und hat gute Chancen aufs Viertelfinale. (ajr)