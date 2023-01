Handball-WM jetzt live: DHB-Team gegen Algerien – Schützenfest in Katowice

Von: Antonio José Riether

Teilen

Deutschland steht vor dem dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel. © Jan Woitas/dpa

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft beim dritten und letzten Gruppenspiel der WM auf Algerien. Verfolgen Sie die Partie des DHB-Teams im Live-Ticker.

Handball-WM: Algerien – Deutschland 21:37 (9:16) , 18 Uhr

, 18 Uhr Das dritte Gruppenspiel der WM steht an: Das DHB-Team peilt den dritten Sieg an.

In Katowice geht es gegen die bisher sieglosen Algerier: Der Live-Ticker zur Partie.

Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Spielende: Der Jubel fällt nicht allzu groß aus, doch die Freude ist greifbar. Deutschland schlägt Algerien in einem wenig stressigen Spiel mit 37:21, übermorgen geht es in der Hauptrunde gegen Argentinien weiter. Als Player of the Match wird Jannik Kohlbacher gekürt, der 27-Jährige nimmt die Auszeichnung lächelnd an. Was Bundestrainer Alfred Gislason jedoch am meisten freuen dürfte: Sein Team geht ohne Verletzungen in die nächste Runde.

60. Minute: Wenige Sekunden vor der Schlusssirene erzielt Kohlbacher seinen zehnten Treffer, Deutschland gewinnt mit 37:21.

Algerien - Deutschland 21:37 (9:16)

Algerien: Khalifa Ghedbane, Yahia Zemouchi - Noureddine Hellal, Wail Melazem, Zoheir Naim, Rahim Abdelkader, Bounab Abderrafik, Benhalima Nori Selim, Abdi Ayoub, Mokhtar Kouri, Reda Arib, Daoud Hichem, Djedid Yacine, Sami Douchet, Sofiane Bendjilali, Bastien Khermouche Deutschland: Joel Birlehm, Andreas Wolff - Kai Häfner, Paul Drux, Simon Ernst, Juri Knorr, Julian Köster, Philipp Weber, Luca Witzke, Djibril M'Bengue, Christoph Steinert, Lukas Mertens, Patrick Groetzki, Rune Dahmke, Johannes Golla, Jannik Kohlbacher Zeitstrafen: 2 - 1

60. Minute: Die letzte Minute läuft bereits, Algerien kommt immerhin noch zum 20. und 21. Treffer, doch die Nordafrikaner konnten die DHB-Auswahl heute zu keinem Moment richtig unter Druck setzen.

57. Minute: Die deutsche Defensive lässt etwas nach, zwei Gegentore fängt sich das Gislason-Team es innerhalb von zwei Minuten.

55. Minute: Noch wenige Minuten auf der Uhr. Das deutsche Team darf heute zufrieden sein, auch wenn die Algerier mit Blick auf die Hauptrunde kein Gradmesser sind.

52. Minute: Deutschland stockt hier nicht auf, Drux legt den nächsten Treffer zum 33:17 nach. Es ist ein Klassenunterschied.

50. Minute: Dahmke erzielt den 30. Treffer der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Tag und legt auch den nächsten nach.

48. Minute: Die Algerier geben sich nicht ganz aus, Hichem erzielt immerhin das 16:27. Doch Deutschland zaubert, Dahmke bedient Kohlbacher mit einem No-Look-Pass, der Profi der Rhein-Neckar-Löwen trifft problemlos.

43. Minute: Die Algerier zerfallen langsam in ihre Einzelteile, Drux und Kohlbacher erzielen die Treffer zum 13:24 und 13:25. Zwei Minuten zuvor hatte der Algerier Sofiane Bendjilali nach einer Kollision mit Witzke die Rote Karte gesehen.

39. Minute: Kohlbacher schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe. Nun führt Deutschland mit zehn Treffern!

37. Minute: M‘Bengue erzielt den 21. Treffer des DHB-Teams, im Konter behält Birlehm die Nerven und zeigt seine erste tolle Parade. Der 25-Jährige knüpft offenbar an seine bisher starken Leistungen an.

Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland legt in der zweiten Hälfte torreich los

34. Minute: Jannik Kohlbacher steht die erste Zeitstrafe seiner Mannschaft, er hatte den Ball mit dem Fuß gespielt. Deutschland trifft in Unterzahl und führt nun mit 20:11.

33. Minute: Es geht direkt torreich los, Deutschland trifft gleich zweimal, Algerien einmal.

31. Minute: Weiter geht‘s in Katowice! Zur Halbzeit wechselt Gislason den Torwart, für den starken Wolff kommt Birlehm ins Spiel.

HALBZEIT Das DHB-Team führt im letzten Vorrundenspiel verdient mit 16:9 gegen Algerien. Die zweite Garde des Bundestrainers Alfred Gislason ließ dem Gegner zu Beginn der Partie noch zu viel Spielraum und geriet schnell mit 1:3 in Rückstand. Doch nach mehreren Angriffen sowie sehenswerten Paraden von Andreas Wolff erzielte die deutsche Mannschaft fünf Treffer in Serie. Zur Halbzeit liegt Deutschland nach einer Steigerung in der Offensive sieben Treffer vor den Nordafrikanern.

30. Minute: Nach einem Foul an Kohlbacher ist Knorr wieder vom Punkt zur Stelle und trifft per Siebenmeter zum 16:9. Wenige Sekunden danach ertönt die Sirene.

28. Minute: Auch die Spieler aus der zweiten Reihe zeigen heute, was sie drauf haben. Djibril M‘Bengue erzielt das 14:7 aus Sicht des DHB-Teams, es sieht alles nach einem weiteren torreichen Sieg für die Gislason-Schützlinge aus.

25. Minute: Andi Wolff hat heute wieder einen grandiosen Tag, sechs von dreizehn Würfen hat der Euskirchener heute halten können. Die deutsche Mannschaft führt nun mit 12:7.

21. Minute: Deutschland bekommt den nächsten Siebenmeter zugesprochen, diesmal behält Juri Knorr die Nerven und trifft zum 11:6 aus deutscher Sicht.

18. Minute: Die Mannschaft von Alfred Gislason macht es hier bislang wirklich gut, den neunten Treffer des Tages erzielt Christoph Steinert. Neuer Spielstand: 5:9.

Handball-WM: Deutschland gegen Algerien im Live-Ticker – Fair-Play-Aktion von Wolff

16. Minute: Faire Aktion von Andi Wolff! Bei einem Wurf der Algerier, den er an den Kopf bekommt, sendet er den Schiedsrichtern sofort ein Zeichen: Der Ball kam offenbar von seinem eigenen Arm. Somit verhindert der Keeper eine Strafe für den Algerier.

13. Minute: Wolff zeigt die nächste Klasse-Parade, seit einigen Minuten kontrollieren die Deutschen die Partie. Doch auch der algerische Keeper Zemouchi zeigt eine Glanztat bei einem Versuch von Weber.

11. Minute: Deutschland wird stärker, Golla schraubt das Ergebnis auf 6:3 hoch.

9. Minute: Kohlbacher bringt die deutsche Mannschaft erstmals in Führung, bei der nächsten Chance der Nordafrikaner pariert Keeper Wolff stark.

HJandball-WM: Deutschland gegen Algerien – Umkämpfter Beginn in Katowice

7. Minute: Nach einem Foul der Algerier gibt es die erste Strafminute für Algerien. Juri Knorr vergibt zwar, trifft jedoch nur wenige Momente später aus dem Spiel zum 3:3.

5. Minute: Der Algerier Ayoub Abdi bringt die Algerier mit 3:1 in Führung, Patirick Groetzki erzielt in der fünften Minute nach einem Zuspiel von Philipp Weber den 3:2-Anschlusstreffer.

2. Minute: Die Algerier gehen in Führung, nach einem Foul an Christoph Steinert gibt es jedoch schon nach 45 Sekunden den ersten Siebenmeter, den Juri Knorr verwandelt.

1. Minute: Und los geht‘s mit dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft!

Update, 17.55 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es in der Spodek-Halle in Katowice los. Beinahe hätte es eine Verzögerung gegeben, weil die deutschen Spieler offenbar die falschen Trikots anhatten. Wie das ZDF berichtet, hatte die weiße Spielbekleidung der Algerier für Verwirrung gesorgt. Nun treten die DHB-Spieler doch in Schwarz an, sie haben sich offenbar noch pünktlich unmgezogen.

Update von 17.46 Uhr: Wenige Minuten noch bis zum dritten und letzten Gruppenspiel des DHB-Teams gegen Algerien. Die Partie wird vom ungarischen Schiedsrichtergespann um Ádám Bíró und Olivér Kiss geleitet.

Handball-WM: DHB-Team will gegen ausgeschiedene Algerier den dritten Sieg

Update von 17.13 Uhr: Noch etwa eine Dreiviertelstunde bis zum Anwurf des letzten Gruppenspiels der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Das DHB-Team kann ohne großen Druck ins Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Algerier gehen, die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason steht bereits in der Hauptrunde und will am Dienstagabend noch einmal Selbstvertrauen tanken. Womöglich mit einem weiteren offensiven Ausrufezeichen?

Erstmeldung vom 17. Januar:

Katowice - In den ersten beiden Partien bewies die deutsche Handball-Auswahl, dass sie ihr Ziel fest vor Augen hat. Bei der diesjährigen Handball-WM in Polen und Schweden gab es in den bisherigen Gruppenspielen einen 31:27-Sieg gegen Katar sowie einen knappen 34:33-Erfolg gegen das serbische Team. Das DHB-Team erreichte mit dem zweiten Sieg bereits die Hauptrunde des Turniers, dennoch steht noch die Pflichtaufgabe gegen Algerien bevor.

Handball-WM heute live: Sieglose Algerier fordern Deutschland im letzten Gruppenspiel

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason können gegen die Nordafrikaner befreit aufspielen, auch die Algerier haben angesichts ihrer bisherigen Ergebnisse keinerlei Druck. Sowohl gehen Serbien als auch gegen Katar setzte es Niederlagen, damit ist Algerien bereits ausgeschieden.

Deutschlands Sportvorstand Axel Kromer glaubt trotz dieser Konstellation nicht, dass es im deutschen Team Motivationsprobleme geben sollte. „Auch wenn das Spiel für den weiteren Turnierverlauf nicht relevant ist, werden wir es nicht herschenken. Das wäre auch viel zu riskant, denn man kann bei so etwas nur den Flow verlieren“, wurde der 46-Jährige zitiert.

Handball-WM: DHB-Ansage vor dem Algerien-Spiel - „Werden alles aus uns herausholen“

Für die Tabelle ist die Partie also bedeutungslos, dennoch will Deutschland couragiert sowie konzentriert zu Werke gehen. Es geht schließlich auch darum, den kommenden Gegnern zu zeigen, dass die Mannschaft funktioniert. Immerhin geht es in der Hauptrunde bereits sicher gegen Norwegen und die Niederlande. „Keiner hat die Ambitionen, sich jetzt auf die Couch zu legen“, meinte Kromer.

Auch bei den Nationalspielern scheint die Motivation hoch zu sein, so pflichtete Rückraumspieler Philipp Weber dem Sportchef bei. „Wir haben uns in einen kleinen Flow gespielt, den wir aufrecht halten wollen. Die Jungs sind alle so klar im Kopf und wissen, wie sie das Spiel anzugehen haben“, meinte der Magdeburg-Profi, der ergänzte: „Wir werden auf der Platte alles aus uns herausholen.“ (ajr)